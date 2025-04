Desinstale agora mesmo: conheça os apps que SUGAM a bateria do seu celular

Alguns apps são responsáveis por acabar mais rapidamente com a bateria do seu celular, por isso é importante desinstalar se não estiver usando.

Hoje em dia, os celulares ocupam um papel essencial na vida cotidiana de milhões de pessoas. Utilizamos esses dispositivos para trabalhar, estudar, nos comunicar e até mesmo para relaxar e nos divertir em qualquer lugar.

Seja enviando mensagens, assistindo a vídeos ou realizando operações bancárias, é difícil imaginar a rotina sem o auxílio dos smartphones. No entanto, toda essa praticidade vem acompanhada de um desafio constante: manter a bateria carregada por mais tempo.

Apesar das melhorias tecnológicas, a autonomia ainda é limitada, principalmente em função do nosso uso cada vez mais intenso. Assim, conhecer as causas do consumo excessivo e aprender a administrá-las pode fazer toda a diferença.

Se você tem esses apps no seu celular, desinstale-os para salvar sua bateria. / Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiademanha.com.br

Apps que vão acabar com sua bateria

Muitos aplicativos populares são verdadeiros vilões da bateria dos celulares, pois operam continuamente em segundo plano, enviam notificações incessantes e utilizam recursos pesados do aparelho, o que acaba prejudicando o celular ao longo do tempo.

Embora alguns sejam indispensáveis para o dia a dia, entender quais são os maiores responsáveis pelo consumo energético pode ajudar a gerenciar melhor o uso do dispositivo. A seguir, veja quais categorias de apps mais consomem energia e exemplos de cada uma.

Apps de redes sociais

As redes sociais figuram no topo da lista dos maiores consumidores de bateria dos smartphones. Aplicativos como TikTok, Instagram e Facebook mantêm atualizações constantes dos feeds, enviam notificações em tempo real.

No caso do Facebook, ainda executam jogos e transmissões ao vivo em segundo plano. Essas atividades exigem alto desempenho do processador e da conexão com a internet, o que reduz rapidamente a autonomia da bateria.

Apps de GPS

Aplicativos de localização consomem energia de maneira intensa e contínua, principalmente por manterem o GPS ativo mesmo após o encerramento da sessão. Exemplos como Google Maps, Waze e Uber são indispensáveis para quem depende de rotas e transportes, mas exigem atenção.

O uso prolongado do GPS representa um dos maiores vilões da bateria, uma vez que a localização precisa é um dos serviços mais exigentes dos smartphones. Apesar disso, é um dos recursos mais importantes atualmente.

Apps de plataformas de namoro

Aplicativos como Tinder, Bumble e Grindr combinam dois fatores de alto consumo: geolocalização constante e notificações frequentes. Esses apps monitoram a posição do usuário em tempo real para sugerir novos perfis, o que sobrecarrega o GPS e o uso de dados móveis.

Além disso, as mensagens de novos matches e interações aumentam ainda mais a atividade do dispositivo em segundo plano, impactando negativamente a duração da bateria. O pior: a pessoa nem percebe que a carga está indo embora.

Apps de serviços de streaming

O consumo de bateria dispara durante o uso de aplicativos de streaming de mídia. Plataformas como YouTube, Spotify e Netflix exigem muito do processador, da tela e da conexão de internet para garantir a reprodução contínua de vídeos ou músicas.

Assistir vídeos em alta resolução, especialmente em 4K, pode esgotar uma carga completa em poucas horas, principalmente se o brilho da tela estiver no máximo. O melhor é deixar isso para computadores e TVs, se possível.

Apps de jogos com gráficos intensos

Jogos de alta performance gráfica, como Pokémon GO, Genshin Impact e Call of Duty Mobile, combinam exigência gráfica, atualizações em tempo real e, em alguns casos, o uso de localização. Assim, o consumo de energia desses aplicativos é extremamente elevado.

Jogadores frequentemente precisam recorrer a baterias portáteis para prolongar suas sessões de jogo, tamanha é a exigência desses aplicativos sobre os recursos do smartphone. Mesmo com isso, a bateria ainda pode acabar bem mais rápido.

Não quero desinstalar, tem como ajudar a bateria mesmo assim?

Para quem não deseja ou não pode desinstalar aplicativos importantes, existem alternativas eficazes para preservar a bateria sem abrir mão dos recursos. Um dos primeiros passos é ajustar o uso do GPS nos aplicativos, configurando-os para acessar a localização apenas enquanto estão em uso.

Outra medida eficiente é desativar a atualização automática em segundo plano para apps que não precisam estar sempre atualizados. No Android, isso pode ser feito ativando o modo de economia de dados; no iPhone, basta acessar Ajustes, depois Geral e, em seguida, Atualização em Segundo Plano.

Além disso, reduzir a qualidade de streaming em plataformas como YouTube e Spotify contribui significativamente para um menor consumo de energia. Optar por resoluções menores de vídeo e áudio não apenas preserva a bateria como também diminui o uso de dados móveis.

Dicas práticas para estender a vida útil da bateria

Adotar pequenos hábitos no dia a dia também pode fazer grande diferença na preservação da carga do smartphone. Diminuir o brilho da tela, por exemplo, reduz o esforço do display, que é um dos componentes que mais consome energia.

Ajustar o tempo de bloqueio automático para períodos mais curtos evita que a tela permaneça ligada desnecessariamente. Desativar conexões que não estejam em uso, como Bluetooth e Wi-Fi, é outro cuidado importante.

Mesmo que pareçam inativos, esses serviços continuam consumindo energia em segundo plano. Por isso, sempre que possível, desligá-los aumenta a autonomia do dispositivo e contribui para uma gestão mais eficiente da bateria.

Finalmente, utilizar o modo de economia de bateria oferecido pelo sistema operacional pode otimizar o uso do aparelho nos momentos críticos. Essa configuração automática ajusta processos internos para reduzir o consumo energético sem comprometer a funcionalidade básica do celular.

