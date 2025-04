O que é PIS e quem pode receber? Veja como funciona o benefício trabalhista

Muitos ainda não sabem o que é PIS e deixam de sacar o valor. Veja quem tem direito e como consultar o saldo sem sair de casa.

Muita gente tem dúvida sobre o que é PIS e como ele funciona na prática. Esse benefício está ligado diretamente à vida de quem trabalha com carteira assinada. Saber mais sobre o assunto ajuda a garantir direitos e não perder dinheiro.

Criado pelo governo, o PIS é uma das formas de valorizar o trabalhador do setor privado. Ao longo do ano, o saldo vai sendo calculado com base nas informações do emprego. Depois disso, o benefício é liberado para saque conforme o calendário oficial.

Por isso, é importante manter os dados atualizados no cadastro do empregador e no sistema do governo. Qualquer erro pode atrasar o pagamento. Consultar com frequência ajuda a evitar surpresas desagradáveis.

O que é PIS, quem pode receber e como funciona o pagamento? Descubra como consultar e sacar o valor corretamente. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

O que é PIS?

Antes de tudo, é essencial entender o que é PIS. A sigla significa Programa de Integração Social e foi criada para repassar benefícios aos trabalhadores do setor privado. Esse valor é pago anualmente para quem atende aos requisitos definidos em lei.

O PIS é como uma recompensa por tempo de serviço e registro formal. Ele não é descontado do salário, mas sim pago pelo governo com base nas informações da empresa. Quem cumpre as regras tem direito a sacar o abono salarial.

Esse abono pode chegar a até um salário mínimo, dependendo do tempo de trabalho no ano-base. O valor exato varia conforme os meses trabalhados com carteira assinada. Por isso, cada caso tem um valor diferente.

Que tal conferir?

Quem tem direito ao PIS?

Para receber o abono do PIS, o trabalhador precisa ter recebido até dois salários mínimos por mês, em média, no ano anterior. Além disso, é obrigatório ter pelo menos cinco anos de cadastro no programa. Essas regras garantem que o benefício vá para quem mais precisa.

Outro critério importante é ter trabalhado com carteira assinada por, no mínimo, 30 dias no ano-base. O empregador também deve ter informado corretamente os dados na RAIS ou no eSocial. Sem essas informações, o pagamento não acontece.

Manter os dados atualizados e o CPF regularizado também é essencial. Quem mudou de nome ou teve problemas no cadastro precisa resolver tudo antes da data de pagamento. Isso evita bloqueios no sistema do governo.

Como funciona o pagamento do PIS?

O pagamento do PIS segue um calendário divulgado todos os anos pelo governo. Ele leva em conta o mês de nascimento do trabalhador. Dessa forma, os depósitos são organizados ao longo dos meses. O valor fica disponível até o fim do calendário de pagamentos.

O dinheiro pode ser sacado em agências da Caixa, lotéricas ou pelo aplicativo Caixa Tem. Para isso, o trabalhador precisa ter o número do NIS e um documento com foto. Quem já tem conta na Caixa pode receber direto na conta.

App Caixa Tem: https://www.caixa.gov.br/appcaixatem

Caso o valor não seja sacado dentro do prazo, ele retorna para o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Ainda assim, é possível solicitar o pagamento atrasado dentro de cinco anos. Consultar o aplicativo ajuda a saber se há valores disponíveis.

Qual é o valor do abono salarial?

O valor do PIS depende de quantos meses o trabalhador atuou com carteira assinada no ano-base. Quem trabalhou o ano todo recebe o valor cheio, que corresponde a um salário mínimo. Já quem trabalhou menos meses, recebe proporcionalmente.

Por exemplo, se a pessoa trabalhou por seis meses no ano anterior, o valor será metade do salário mínimo atual. O cálculo considera apenas os meses completos. O governo divulga uma tabela com os valores por mês de trabalho.

Esse cálculo é feito automaticamente com base nas informações enviadas pela empresa. Por isso, é essencial que o empregador mantenha os dados corretos no sistema. Isso evita erros ou valores incorretos.

Como consultar o saldo do PIS?

Para saber se tem direito ao benefício, o trabalhador pode consultar o aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou o app Caixa Tem. Também é possível verificar pelo site da Caixa ou telefone 0800. Esses canais mostram o valor, data e forma de pagamento.

App Carteira de Trabalho Digital: https://www.gov.br/pt-br/temas/carteira-de-trabalho-digital

O número do PIS (ou NIS) é necessário para fazer a consulta. Esse número está disponível na carteira de trabalho, no Cartão Cidadão ou no extrato do FGTS. Com ele, o acesso às informações é liberado rapidamente.

Caso apareça alguma pendência no cadastro, o trabalhador deve procurar o RH da empresa ou um posto de atendimento do governo. Resolver esses problemas antecipadamente garante o recebimento sem atrasos.