Veja como pedir a isenção no Enem 2025 antes que o prazo acabe e você tenha que pagar

Isenção no Enem 2025 já pode ser solicitada. Veja quem pode pedir, como justificar ausência e o que fazer após a aprovação.

A isenção no Enem 2025 pode ser solicitada a partir desta segunda-feira, 14 de abril. O prazo segue aberto até o dia 25 e inclui tanto o pedido de isenção quanto a justificativa de ausência. Essas etapas são obrigatórias para quem deseja fazer o Enem sem pagar a taxa de inscrição.

O Exame Nacional do Ensino Médio permite o acesso a vagas em universidades públicas e bolsas em instituições privadas. Para isso, é preciso estar inscrito e, em alguns casos, solicitar a gratuidade. Esse processo é feito diretamente no site do INEP.

Quem perdeu a prova do ano anterior precisa justificar o motivo para não perder o direito à isenção. Já os novos participantes devem comprovar que se encaixam nos critérios sociais e educacionais. O INEP avaliará todos os documentos enviados pelos candidatos.

Quem faltou ao Enem precisa justificar para pedir isenção no Enem 2025.

Quem pode pedir a isenção no Enem 2025?

A isenção está disponível para quem está no terceiro ano do Ensino Médio em escola pública ou já concluiu os estudos nessa rede. Também pode pedir quem tem renda familiar por pessoa de até um salário mínimo e meio. A inscrição no CadÚnico precisa estar ativa.

Alunos bolsistas integrais em escolas particulares também podem solicitar, desde que comprovem a renda exigida. Esses critérios ajudam a garantir igualdade de condições para todos. A documentação correta é o que confirma o direito ao benefício.

Mesmo que a pessoa tenha conseguido isenção em 2024, será necessário fazer o pedido novamente. A solicitação deve ser feita todos os anos. O benefício não é renovado de forma automática.

Justificativa de ausência no Enem 2024

Quem faltou à prova do ano passado e deseja a isenção em 2025 precisa justificar a ausência. O sistema exige o envio de documentos que comprovem o motivo. Sem a justificativa aprovada, o pedido de isenção será recusado.

Entre os documentos aceitos estão boletins de ocorrência, atestados médicos, certidões de nascimento ou comprovantes de intercâmbio. Todos os arquivos devem ser enviados em formato PDF, PNG ou JPG. O limite é de 2MB por documento.

O resultado da análise sai em 12 de maio. Quem tiver a justificativa negada poderá apresentar recurso entre os dias 12 e 16 de maio. O resultado final será divulgado no dia 22.

Como solicitar a isenção no Enem 2025?

Para iniciar a solicitação, acesse o site do participante do Enem: https://enem.inep.gov.br/participante/#!/participante/perfil . Clique na opção “Justificativa de ausência/isenção” e preencha seus dados. Será preciso informar CPF, e-mail e número de telefone.

Depois disso, anexe os documentos que comprovam sua situação. Entre eles estão declarações escolares, comprovantes de renda ou número do NIS. Verifique se a solicitação foi concluída corretamente antes de sair da página.

Também será necessário criar um login no sistema de serviços do governo, usado para acessar a Página do Participante. Essa plataforma permite acompanhar o status da solicitação. A recomendação é não deixar para o último dia.

O que fazer após conseguir a isenção?

Conseguir a isenção no Enem 2025 não garante a participação no exame. O candidato ainda precisa realizar a inscrição oficial quando o prazo for aberto. Esse processo é obrigatório mesmo para quem já teve o pedido aceito.

As datas da inscrição ainda serão divulgadas pelo INEP. O candidato deve preencher os dados novamente no site, agora para confirmar sua presença na prova. Quem não fizer isso ficará de fora do Enem.

Com a inscrição concluída, o participante pode usar sua nota para concorrer a vagas no SiSU, ProUni e FIES. Esses programas exigem desempenho no Enem. Por isso, cada etapa deve ser feita com atenção.