Cansado das notificações? Veja como ativar o modo paz do WhatsApp agora mesmo!

O modo paz do WhatsApp é uma nova configuração que permite aos usuários ter momentos relaxantes evitando tantas notificações o tempo todo.

A rotina acelerada da vida moderna, somada à quantidade de notificações que chegam a cada minuto nos dispositivos móveis, vem afetando diretamente a saúde mental e o foco das pessoas. Aplicativos de mensagens, como o WhatsApp, desempenham papel central nessa sobrecarga.

Para quem deseja um momento de tranquilidade sem precisar desligar completamente o celular ou desinstalar o aplicativo, encontrar formas de pausar temporariamente a atividade do mensageiro se torna essencial, especialmente em uma época de ansiedade extrema.

Pensando nisso, o WhatsApp oferece uma solução pouco conhecida, mas eficaz, para garantir paz digital sem perder o acesso à internet: o chamado “modo paz”. Esse recurso permite que o usuário fique invisível no app, evitando o envio e o recebimento de mensagens até que deseje retomar a comunicação.

Como ativar o modo paz do WhatsApp?

O modo paz do WhatsApp pode ser ativado diretamente nas configurações do aplicativo, por meio de um ajuste simples no servidor proxy. O primeiro passo é abrir o WhatsApp e acessar a aba “Configurações”, localizada no canto inferior direito da tela, tanto em dispositivos Android quanto iOS.

Em seguida, o usuário deve rolar até encontrar a opção “Armazenamento e Dados”, onde ficam as ferramentas relacionadas ao uso de rede e conexão. Ao clicar nessa opção, será possível visualizar a configuração “Servidor proxy”.

O usuário deve selecioná-la e, logo após, tocar em “Definir servidor proxy” para prosseguir. Neste campo, basta digitar o número “1.1.1.1” no espaço correspondente ao endereço do servidor. Depois de preencher corretamente, é necessário clicar em “Salvar”, que aparece no canto superior direito da tela.

O último passo consiste em habilitar o botão “Usar servidor proxy”. Quando o sistema exibir a mensagem “Conectando”, o modo paz estará em processo de ativação. Assim que a conexão se completar, o usuário ficará temporariamente invisível no WhatsApp, sem enviar ou receber mensagens.

Como desativar o modo paz do WhatsApp?

Para desativar o modo paz do WhatsApp e retomar o uso normal do aplicativo, o processo é igualmente simples. Basta retornar à aba “Configurações”, seguir novamente até “Armazenamento e Dados” e entrar na seção “Servidor proxy”. Lá, o usuário encontrará a opção “Usar servidor proxy” ativada.

Para voltar à normalidade, é necessário apenas desmarcar essa opção, o que desconecta o aplicativo do endereço digitado anteriormente. Com a desativação, o WhatsApp volta a se conectar automaticamente aos servidores principais e sincroniza todas as mensagens que foram enviadas durante a inatividade.

Esse retorno ao funcionamento padrão acontece de forma imediata, sem necessidade de reiniciar o aplicativo ou o dispositivo. As conversas pendentes, tanto individuais quanto em grupos, reaparecem normalmente, garantindo que nenhuma informação seja perdida.

O grande diferencial dessa solução é que ela permite total controle sobre a presença digital do usuário. Ao ativar ou desativar o modo paz conforme a necessidade, é possível conciliar momentos de descanso e concentração com o uso responsável das ferramentas de comunicação.

Outras formas de se manter invisível no app

Além do modo paz, o WhatsApp oferece outros recursos que ajudam o usuário a manter a privacidade e reduzir interrupções sem recorrer a ferramentas externas. Essas alternativas são úteis para quem deseja controlar a visibilidade dentro do app de forma menos radical.

Ocultar o “visto por último” e o “online”

O WhatsApp permite ocultar informações como o horário da última conexão e a visibilidade online. Para ativar essa função, o usuário deve ir em “Configurações”, depois em “Privacidade” e acessar a opção “Visto por último e online”.

A partir daí, é possível escolher se ninguém, todos ou apenas alguns contatos poderão visualizar esses dados. Também dá para impedir que vejam se o usuário está ativo naquele momento, promovendo mais liberdade no uso. Simples, não é mesmo?

Desativar as confirmações de leitura

Outra maneira eficaz de manter a discrição é desativar os dois tiques azuis que indicam que uma mensagem foi lida. No menu “Privacidade”, há a opção “Confirmações de leitura”, que pode ser desativada com apenas um toque. Com isso, o usuário pode ler mensagens sem que o outro saiba.

Silenciar notificações de conversas e grupos

Para quem quer reduzir a quantidade de alertas sonoros e visuais, o WhatsApp permite silenciar conversas específicas ou grupos por diferentes períodos. Basta acessar o chat desejado, tocar nos três pontinhos no canto superior direito e selecionar “Silenciar notificações”.

É possível escolher entre 8 horas, 1 semana ou indefinidamente. Assim, o usuário continua recebendo as mensagens, mas sem interrupções constantes, promovendo maior tranquilidade no dia a dia. Então você pensa no que é melhor para sua saúde mental.

