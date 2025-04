Estes iPhones não terão mais acesso ao WhatsApp: saiba o que fazer!

Com o passar do tempo, alguns apps se tornam inativos em certos celulares. No caso, o WhatsApp não vai funcionar em um grupo de iPhones.

O WhatsApp, uma das plataformas de comunicação mais utilizadas no mundo, constantemente realiza atualizações para garantir melhorias de desempenho, novas funcionalidades e, principalmente, reforçar a segurança dos usuários.

No entanto, essas evoluções acabam deixando alguns dispositivos para trás, principalmente modelos mais antigos que não conseguem acompanhar as exigências tecnológicas. Afinal, os aparelhos também são criados para perder funções com o tempo.

Dessa maneira, é comum que, após certas atualizações, o aplicativo deixe de funcionar em aparelhos que não conseguem rodar as versões mais recentes de seus sistemas operacionais. Assim, usuários de celulares mais antigos precisam ficar atentos às mudanças para não serem surpreendidos.

Se você tem um destes iPhones, pode começar a dar adeus ao WhatsApp. / Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiademanha.com.br

WhatsApp vai parar de funcionar nestes iPhones

O WhatsApp deixará de funcionar em breve em alguns modelos de iPhone, o que pode impactar muitos usuários que ainda utilizam dispositivos mais antigos. A partir do dia 5 de maio, apenas aparelhos que operem a partir do iOS 15.1 continuarão recebendo suporte da plataforma.

Portanto, quem estiver utilizando versões anteriores precisará atualizar o sistema ou considerar a troca do aparelho para manter o acesso. A medida afetará especificamente modelos que já têm hardware defasado e que não conseguem mais receber as atualizações necessárias para rodar os aplicativos.

Entre os modelos impactados estão o iPhone 5, o iPhone 5s e o iPhone 6 Plus, que, mesmo sendo muito populares em seu lançamento, hoje não conseguem acompanhar as novas demandas. Dessa maneira, sem a capacidade de atualizar para o iOS 15.1 ou superior, esses celulares deixarão de rodar o aplicativo.

Além disso, o WhatsApp enviará notificações alertando os usuários desses modelos sobre a necessidade de atualização. Mesmo que o alerta seja emitido, quem não conseguir atualizar o sistema verá o app parar de funcionar gradualmente, com a perda de funções essenciais.

Saiba mais: Fim do mundo previsto pela CIÊNCIA? Data limite está chegando; confira!

Motivo é atualização do app

O motivo para o encerramento do suporte em determinados iPhones é o constante processo de modernização do WhatsApp. Segundo a própria plataforma, manter a qualidade e a segurança exige atualizações frequentes que, por sua complexidade, não conseguem mais ser compatíveis.

Além disso, os novos protocolos de segurança e privacidade, como a criptografia aprimorada e funções avançadas de gerenciamento de grupos e chamadas, exigem sistemas mais robustos. Assim, celulares incapazes de receber tais atualizações tornam-se inviáveis para o bom funcionamento do app.

Vale destacar ainda que a política de atualização constante não é exclusiva do WhatsApp. Outros aplicativos populares também adotam a mesma prática, priorizando a estabilidade, a segurança e a experiência do usuário.

Veja outros: Celular Seguro ganha nova função de proteção via WhatsApp: confira!

Soluções para não perder o WhatsApp no iPhone

Para quem utiliza um dos modelos antigos e deseja continuar usando o WhatsApp, existem algumas alternativas viáveis. Contudo, é importante ter em mente que elas podem não funcionar com todos os modelos, por isso é bom fazer um teste.

A primeira ação recomendada é verificar se o dispositivo ainda é elegível para atualização. Para isso, basta acessar “Ajustes”, depois “Geral”, selecionar “Atualização de Software” e verificar se existe alguma versão disponível que permita a instalação do iOS 15.1 ou superior.

Caso o aparelho suporte a atualização, é importante realizá-la o quanto antes para garantir o funcionamento contínuo do WhatsApp. Ativar as atualizações automáticas também pode ajudar a manter o sistema sempre na versão mais recente, evitando surpresas desagradáveis no futuro.

Entretanto, se o iPhone já não suportar o novo iOS, a única solução será adquirir um modelo mais recente. Embora essa seja uma decisão que envolve investimento, ela garante a compatibilidade com não apenas o WhatsApp, mas também com outros aplicativos e funções essenciais para o uso diário.

Veja mais: Quer viajar para fora do Brasil? Estes países NÃO exigem passaporte; aproveite!