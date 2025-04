Novidade da Starlink no Brasil: nova antena portátil permitirá internet em QUALQUER lugar!

A Starlink está se expandindo cada vez mais no mundo todo e isso inclui o Brasil. Agora, ela está com uma antena portátil que vai facilitar o uso da internet.

A Starlink é uma iniciativa da SpaceX que oferece internet banda larga por meio de uma rede global de satélites de baixa órbita. Essa tecnologia rompe com o modelo tradicional de infraestrutura terrestre, permitindo conexão em áreas remotas, isoladas ou em constante movimento.

A proposta da empresa é democratizar o acesso à internet de alta velocidade, atendendo tanto consumidores residenciais quanto empresas, embarcações e veículos em regiões sem cobertura por fibra óptica, que é a melhor no meio.

Ao utilizar milhares de satélites interligados, o sistema garante baixa latência e boa estabilidade, mesmo em locais onde outras operadoras não chegam. Assim, a Starlink se posiciona como uma solução inovadora, com impacto significativo na inclusão digital e no desenvolvimento regional.

A Starlink está em expansão e agora oferece novidades interessantes. Confira. / Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiademanha.com.br

Como a Starlink funciona no mundo todo?

A operação da Starlink se baseia em uma constelação de satélites de órbita baixa, posicionados entre 340 km e 1.200 km acima da Terra, o que reduz drasticamente o tempo de resposta na conexão, conhecido como latência.

Diferente dos satélites geoestacionários tradicionais, esses pequenos equipamentos em órbita baixa conseguem cobrir uma área mais ampla com maior eficiência e velocidade. Por meio dessa estrutura, o sinal é transmitido do satélite para a antena receptora instalada no local do usuário.

Além disso, a rede global da Starlink está em constante expansão. A empresa já lançou mais de 4.400 satélites e tem autorização para ultrapassar a marca de 12 mil até 2027. Esse crescimento não apenas melhora a cobertura, mas também reforça a capacidade de tráfego, reduzindo instabilidades.

Outro ponto importante está na gestão automatizada da conexão. A antena da Starlink se alinha automaticamente com os satélites, sem necessidade de ajustes manuais, o que facilita o uso por qualquer pessoa, mesmo sem conhecimentos técnicos.

Essa combinação de satélites de baixa órbita, antenas inteligentes e expansão contínua da rede faz com que a Starlink atenda uma variedade de perfis e ambientes ao redor do mundo, com desempenho comparável às conexões urbanas tradicionais.

Anatel homologou nova antena portátil da Starlink

A recente homologação da antena Starlink Mini pela Anatel representa um marco para o mercado brasileiro de telecomunicações. Com essa aprovação, a venda do dispositivo passa a ser oficialmente permitida no país, abrindo caminho para a ampliação dos serviços da empresa.

A nova antena integra o plano Viagem, que oferece internet de alta velocidade mesmo em deslocamento. Além da homologação do dispositivo, a Anatel autorizou o lançamento de mais 7.500 satélites da Starlink, reforçando a expansão da cobertura no território nacional.

Essa decisão complementa os 4.400 já liberados anteriormente, fortalecendo o alcance e a qualidade da conexão. Com isso, a empresa acelera sua presença no Brasil, atendendo regiões carentes de infraestrutura digital, como zonas rurais e comunidades afastadas.

Contudo, a Anatel também ressaltou a necessidade de revisar regras relacionadas ao uso de satélites não geoestacionários. Como esse tipo de tecnologia difere dos padrões tradicionais, as regulamentações precisam se adaptar para garantir segurança, transparência e funcionamento adequado.

Diferenças entre a antena e a versão tradicional

A Starlink Mini apresenta características técnicas que a tornam muito mais prática e portátil do que o modelo tradicional. Com dimensões de 30 cm por 25 cm e apenas 3,8 cm de espessura, ela pesa cerca de 900 gramas, o que equivale ao peso de um notebook comum.

O tamanho reduzido facilita o transporte e a instalação em locais variados, como motorhomes, barcos e áreas remotas sem rede elétrica ou estrutura fixa. No aspecto tecnológico, a antena Mini oferece suporte ao Wi-Fi 5/ac e conta com tecnologia 3×3 MIMO, que garante melhor distribuição do sinal.

Segundo o manual homologado, ela funciona em temperaturas que variam de -30°C a 50°C e suporta até 90% de umidade, o que a torna adequada para ambientes extremos e climas instáveis. Isso amplia suas possibilidades de uso, tornando-a especialmente útil para profissionais em campo, por exemplo.

Comparada à antena tradicional da Starlink, que possui maior tamanho e peso, a versão Mini atende de forma mais eficaz à demanda por portabilidade. Embora ambas ofereçam acesso à rede global de satélites, a Mini se destaca pela facilidade de manuseio, instalação rápida e compatibilidade.

Vantagens do plano viagem para usuários

O plano Viagem da Starlink traz uma proposta focada em mobilidade e conectividade sem fronteiras. Com ele, os usuários podem acessar internet ilimitada em qualquer local do Brasil, mesmo em deslocamento, o que atende a demandas específicas de viajantes, trabalhadores remotos, etc.

Por não impor limite de dados, o plano garante uso contínuo e sem bloqueios, o que representa uma vantagem significativa sobre os planos tradicionais de internet móvel. Outro diferencial importante é a ativação rápida e o suporte técnico integrado. O usuário adquire a antena, realiza a instalação e usa!

A Starlink garante cobertura global, permitindo o uso da conexão inclusive fora do país, o que amplia o alcance da tecnologia para viagens internacionais. O suporte à antena Mini também facilita a configuração e o transporte, o que torna o plano ideal para embarcações, trailers e áreas de camping.

Por fim, o plano Viagem proporciona mais autonomia digital a comunidades e profissionais que dependem da internet para trabalho, estudo e comunicação. Com uma mensalidade de R$ 576, o serviço oferece estabilidade, mobilidade e suporte, mesmo em locais onde operadoras comuns não chegam.

