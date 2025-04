Internet gratuita da Starlink: veja quais celulares terão acesso!

A internet gratuita da Starlink vai chegar para milhões de usuários, mas não são todos os celulares que vão ter compatibilidade com ela.

A tecnologia avançou tanto que conectividade global já não parece mais um sonho distante. A Starlink, serviço de internet via satélite desenvolvido pela SpaceX — empresa comandada por Elon Musk — promete transformar o acesso à rede mundial.

A proposta revolucionária da Starlink é levar conexão a locais antes inalcançáveis por redes tradicionais, ampliando a cobertura mesmo em áreas remotas e de difícil acesso. Por exemplo, há quem consiga usar em alto mar tranquilamente, sem risco de cair.

Utilizando satélites de órbita baixa, o serviço visa criar uma rede global estável e eficiente, tornando a comunicação cada vez mais simples e universal. Com essa solução, o cenário de quem enfrenta dificuldades por falta de sinal pode mudar rapidamente.

Internet gratuita da Starlink: como vai funcionar?

A internet gratuita da Starlink foi projetada para cobrir falhas de sinal de operadoras tradicionais, oferecendo uma solução de emergência sempre que o usuário se encontrar fora de área de cobertura, ou seja em algum lugar com difícil acesso de sinal.

O acesso será habilitado automaticamente quando o dispositivo detectar a ausência de conexão convencional, permitindo que o aparelho mantenha o mínimo de conectividade. A identificação da rede, que aparecerá na tela do celular, usará a marca “T-Mobile SpaceX” para indicar a conexão via satélite.

Além disso, a funcionalidade da internet gratuita da Starlink foi idealizada, num primeiro momento, para atender necessidades básicas de comunicação. A conexão permitirá o envio e recebimento de mensagens de texto, o compartilhamento de localização e o acesso a serviços de emergência.

Enquanto a capacidade de navegação completa ainda não foi liberada, a expectativa é que novas atualizações do serviço incluam chamadas de voz e navegação em sites. A evolução dessa tecnologia promete redesenhar a forma como as pessoas se comunicam, especialmente em situações de isolamento.

Por fim, o acesso à internet gratuita da Starlink exige que o aparelho seja compatível e esteja operando com o sistema atualizado. Somente os modelos que suportam esse tipo de conexão poderão utilizar o serviço de maneira eficaz.

A união entre hardware preparado e software atualizado garante que a ativação ocorra no momento correto, sem depender da ação manual do usuário. Com essa combinação, a Starlink se propõe a democratizar o acesso à comunicação, criando uma rede confiável onde quer que o usuário esteja.

Quais celulares terão compatibilidade com ela

A lista de aparelhos compatíveis com a internet gratuita da Starlink já foi definida, contemplando modelos das principais fabricantes do mercado. Essas opções oferecem suporte completo à tecnologia de conexão via satélite, garantindo que o usuário possa se manter conectado.

Apple

Apple iPhone 14

Apple iPhone 14 Plus

Apple iPhone 14 Pro

Apple iPhone 14 Pro Max

Apple iPhone 15

Apple iPhone 15 Plus

Apple iPhone 15 Pro

Apple iPhone 15 Pro Max

Apple iPhone 16

Apple iPhone 16 Plus

Apple iPhone 16 Pro

Apple iPhone 16 Pro Max

Google

Google Pixel 9

Google Pixel 9 Pro

Google Pixel 9 Pro XL

Google Pixel 9 Pro Fold

Motorola

Motorola Razr 2024

Motorola Edge 2024

Moto G Stylus 5G 2024

Moto G Power 5G 2024

Moto G 5G 2024

Samsung

Samsung Galaxy A14

Samsung Galaxy A15

Samsung Galaxy A16

Samsung Galaxy A35

Samsung Galaxy A53

Samsung Galaxy A54

Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy S21, Plus e Ultra

Samsung Galaxy S22, Plus e Ultra

Samsung Galaxy S23, Plus e Ultra

Samsung Galaxy S23 Fan Edition

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S24 Plus

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S24 Fan Edition

Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S25 Plus

Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy Z Flip3

Samsung Galaxy Z Fold3

Samsung Galaxy Z Flip4

Samsung Galaxy Z Fold4

Samsung Galaxy Z Flip5

Samsung Galaxy Z Fold5

Samsung Galaxy X Cover6 Pro

Samsung Galaxy Z Flip6

Samsung Galaxy Z Fold6

T-Mobile

T-Mobile REVVL 7 5G

T-Mobile REVVL 7 Pro 5G

Como habilitar a internet gratuita da Starlink

O processo para habilitar a internet gratuita da Starlink é simples, mas exige atenção a alguns detalhes importantes. O primeiro passo consiste em manter o sistema operacional sempre atualizado, seja em dispositivos Android ou iOS.

As versões mais recentes incluem suporte ao recurso, essencial para que a conexão emergencial via satélite funcione corretamente. Sem essa atualização, mesmo os aparelhos compatíveis não conseguirão acessar a funcionalidade.

Além disso, é necessário ativar a opção de conexão automática a redes emergenciais nas configurações do aparelho. O usuário pode localizar essa função dentro do menu de “Conexões” ou “Redes móveis”, dependendo da marca e do sistema do dispositivo.

Por fim, é fundamental compreender que a internet gratuita da Starlink, neste primeiro momento, foi planejada para uso restrito. O acesso será limitado ao envio de mensagens, à localização em tempo real e ao contato com serviços de emergência.

