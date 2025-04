Tirar print no WhatsApp está proibido? Veja o que pode acontecer com quem tentar!

Tirar print no WhatsApp é basicamente uma das tarefas cotidianas mais comuns dos brasileiros, mas esse costume pode estar a um passo de acabar.

O WhatsApp revolucionou a forma como as pessoas se conectam no dia a dia, já que o aplicativo permite enviar mensagens, realizar chamadas e compartilhar arquivos de maneira rápida e prática. Atualmente, é o app mais popular entre os brasileiros com folga.

Ao longo dos anos, a plataforma ganhou diversas funções que tornaram a experiência do usuário cada vez mais completa e segura, oferecendo desde conversas criptografadas até opções que limitam o tempo de visualização de imagens e vídeos.

Além disso, o aplicativo investe constantemente em atualizações para acompanhar as novas demandas de privacidade e controle sobre o que circula dentro das conversas e dos Status. Por esse motivo, entender as novidades que chegam ao WhatsApp se tornou essencial para quem preza pela segurança.

Não vai dar para tirar print no WhatsApp?

Uma das novidades que o WhatsApp está testando promete mudar a relação dos usuários com os Status, justamente porque o recurso em desenvolvimento detecta quando alguém tenta tirar print no WhatsApp. Então, vai ficar mais difícil registrar dados de outras pessoas.

Segundo as informações divulgadas, a nova função foi identificada na versão beta 2.25.12.19 para dispositivos Android e utiliza recursos do Android 14 para exibir um aviso no momento da captura de tela. No entanto, ainda não está claro se a notificação será enviada para o autor do Status ou quem tirou.

A possibilidade de monitorar quem realiza capturas de tela ajuda a desencorajar práticas indevidas, além de incentivar o uso consciente da função Status, que sempre foi pensada para trocas rápidas e pessoais. Ao saber que a ação será registrada, muitos usuários vão reconsiderar antes de salvar os conteúdos.

Além da privacidade, o WhatsApp busca reduzir o compartilhamento de imagens e informações que circulam fora do controle do autor, algo que frequentemente causa constrangimentos e situações de exposição. Embora a função ainda esteja em fase de testes, ela deve chegar mudando tudo em breve.

Benefícios e desvantagens para usuários

A chegada de um recurso que identifica quem tenta tirar print no WhatsApp apresenta vantagens claras, mas também levanta dúvidas e possíveis resistências. Entre os benefícios, destaca-se a proteção da privacidade de quem publica, já que o aviso funciona como uma barreira contra a captura de conteúdos.

Por outro lado, essa função pode causar desconforto entre aqueles que costumam tirar prints no WhatsApp para guardar mensagens importantes, registrar lembretes ou salvar conteúdos que consideram relevantes. Além disso nem todos encaram os prints como um problema.

Enquanto o recurso não é lançado oficialmente, os testes realizados pelo WhatsApp indicam que a empresa acompanha as discussões sobre privacidade e busca equilibrar liberdade e segurança. A aceitação dessa mudança vai depender de como o recurso será implementado.

Outros apps que já usam esse recurso

Snapchat avisa imediatamente o autor sempre que alguém tira print de conversas ou histórias publicadas, o que tornou esse comportamento facilmente identificável.

Instagram notifica quando alguém faz print de fotos temporárias enviadas pelo direct, impedindo que imagens enviadas com prazo de expiração sejam salvas sem consentimento.

Telegram bloqueia totalmente capturas de tela nos chats secretos, oferecendo aos usuários uma camada de proteção que impede o vazamento de conversas privadas.

BeReal informa no momento em que uma foto publicada foi capturada por print, ajudando o autor a manter controle sobre o que foi salvo.

OnlyFans impede capturas de tela através do bloqueio nativo da tela, como forma de proteger o conteúdo exclusivo e garantir o respeito aos direitos do criador.

Signal desativa completamente a possibilidade de prints nas mensagens quando o usuário ativa o modo de segurança, criando uma experiência de uso ainda mais privada.

Tirar print no WhatsApp já é proibido em alguns casos

Embora o recurso de notificação de prints ainda esteja em desenvolvimento, o WhatsApp já criou barreiras em outras situações que limitam o uso dessa prática dentro do aplicativo:

Quando o usuário envia imagens ou vídeos configurados como visualização única , o app bloqueia a possibilidade de tirar print no WhatsApp, impedindo que o conteúdo seja salvo ou registrado. Essa medida foi uma das primeiras ações que mostraram a preocupação da plataforma em preservar a privacidade de quem compartilha informações de forma restrita.

Além disso, o aplicativo não permite capturar dados como fotos de perfil de contatos quando essas estão protegidas por configurações de privacidade específicas. Assim, o WhatsApp já atua para evitar que imagens pessoais sejam copiadas sem permissão, restringindo o acesso de terceiros.

Dessa forma, quem utiliza o WhatsApp precisa manter atenção às atualizações, pois a tendência é que a cada nova versão o app ofereça ainda mais recursos para proteger conversas, imagens e informações compartilhadas dentro da plataforma.

