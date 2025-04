Criar figurinhas no WhatsApp ficou mais fácil com novo recurso liberado no app

WhatsApp agora permite criar figurinhas direto no app. Veja como usar o novo recurso e montar pacotes personalizados com suas fotos e textos.

Agora ficou muito mais fácil criar figurinhas no WhatsApp. O aplicativo lançou um novo recurso que permite montar pacotes personalizados sem depender de apps externos. A ferramenta já está disponível nas versões mais recentes para Android e iPhone.

Com poucos toques, o usuário pode selecionar imagens da galeria, editar o fundo, adicionar texto e montar figurinhas do jeito que quiser. Essa função chega para facilitar o dia a dia de quem ama se expressar com criatividade. Tudo acontece direto dentro do próprio WhatsApp.

Além disso, não é preciso ter conhecimento em design para usar o novo recurso. O sistema é intuitivo, rápido e funciona em poucos passos. Qualquer pessoa pode montar suas figurinhas e compartilhar com os contatos.

Criar figurinhas no WhatsApp ficou simples. Descubra como transformar imagens da galeria em figurinhas únicas sem baixar outro aplicativo. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como funciona o novo recurso de figurinhas do WhatsApp?

A nova função permite criar figurinhas no WhatsApp de maneira prática, sem sair do aplicativo. Basta abrir uma conversa, tocar no ícone de figurinhas e selecionar a opção “criar”. Depois disso, o sistema abre a galeria para escolher uma imagem.

Ao selecionar a foto, o usuário pode recortar o fundo, redimensionar, girar e até adicionar efeitos. Também é possível escrever frases com diferentes fontes e cores. Esse nível de personalização era pedido há muito tempo pelos usuários.

Com o pacote pronto, o usuário salva o conjunto e pode enviar quando quiser. As figurinhas ficam disponíveis na aba de figurinhas favoritas. Isso facilita o acesso rápido e o uso nas conversas do dia a dia.

Que tal conferir?

Posso usar qualquer imagem para criar figurinhas no WhatsApp?

Sim, é possível criar figurinhas no WhatsApp com qualquer imagem salva na galeria do celular. Fotos pessoais, prints de tela, imagens baixadas da internet ou arquivos recebidos por outros contatos podem ser usadas. O WhatsApp reconhece os formatos mais comuns de imagem.

No entanto, o aplicativo recomenda que os usuários respeitem os direitos de imagem e evitem usar conteúdo ofensivo. Além disso, o ideal é usar imagens com boa resolução para garantir uma figurinha nítida. Quanto melhor a imagem, mais bonita fica a figurinha.

Se preferir, você pode tirar uma foto direto da câmera e usá-la imediatamente na criação. Essa opção agiliza o processo e deixa a figurinha ainda mais original. Criatividade e rapidez agora andam juntas no app.

O que posso adicionar nas figurinhas?

Na hora de criar figurinhas no WhatsApp, o usuário pode adicionar vários elementos visuais. Além do recorte da imagem, é possível incluir emojis, desenhar com o dedo ou escrever uma frase divertida. Esses detalhes tornam as figurinhas únicas e mais expressivas.

O recurso permite mudar a posição dos elementos e ajustar o tamanho com movimentos simples na tela. Assim, o usuário organiza tudo conforme seu gosto. Não é necessário baixar outro app ou fazer edições complicadas.

Você também pode aplicar efeitos de contorno e sombra para destacar melhor a imagem. Essas funções deixam as figurinhas mais criativas e chamativas. Tudo isso acontece dentro do próprio WhatsApp.

Posso compartilhar figurinhas criadas com outras pessoas?

Depois de criar figurinhas no WhatsApp, é possível compartilhar com qualquer contato. Basta abrir a conversa, acessar as figurinhas salvas e selecionar o pacote desejado. O envio funciona da mesma forma que as figurinhas tradicionais.

Além disso, os amigos que receberem suas figurinhas podem salvar e usar também. Isso ajuda a espalhar pacotes personalizados entre grupos e familiares. A função incentiva o compartilhamento criativo entre os usuários.

Vale lembrar que as figurinhas criadas ficam salvas no seu perfil do aplicativo. Assim, você pode usar novamente sempre que quiser, sem precisar recriar do zero. Esse recurso economiza tempo e valoriza o conteúdo feito por você.

Ferramenta está disponível para todos os celulares?

A nova função de criar figurinhas no WhatsApp está disponível para celulares Android e iPhone. No entanto, é preciso manter o aplicativo atualizado para ter acesso à ferramenta. Versões antigas não recebem essa função automaticamente.

Se a opção ainda não apareceu, vá até a loja de aplicativos e atualize o WhatsApp. Após a atualização, a nova função aparece no menu de figurinhas. O sistema ativa o recurso automaticamente após a instalação.

Usuários que utilizam WhatsApp Web também podem criar figurinhas no computador. A interface é parecida e oferece as mesmas opções de edição. Isso amplia ainda mais as possibilidades de criação.