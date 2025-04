Dia 22 de abril é feriado? Veja o que diz o calendário oficial e como fica a semana

Dia 22 de abril é feriado? Entenda se você tem folga após Tiradentes ou se precisa trabalhar normalmente conforme sua cidade ou empresa.

Com a aproximação do feriado de Tiradentes, muitas pessoas começam a se perguntar se o dia 22 de abril é feriado. Essa dúvida é comum, especialmente quando a data cai próxima a um fim de semana. Afinal, muita gente tenta emendar para descansar mais.

Embora o 21 de abril seja um feriado nacional, o dia seguinte, 22, não está incluído no calendário oficial. Isso significa que a maior parte dos trabalhadores deve cumprir expediente normalmente. Porém, algumas exceções podem ocorrer conforme o local ou setor.

Por isso, sempre vale consultar o RH da empresa ou decretos municipais. Em certas cidades, o dia 22 pode ser ponto facultativo ou feriado local. A decisão depende da prefeitura ou governo estadual.

Confira se o dia 22 de abril será feriado ou dia útil em sua cidade. Veja como consultar o calendário local e o que fazer em caso de dúvida. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Afinal, o dia 22 de abril é feriado?

Não, oficialmente o dia 22 de abril é feriado apenas em casos específicos, como quando uma cidade ou estado decreta a data como comemorativa local. No calendário nacional, ele é considerado um dia útil normal.

Essa data marca a chegada dos portugueses ao Brasil em 1500. Embora tenha grande valor histórico, ela não entrou na lista dos feriados federais. Assim, escolas, comércios e serviços funcionam normalmente, salvo exceções.

Empresas que desejarem liberar os funcionários nesse dia podem fazer isso por conta própria. Nesse caso, o dia deve ser compensado depois ou abatido das férias. A decisão varia conforme cada empregador.

Aproveite e veja:

Existe feriado próximo ao dia 22 de abril?

Sim, o feriado nacional de 21 de abril, Dia de Tiradentes, é o mais próximo. Quando ele cai numa segunda-feira, por exemplo, o 22 de abril pode se tornar uma extensão do descanso. Mesmo assim, o governo não define essa folga como obrigatória.

Muitas empresas aproveitam esse cenário para conceder um dia extra de folga, criando um feriadão. Já em outros casos, o expediente segue normalmente. Tudo depende da política interna da empresa e das regras do setor.

Em repartições públicas, pode haver ponto facultativo, especialmente em prefeituras. Por isso, o ideal é se informar com antecedência para evitar confusões. Cada cidade pode ter uma organização diferente.

Como saber se minha cidade decretou feriado no dia 22 de abril?

A única forma de saber se o dia 22 de abril é feriado na sua cidade é consultando a legislação municipal ou o portal da prefeitura. Muitos municípios divulgam o calendário oficial de feriados e pontos facultativos no começo do ano. Esses documentos são públicos e fáceis de acessar.

Também é possível conferir com o setor de recursos humanos do seu trabalho. Empresas costumam seguir o calendário local e informam os funcionários com antecedência. Assim, o trabalhador pode se organizar com mais tranquilidade.

Em escolas e órgãos públicos, a comunicação costuma ser feita por meio de comunicados internos. Por isso, vale sempre ficar atento aos avisos da instituição. Evitar surpresas depende de uma boa verificação.

O que acontece se eu faltar no dia 22 de abril?

Se a empresa não tiver decretado folga e o funcionário faltar no dia 22 de abril, a ausência será considerada injustificada. Isso pode resultar em desconto no salário ou até advertência. Por isso, nunca falte sem antes confirmar a liberação.

Em alguns casos, o funcionário pode negociar uma folga com compensação posterior. Essa conversa deve ser feita com antecedência e registrada de forma correta. Evitar prejuízos exige atenção às regras da empresa.

Também é possível que algumas categorias tenham acordos coletivos que liberam esse dia. Nesses casos, o sindicato informa os trabalhadores com base na convenção vigente. Cada setor tem autonomia para organizar o calendário.