Gastar menos na conta de luz é possível! Veja 5 truques que cortam o valor pela metade

Gastar menos na conta de luz exige atenção aos detalhes. Veja hábitos que reduzem o consumo sem tirar seu conforto e aprenda a usar bem os eletros.

Gastar menos na conta de luz é uma meta comum entre famílias que buscam equilibrar o orçamento sem abrir mão do conforto dentro de casa. Mesmo em períodos com bandeira verde, o valor da fatura continua pesando no bolso. Por isso, adotar novas práticas no dia a dia pode fazer diferença real no final do mês.

Não é necessário trocar todos os aparelhos ou viver no escuro para economizar. Pequenas atitudes que passam despercebidas acabam sendo responsáveis por boa parte do consumo. Ao corrigir esses hábitos, a economia pode passar dos 20%.

A seguir, veja dicas fáceis de aplicar e que ajudam a usar a energia de forma mais consciente. Essas mudanças não exigem investimentos altos nem grandes esforços. Com atenção e consistência, a conta de luz pode baixar de forma constante.

Como gastar menos na conta de luz?

Veja 5 dicas:

1. Use os eletrodomésticos com mais consciência

Geladeira, ferro elétrico, chuveiro e máquinas de lavar estão entre os maiores vilões do consumo. Se forem usados sem planejamento, o consumo dispara. Por isso, aprender a utilizá-los da forma certa ajuda a gastar menos na conta de luz.

Evite abrir e fechar a geladeira muitas vezes. Isso faz o motor trabalhar mais, aumentando o uso de energia. Não forre as prateleiras com panos, pois isso dificulta a circulação do ar frio.

Na hora de lavar roupas, junte a maior quantidade possível para usar a capacidade máxima do aparelho. Em dias quentes, seque as roupas no varal. Evitar a secadora é uma forma simples de reduzir a conta.

2. Aproveite melhor a luz e o vento natural

Durante o dia, abra as janelas e cortinas para usar a luz do sol. Com isso, não será preciso acender as lâmpadas. Essa atitude também ajuda a ventilar melhor os cômodos e reduz o uso de ar-condicionado.

Evite colocar móveis grandes perto das janelas. Eles bloqueiam a entrada de vento e atrapalham a circulação de ar. Com a casa mais arejada, os ventiladores também podem ficar desligados por mais tempo.

A iluminação natural, além de ser gratuita, valoriza os ambientes. Organize os espaços para aproveitar melhor essa luz. Reduzir o uso de lâmpadas durante o dia é uma forma direta de poupar.

3. Descongele os alimentos sem usar energia elétrica

Tirar os alimentos com antecedência da geladeira é mais eficiente do que usar o micro-ondas para descongelar. Esse aparelho consome muita energia quando usado dessa forma. Deixe as carnes e os vegetais descongelando naturalmente.

Outra opção é colocar os alimentos em água fria, dentro de embalagens fechadas. Esse método é rápido e não consome energia. Evitar o uso da air fryer e do forno elétrico para esse fim também ajuda a reduzir o gasto.

Além de economizar, esses métodos ajudam a manter o sabor e a textura dos alimentos. Sempre que possível, programe as refeições com antecedência. Assim, você gasta menos e ainda ganha praticidade.

4. Desligue da tomada o que não estiver em uso

Aparelhos que ficam em stand-by continuam puxando energia da rede elétrica. Isso inclui TVs, carregadores, micro-ondas, cafeteiras e até notebooks. Esse consumo, chamado de “fantasma”, pesa no fim do mês.

Tire da tomada os eletrodomésticos que não estiver usando. Esse hábito pode reduzir em até 15% a conta de luz. Mesmo os aparelhos mais modernos continuam consumindo energia quando estão apenas em espera.

Crie o costume de desligar tudo ao sair de casa ou antes de dormir. Pequenos gestos ao longo do dia fazem diferença. A economia aparece já nas primeiras faturas.

5. Prefira aparelhos com selo de eficiência

Antes de comprar qualquer eletrodoméstico, confira a etiqueta do Inmetro e o Selo Procel. Os modelos com classificação A consomem menos energia. Eles custam um pouco mais, mas compensam na economia ao longo do tempo.

Equipamentos com função inverter, como geladeiras e ar-condicionados, ajustam automaticamente o uso de energia. Esses ajustes inteligentes mantêm o conforto sem aumentar o consumo.

Mesmo os eletros mais simples, como ventiladores e lâmpadas, devem ter selo de eficiência. Com o tempo, isso reduz o valor da conta. Evitar aparelhos antigos também é uma forma de poupar.