Desligue estes aparelhos antes de sair de casa ou vai pagar uma conta de luz altíssima!

Alguns aparelhos podem gastar tanta energia que é bom desligar antes de sair ou na hora de dormir para economizar na conta de luz.

A conta de luz reflete muito mais do que o uso dos grandes aparelhos, como chuveiro elétrico e ar-condicionado, pois pequenos hábitos também impactam diretamente no valor final. Pode parecer inofensivo, mas tudo contribui com o aumento do valor.

Muitos aparelhos permanecem conectados à tomada mesmo quando não estão em funcionamento, e essa prática, comum na rotina, aumenta o consumo sem que o consumidor perceba. Assim, você acaba pagando caro por alo que sequer consumiu de verdade.

Equipamentos com luzes de LED, painéis digitais ou funções de stand-by mantêm o fluxo de energia constante, o que gera um gasto silencioso, mas acumulativo. Por isso, entender como cada aparelho se comporta e adotar hábitos de desligamento pode garantir economia significativa ao final do mês.

Se você quer economizar, é bom desligar alguns aparelhos antes de sair de casa. / Fonte: Freepik

Aparelhos em stand-by gastam energia?

A maioria dos aparelhos modernos oferece conveniência ao usuário, permitindo ligações rápidas por controle remoto ou reinício automático de funções programadas, mas essa praticidade cobra seu preço na conta de luz todos os meses.

Todo equipamento que fica em stand-by, mesmo desligado pelo controle, continua puxando energia da rede elétrica, já que precisa manter o sistema de resposta ativo para quando for acionado. Esse detalhe, muitas vezes ignorado, transforma dispositivos comuns em vilões do consumo silencioso.

O ar-condicionado, por exemplo, permanece energizado mesmo quando o usuário o desliga pelo controle, já que a central eletrônica precisa manter-se pronta para reativar o aparelho com apenas um comando. Por isso ele acaba gastando muito.

Essa característica também se repete em televisores, fornos elétricos, micro-ondas com visor digital, assistentes virtuais e roteadores, que precisam manter relógios, sensores e conexões funcionando. Esse conjunto de dispositivos forma o que especialistas chamam de consumo fantasma.

A recomendação mais eficiente para eliminar esse desperdício é desligar completamente da tomada os aparelhos que não precisam ficar em modo de espera, especialmente durante longos períodos de ausência ou no momento de dormir.

Saiba mais: Sonhar com números é sinal de que vou ganhar na loteria? Saiba a verdade!

Desligue estes aparelhos antes de sair de casa

Televisão : Desligar a TV da tomada evita o gasto com o stand-by, já que ela permanece consumindo energia para manter o sensor de controle remoto e o relógio internos ativos, mesmo quando não está ligada.

: Desligar a TV da tomada evita o gasto com o stand-by, já que ela permanece consumindo energia para manter o sensor de controle remoto e o relógio internos ativos, mesmo quando não está ligada. Carregadores de celular : Mesmo sem o celular conectado, carregadores continuam puxando corrente elétrica para manter seus circuitos prontos para o carregamento, o que provoca consumo desnecessário e prolongado.

: Mesmo sem o celular conectado, carregadores continuam puxando corrente elétrica para manter seus circuitos prontos para o carregamento, o que provoca consumo desnecessário e prolongado. Micro – ondas : Modelos com visor digital mantêm o painel aceso o tempo todo, gastando energia apenas para exibir as horas, o que torna o desligamento da tomada uma escolha inteligente quando o aparelho não está em uso.

– : Modelos com visor digital mantêm o painel aceso o tempo todo, gastando energia apenas para exibir as horas, o que torna o desligamento da tomada uma escolha inteligente quando o aparelho não está em uso. Assistentes virtuais : Dispositivos como Alexa ou Google Home exigem alimentação contínua, pois ficam permanentemente conectados à rede para responder comandos de voz instantâneos, o que significa consumo constante.

: Dispositivos como Alexa ou Google Home exigem alimentação contínua, pois ficam permanentemente conectados à rede para responder comandos de voz instantâneos, o que significa consumo constante. Roteadores e modens: Embora essenciais durante o dia, esses aparelhos podem ser desligados à noite ou durante viagens longas, já que mantêm sinal ativo 24 horas, consumindo energia sem pausa, mesmo sem necessidade.

Veja outros: Até o final do ano, estes signos vão ficar RICOS! Veja se você está com sorte

Como economizar na conta de luz?

Tire da tomada todos os aparelhos que não precisam ficar ligados quando não estão em uso, principalmente à noite ou durante viagens, para eliminar o consumo fantasma.

Substitua lâmpadas comuns por modelos de LED, que oferecem a mesma intensidade de luz com consumo muito inferior e vida útil mais longa, reduzindo o desperdício de energia.

Use o ar-condicionado de forma consciente, ajustando a temperatura para níveis econômicos e programando desligamento automático sempre que possível, para evitar uso prolongado sem necessidade.

Evite deixar a geladeira aberta por longos períodos e sempre cheque se as borrachas de vedação estão em boas condições, pois qualquer falha aumenta o esforço do compressor e o consumo.

Utilize máquinas de lavar e secadoras apenas quando estiverem com carga completa, reduzindo o número de ciclos e, consequentemente, o tempo de funcionamento, o que garante menor gasto.

Instale filtros de linha com botão liga e desliga, que facilitam o desligamento simultâneo de vários aparelhos ao mesmo tempo, impedindo o desperdício enquanto eles permanecem em stand-by.

Essas atitudes simples, quando aplicadas em conjunto, não apenas ajudam a reduzir o valor da fatura de energia, mas também incentivam o uso consciente dos aparelhos no dia a dia. Adotar novos hábitos e investir em pequenas mudanças faz toda a diferença no bolso e no cuidado com o planeta.

Fique de olho: Eletrodomésticos que mais gastam energia: mesmo desligados, consomem MUITO!