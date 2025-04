Eletrodomésticos que mais gastam energia: mesmo desligados, consomem MUITO!

Os eletrodomésticos que mais gastam energia são aqueles que precisam ficar ligados o tempo todo e, mesmo quando desligados, ainda consomem a luz.

Manter as despesas domésticas sob controle tem se tornado um grande desafio, principalmente quando o assunto é o valor da conta de luz. Afinal, trata-se da conta que mais acaba pesando para os brasileiros, especialmente por ser tão volátil.

Em todo o país, o aumento constante nas tarifas de energia elétrica pressiona o orçamento de milhões de lares e obriga as famílias a buscarem alternativas para reduzir o consumo sem abrir mão do conforto. No fim, não saber qual será o valor no fim do mês é assustador.

O uso diário de eletrodomésticos, aliado ao crescimento da dependência tecnológica e às condições climáticas, amplia ainda mais esse impacto financeiro. Por isso, entender como funcionam os reajustes e descobrir quais aparelhos são os grandes vilões do consumo faz toda a diferença.



Conta de luz vai aumentar no país em 2025

Nos últimos anos, a conta de luz tem sofrido com reajustes que atingem diretamente o bolso da população, e para 2025 não seria diferente. O governo federal publicou um decreto que pretende evitar um aumento de aproximadamente 6% nas tarifas das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

A medida, que utiliza recursos da hidrelétrica de Itaipu, impede que R$ 696 milhões sejam repassados para o valor final das faturas, suavizando o efeito imediato no orçamento das famílias. Essa decisão permite que a ENBPar forme uma reserva financeira que ajudará a cobrir custos futuros.

Além dessa novidade, a Agência Nacional de Energia Elétrica, conhecida como Aneel, ganhou mais autonomia para gerenciar o saldo positivo das vendas de energia de Itaipu. Essa mudança significa que a Aneel poderá destinar recursos diretamente para conter aumentos nas tarifas.

Isso representa um avanço importante para manter a previsibilidade e a estabilidade no valor da conta de luz. Agora, com esse novo modelo, a Aneel terá a obrigação de avaliar anualmente a quantia destinada para a reserva técnica, o que deve tornar o processo menos dependente de decisões políticas pontuais.

Mesmo com essas ações, especialistas alertam que o valor da energia elétrica continuará sendo um peso considerável no orçamento dos brasileiros. As mudanças climáticas, a demanda crescente por energia e a necessidade de investimentos no setor elétrico criam um cenário de incertezas.

Eletrodomésticos que mais gastam energia

Antes de pensar em reduzir a conta de luz, o primeiro passo é identificar quais são os eletrodomésticos que mais consomem energia dentro de casa. Aparelhos utilizados com frequência ou que precisam funcionar por longos períodos, normalmente, são os responsáveis por grande parte do valor da fatura.

Geladeira

A geladeira ocupa o topo da lista porque permanece ligada o tempo todo, consumindo energia de forma contínua para manter os alimentos conservados. Modelos antigos ou sem manutenção adequada gastam ainda mais, principalmente quando as borrachas de vedação estão danificadas.

Ar-condicionado

Durante os meses mais quentes, o ar-condicionado pode se tornar o maior vilão da conta de luz, já que consome muita energia para refrigerar ambientes. A situação se agrava quando o aparelho é usado em espaços sem isolamento térmico ou quando o filtro de ar não recebe limpeza periódica.

Chuveiro elétrico

O chuveiro elétrico representa uma fatia pesada do consumo porque aquece a água usando resistência elétrica, processo que exige muita potência. Quanto maior o tempo de banho e quanto mais alta a temperatura escolhida, maior será o valor consumido na fatura de energia.

Máquina de lavar roupa

A máquina de lavar também aparece nesta lista, principalmente porque muitos modelos consomem energia durante o ciclo de lavagem, centrifugação e aquecimento de água. Usá-la várias vezes ao dia e em ciclos curtos ou incompletos aumenta consideravelmente o gasto.

Ferro de passar roupa

O ferro de passar aquece uma placa metálica, usando energia elétrica com alta potência, e, quanto mais tempo permanece ligado, maior é o consumo. Muitas pessoas esquecem o ferro na tomada entre uma peça e outra, o que contribui para o desperdício sem perceber.

Como economizar na conta de luz?

A boa notícia é que, com algumas mudanças simples de comportamento, é possível reduzir o valor da conta de luz de maneira eficiente. Confira cinco dicas práticas para começar a economizar hoje mesmo:

Desligue aparelhos da tomada sempre que não estiver usando, evitando o consumo de energia no modo stand-by, que muitas vezes passa despercebido, mas pode pesar no final do mês.

Substitua lâmpadas comuns por modelos de LED, que consomem até 80% menos energia e possuem maior durabilidade, além de garantirem iluminação de qualidade.

Aproveite ao máximo a iluminação natural e mantenha cortinas abertas durante o dia, reduzindo o uso desnecessário de lâmpadas e ventiladores.

Programe a máquina de lavar roupas e o ferro de passar para funcionar apenas quando houver grande quantidade de roupas acumuladas, otimizando o uso de energia.

Mantenha a manutenção em dia de todos os aparelhos, principalmente geladeira, ar-condicionado e chuveiro, para garantir eficiência energética e evitar gastos ocultos causados por falhas técnicas.

Adotar essas práticas não só diminui o valor da fatura como também contribui para o uso mais consciente dos recursos naturais, além de prolongar a vida útil dos seus eletrodomésticos. Economizar energia, portanto, começa dentro de casa, e a mudança de hábitos é o primeiro e mais importante passo!

