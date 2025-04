Modo paz no WhatsApp existe e truque secreto faz o app “sumir” do seu celular

Modo paz no WhatsApp permite silenciar o app sem desconectar o celular. Entenda como ativar o recurso e evite mensagens indesejadas durante o dia.

Modo paz no WhatsApp é um recurso pouco conhecido que permite pausar o aplicativo por um tempo. Com ele, é possível continuar com a internet ligada. Ainda assim, o app para de enviar e receber mensagens enquanto estiver ativado.

Esse truque pode ser útil quando se quer um tempo de descanso. Ao ativar a função, o aplicativo se comporta como se estivesse fora do ar. O usuário permanece conectado à internet normalmente, mas sem ser incomodado no WhatsApp.

Essa configuração está disponível para quem usa Android e iPhone. A ativação é feita dentro do próprio aplicativo. O processo leva poucos minutos e pode ser desfeito a qualquer momento, de forma simples.

Modo paz no WhatsApp é ativado por um caminho pouco conhecido. Veja o passo a passo e saiba como manter o app desligado mesmo com internet ligada. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como ativar o modo paz no WhatsApp?

Para ativar o modo paz, abra o aplicativo e vá até a área de Configurações. Essa opção fica no canto inferior da tela. Depois disso, role até encontrar o item chamado Armazenamento e dados. Dentro dessa seção, toque em Servidor proxy.

Em seguida, será exibida a opção Definir servidor proxy. Ao clicar nela, o campo para preencher o endereço aparecerá na tela. O próximo passo é digitar o número 1.1.1.1 no campo do servidor. É importante digitar exatamente dessa forma. Após isso, toque na opção Salvar localizada na parte superior da tela do celular.

O que acontece após a ativação?

Depois de salvar o endereço, ative a chave chamada Usar servidor proxy. A tela mostrará a palavra “Conectando” por alguns segundos. Isso indica que o WhatsApp está tentando usar o servidor escolhido. Durante esse período, as mensagens não chegam nem são enviadas.

O usuário também não consegue visualizar conversas anteriores. É como se o aplicativo estivesse sem sinal, mas sem desligar a internet. Esse método ajuda quem precisa de um tempo sem notificações.

Mesmo com o aparelho conectado ao Wi-Fi ou ao pacote de dados, o aplicativo se mantém parado. Quando quiser voltar ao normal, basta desativar a opção.

Como desativar o modo paz e voltar a usar o app

Para desativar o modo paz, vá novamente até a área de Servidor proxy. Em seguida, desligue a opção Usar servidor proxy. Assim que isso for feito, o aplicativo volta ao seu funcionamento habitual. As mensagens que estavam pendentes chegam em poucos segundos.

Tudo volta ao normal, como se o aplicativo tivesse sido fechado por um tempo. Não é preciso repetir o processo do início para reativar depois. Esse recurso não afeta outros aplicativos do celular.

O WhatsApp é o único que se comporta de forma diferente. Ou seja, o restante das funções do aparelho continua funcionando normalmente.

O que é o servidor proxy usado no WhatsApp?

O servidor proxy é uma ferramenta que funciona como intermediário entre o aplicativo e a internet. Ele foi lançado em 2023 pelo próprio WhatsApp. Seu objetivo é manter a conexão ativa, mesmo em locais com restrições.

Essa tecnologia pode ajudar em momentos de instabilidade, como em situações de emergência. O servidor é fornecido por terceiros e voluntários, não pela empresa responsável pelo aplicativo.

Apesar de externo, o servidor mantém a segurança das conversas. A proteção com criptografia continua ativa, impedindo o acesso de outras pessoas às mensagens. A privacidade dos usuários é mantida mesmo com o uso da função.