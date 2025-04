Neném a bordo? As chances de engravidar estão altas para estes signos!

Neste mês, é bom que alguns signos tomem cuidado com os encontros mais quentes, porque as chances de gravidez estão altas.

A astrologia se tornou uma aliada poderosa na hora de entender não apenas o comportamento humano, mas também as fases da vida que exigem mais atenção, planejamento e cuidado. Consultar previsões dos signos ajuda a antecipar desafios, aproveitar oportunidades e alinhar decisões importantes.

Essa prática, além de estimular o autoconhecimento, auxilia no ajuste de metas pessoais e profissionais, além de funcionar como uma bússola emocional em meio ao cotidiano acelerado. ou seja, é uma boa forma de se manter centrado nos objetivos.

Cada signo recebe influências diferentes de planetas, conjunções e trânsitos que impactam diretamente áreas como trabalho, saúde, relacionamentos e fertilidade. Acompanhar essas tendências torna a rotina mais consciente e alinhada ao universo.

As chances de gravidez para estes signos estão aumentadas. Confira.

Estes signos correm risco de engravidar em abril

Durante o mês de abril, as previsões astrológicas indicam que algumas pessoas podem viver momentos propícios para a fertilidade, já que aspectos planetários favorecem o romance, o aumento de sensibilidade e o desejo de iniciar novas fases.

Quando Vênus, a Lua e Júpiter formam alinhamentos harmônicos, essa energia se concentra em despertar não apenas o amor, mas também a vontade de criar laços profundos e de construir família. Por isso, certos signos podem sentir mais intensamente esse chamado.

Touro

Os nativos de Touro viverão abril com forte influência de Vênus, que atua sobre o afeto e a sensualidade, o que aumenta a conexão em relações já existentes e favorece novos encontros. Além disso, o Sol transita por Áries, provocando impulsos e atitudes espontâneas, que podem resultar em decisões sem pensar.

Câncer

Câncer já carrega naturalmente o instinto maternal como marca registrada de seu signo, e abril será um mês em que esse desejo pode aflorar ainda mais. A Lua, que rege os cancerianos, assume posições que estimulam vínculos afetivos e fertilidade, tornando qualquer distração no uso contraceptivos um erro.

Escorpião

Escorpião vai sentir um forte magnetismo pessoal em abril, graças ao movimento de Marte que ativa a paixão e o desejo. Esse impulso se transforma em intimidade mais intensa, o que pode abrir espaço para decisões menos racionais, principalmente em encontros afetivos.

Peixes

Peixes terá abril marcado por momentos de conexão espiritual e afetiva, o que leva muitos piscianos a quererem fortalecer vínculos com quem amam, seja em novos romances ou em relações já consolidadas. As configurações de Netuno e da Lua criam um ambiente emocional carregado de carinho e entrega.

Libra

Librianos estarão particularmente receptivos em abril, pois a posição de Vênus e da Lua traz o desejo de buscar equilíbrio, harmonia e novas experiências a dois. Essa busca pelo amor verdadeiro pode resultar em gestos espontâneos que favorecem encontros íntimos com forte carga emocional.

Cuidados para não engravidar

Quem não deseja transformar abril em um mês de grandes mudanças familiares precisa agir com responsabilidade, principalmente se o próprio signo estiver em destaque nas previsões de fertilidade. O primeiro cuidado é sempre manter o uso de métodos contraceptivos, mesmo em relações estáveis.

O segundo ponto é conversar abertamente com o parceiro sobre a fase astrológica e alinhar expectativas para evitar decisões impulsivas. Além disso, quem sente que o momento desperta forte desejo por mudanças afetivas deve investir em autoconhecimento.

Como lidar com surpresas e novos ciclos

Mesmo quem se previne pode enfrentar surpresas, já que os signos refletem fases de crescimento pessoal que, muitas vezes, envolvem a chegada de novas responsabilidades, como a maternidade. Por isso, é importante lembrar que nem sempre as previsões apontam apenas risco, mas oportunidades.

Se a notícia de uma possível gravidez surgir, o diálogo e o acolhimento devem vir antes do julgamento, permitindo que a decisão sobre o futuro seja tomada com equilíbrio. Em todas as situações, o mais importante é agir com serenidade e buscar apoio sempre que for necessário.

