Ative ESTAS configurações no WhatsApp para aumentar a bateria do celular: tiro e queda!

Algumas configurações do WhatsApp podem ajudar a melhorar o desempenho da bateria do celular, mas é importante ativá-las.

O WhatsApp é um dos aplicativos de comunicação mais importantes da atualidade, presente em praticamente todos os smartphones do mundo. Sua praticidade para enviar mensagens, fazer chamadas de voz, realizar videochamadas e até compartilhar documentos e imagens o tornou essencial.

Seja para fins profissionais, pessoais ou acadêmicos, a ferramenta é hoje uma ponte indispensável para a interação instantânea. O app é tão importante que ganhou cerca de 3 bilhões de usuários ao redor de todo o mundo, com o passar dos anos.

No entanto, como qualquer aplicativo que permanece ativo e operante ao longo do dia, o WhatsApp também pode contribuir significativamente para o consumo acelerado da bateria do celular. Por isso, conhecer formas de otimizar seu uso é fundamental para quem deseja prolongar a vida útil da carga.

Se você quer economizar na bateria, veja essas funções do WhatsApp que podem ajudar. / Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiademanha.com.br

Funções do WhatsApp para melhorar sua bateria

O WhatsApp oferece várias funções nativas que ajudam a reduzir o consumo de bateria do celular. Embora algumas delas pareçam pequenas mudanças, o impacto no dia a dia pode ser muito positivo. Ajustar o funcionamento do aplicativo é uma estratégia inteligente para quem busca eficiência.

Ativar o Modo Escuro

O Modo Escuro modifica o visual do WhatsApp, aplicando tons mais escuros nas conversas, menus e demais telas do aplicativo. Essa configuração reduz o brilho da tela e o consumo de energia, principalmente em celulares com tecnologia OLED.

Para ativá-lo, basta abrir o WhatsApp, acessar “Configurações”, tocar em “Conversas”, selecionar “Tema de conversas padrão” e escolher o ícone de lua que ativa o Modo Escuro. Após isso, toque em “Definir” para aplicar a configuração de forma permanente.

Ajustar o brilho do wallpaper

Se você prefere não usar o Modo Escuro, ainda é possível economizar bateria ajustando o brilho do papel de parede nas conversas. Dentro das “Configurações” do WhatsApp, vá até “Tema de conversas padrão”, selecione o tema atual e ajuste a barra de brilho para um nível mais baixo.

Depois, basta confirmar tocando em “Definir”, reduzindo assim o esforço que a tela do celular faz para exibir imagens claras o tempo todo. Isso vai ajudar bastante também aquelas pessoas com problemas visuais, que precisam de menos luminosidade.

Desativar o download automático de mídias

Fotos, vídeos e áudios baixados automaticamente aumentam o uso de dados e exigem mais processamento, impactando diretamente a bateria. Muitas vezes, itens são baixados sem que você veja, especialmente de grupos.

Para desativar essa função, vá em “Configurações”, depois “Armazenamento e dados”, toque nas categorias de mídia como “Fotos” e “Vídeos” e configure para “Nunca”. Assim, você só fará o download dos arquivos que realmente desejar, poupando energia e espaço de armazenamento.

Desabilitar atualizações em segundo plano

As atualizações em segundo plano permitem que o WhatsApp continue ativo mesmo quando não está em uso, drenando a bateria constantemente. Para desativar, acesse os “Ajustes” do celular, vá em “Geral” e selecione “Atualização em 2º Plano”. Localize o WhatsApp na lista de aplicativos e desative a permissão.

Dispensar notificações desnecessárias

As notificações constantes também consomem bateria, especialmente quando envolvem alertas de grupos ou atualizações de status. Para minimizar esse impacto, acesse “Configurações” no WhatsApp, vá até “Notificações” e desative as que julgar dispensáveis.

Outras dicas para ajudar na sua bateria

Além dos ajustes internos do WhatsApp, adotar outras práticas no uso diário do celular pode fazer toda a diferença no consumo da bateria. Veja cinco dicas eficazes para aplicar imediatamente:

Reduza o brilho da tela ao mínimo necessário, configurando-o para ajustar-se automaticamente à luz ambiente, o que poupa energia sem comprometer a visibilidade.

Ative o modo de economia de energia disponível no sistema operacional do celular, que otimiza o uso de aplicativos e reduz atualizações desnecessárias.

Evite usar papéis de parede animados, pois eles consomem mais processamento gráfico, exigindo maior esforço da bateria constantemente.

Feche aplicativos que não estejam em uso, principalmente aqueles que utilizam GPS, como apps de navegação, pois eles continuam consumindo energia em segundo plano.

Desative conexões como Bluetooth e Wi-Fi sempre que não estiver utilizando esses recursos, evitando que o celular busque sinais o tempo inteiro.

Aplicando essas estratégias em conjunto com os ajustes internos do WhatsApp, é possível obter uma economia significativa de bateria, aumentando a autonomia do celular durante o dia. Assim, seu aparelho permanece funcional por muito mais tempo sem a necessidade de recargas frequentes.

