Novo vírus do Android pode ROUBAR dinheiro e dados do Pix: veja como se proteger

Um novo vírus para celulares Android está infectando o sistema e roubando dinheiro diretamente de apps bancários com Pix.

O crescimento dos pagamentos via Pix revolucionou a forma como as pessoas realizam transferências no Brasil, trazendo agilidade e praticidade ao dia a dia financeiro. Através dele, é possível mandar dinheiro para qualquer pessoa de qualquer lugar e em qualquer horário.

No entanto, essa popularização também abriu caminho para um número alarmante de fraudes, que avança a cada ano e exige cada vez mais atenção. Em 2024, a estimativa aponta que cerca de 390.000 golpes no Pix ocorrem por mês, o que representa, em média, 4,7 milhões de casos por ano.

Essa quantidade expressiva de crimes já vinha crescendo de forma preocupante, visto que em 2021 eram cerca de 30.000 golpes mensais, passando para 136.000 em 2022, depois 216.000 em 2023, até alcançar o patamar atual. Os números são assustadores.

Novo golpe rouba dinheiro do Pix por celulares Android

Um novo golpe envolvendo o Pix preocupa usuários de celulares Android, principalmente porque o ataque ocorre sem que a vítima perceba qualquer sinal suspeito. Esse crime se inicia quando o usuário permite que o celular seja infectado por um vírus altamente sofisticado.

Esse software malicioso, conhecido como trojan bancário, se disfarça dentro do sistema, dribla o antivírus e assume controle de operações financeiras no momento em que o usuário acessa sua conta bancária. Os criminosos programam o trojan para agir de forma silenciosa, focando direto no Pix.

Assim que o valor é definido e o destinatário escolhido, o trojan substitui os dados sem que o usuário perceba, enviando o dinheiro diretamente para a conta de golpistas. Além de trocar a chave Pix do destinatário, o vírus também é capaz de alterar o valor da transferência, roubando mais dinheiro.

Essa prática criminosa se tornou ainda mais sofisticada porque o trojan consegue monitorar os hábitos financeiros da vítima, o que permite que o golpe seja executado de forma estratégica e sem levantar suspeitas imediatas.

O usuário só percebe o golpe depois que o dinheiro some da conta e, muitas vezes, já é tarde demais para reverter a situação. Por isso, entender como esses vírus atuam é o primeiro passo para proteger o saldo e impedir que criminosos explorem brechas no uso do Pix por celulares Android.

Como identificar apps ou APKs criminosos?

Reconhecer aplicativos maliciosos ou arquivos APKs suspeitos é fundamental para quem deseja usar o Pix com segurança e evitar prejuízos financeiros. Os criminosos costumam espalhar esses programas por meio de sites não oficiais, redes sociais e links que parecem inofensivos, mas carregam ameaças ocultas.

Outro ponto de atenção aparece quando o aplicativo não possui avaliações confiáveis na loja ou, no caso dos APKs, não é oferecido em plataformas oficiais como a Google Play. Os aplicativos maliciosos costumam ter descrições genéricas, erros de tradução e até logotipos imitados de empresas famosas.

Além disso, esses apps frequentemente solicitam dados bancários, códigos de autenticação e permissões para acessar SMS e notificações, o que permite ao criminoso assumir o controle do dispositivo. Para não correr riscos, sempre verifique o nome do desenvolvedor e a reputação do app.

Essa prática simples impede a instalação de arquivos maliciosos que podem comprometer a segurança do Pix e facilita a identificação de golpes antes que causem prejuízos irreversíveis. Manter o celular atualizado e contar com soluções de segurança digital também reduz a exposição a esse tipo de ameaça.

Como fugir de vírus que podem roubar o Pix?

Evitar vírus que comprometem o Pix exige adoção de hábitos seguros ao navegar, instalar aplicativos e lidar com links recebidos por e-mail ou redes sociais. O primeiro passo é manter o antivírus sempre ativo e atualizado, já que ele cria barreiras contra softwares maliciosos que tentam se infiltrar silenciosamente.

Além disso, é essencial resistir à tentação de instalar aplicativos que não estejam disponíveis nas lojas oficiais, mesmo quando ofereçam recursos atraentes ou pareçam legítimos. Outro cuidado indispensável envolve redobrar a atenção ao clicar em links desconhecidos.

Sempre desconfie de promoções suspeitas, mensagens de amigos pedindo transferências via Pix e downloads oferecidos fora dos canais tradicionais, já que esses são os métodos preferidos pelos golpistas. Além disso, evitar a instalação de APKs de fontes não verificadas é imprescindível.

Por fim, adotar hábitos de verificação constante ao realizar qualquer operação pelo Pix, como revisar os dados do destinatário antes de confirmar a transferência, diminui as chances de golpe. Esse cuidado simples, aliado à tecnologia de segurança e à navegação consciente, constrói uma proteção sólida.

