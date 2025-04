Seu carro está parado há tempo DEMAIS? Tome estes cuidados para não perdê-lo!

Quando o carro está parado há muito tempo, ele pode acabar apresentando alguns problemas ao longo do tempo, deixando de funcionar.

Cuidar bem do carro é essencial para garantir não apenas a sua durabilidade, mas também a segurança de todos que utilizam o veículo diariamente. Manter a manutenção em dia, adotar boas práticas de conservação e ficar atento a qualquer sinal de problema ajudam a evitar falhas inesperadas.

Além disso, a preservação do automóvel influencia diretamente no seu valor de mercado, o que pode fazer toda a diferença no momento de uma revenda ou troca. Ou seja, é importante ficar de olho no veículo sempre para evitar complicações.

Assim, agir preventivamente em relação ao cuidado com o carro é a melhor forma de assegurar um bom funcionamento e uma vida útil mais longa, mesmo em situações em que o veículo fique parado por muito tempo. Tome cuidado!

Quando o carro fica muito tempo parado, ele pode apresentar uma série de problemas.

Itens para prestar atenção quando o carro fica parado

Quando um carro permanece muito tempo sem uso, diversos componentes importantes podem ser afetados, o que compromete seu desempenho e até a segurança na hora de voltar a rodar. Por isso, é fundamental inspecionar alguns itens antes de colocar o veículo novamente em circulação.

Bateria

A bateria é um dos primeiros itens a sofrer com a inatividade prolongada. Como o carro parado não gera a recarga natural do componente, ele pode descarregar totalmente e até perder a capacidade de armazenamento de energia.

Para evitar transtornos, recomenda-se ligar o motor pelo menos uma vez por semana e deixá-lo em funcionamento por alguns minutos, garantindo a circulação da corrente elétrica necessária, o que pode salvar seu carro e evitar um curto.

Pneus

Os pneus também exigem atenção especial, pois a falta de movimento pode provocar o surgimento de deformações no local em que ficam em contato com o solo. Com o tempo, essas áreas achatadas causam trepidações e desgaste irregular.

Manter a calibragem correta durante o período de inatividade e movimentar o veículo dentro da garagem já ajudam a preservar a estrutura dos pneus, já que ela vai atuar como se fosse uma fisioterapia para seu veículo, ao longo do tempo.

Combustível

O combustível parado por longos períodos no tanque tende a deteriorar, perdendo propriedades e podendo até entupir os bicos injetores e as linhas de alimentação. Por isso, encher o tanque com combustível de boa qualidade e utilizar aditivos estabilizadores é uma forma de preservar o sistema.

Freios

O sistema de freios também sofre impactos negativos quando o carro fica muito tempo parado, principalmente pela possibilidade de formação de ferrugem nos discos. Além disso, o fluido de freio pode absorver umidade, prejudicando seu desempenho.

Óleo do motor

Embora o carro parado não gere desgaste no motor, o óleo lubrificante pode se deteriorar naturalmente ao longo do tempo. A perda das propriedades lubrificantes compromete a proteção contra o atrito e a corrosão interna. Sendo assim, antes de voltar a utilizar o veículo, verifique o nível e a condição do óleo.

Parte elétrica

A parte elétrica do carro também pode apresentar falhas após longos períodos sem uso, especialmente em conexões e chicotes expostos à umidade ou à poeira. Portanto, fazer uma inspeção visual em busca de sinais de corrosão e mau contato é essencial para evitar problemas de funcionamento de luzes.

Vou colocar o carro para funcionar, qual a orientação?

Antes de ligar o carro depois de muito tempo parado, é importante adotar algumas precauções para minimizar riscos e preservar o sistema mecânico, especialmente se você pretende ter um carro funcional depois de um tempo para voltar a usar.

A primeira medida recomendada é realizar uma inspeção visual completa, verificando se há sinais de vazamentos de óleo, combustível ou fluido de freio, além de checar o estado dos pneus e a presença de eventuais rachaduras nas mangueiras e correias.

Depois da inspeção, deve-se garantir que a bateria esteja em condições adequadas para suportar a partida. Se houver dúvida sobre a carga, pode ser necessário usar um carregador auxiliar ou até mesmo substituir a bateria para evitar danos no sistema elétrico.

Também é prudente verificar o nível de óleo e do fluido de arrefecimento, corrigindo possíveis deficiências antes de colocar o motor em funcionamento. Na hora de dar a partida, é aconselhável não forçar o motor imediatamente.

Ligue o carro e deixe-o funcionando em marcha lenta por alguns minutos, sem acelerar, permitindo que o óleo lubrifique adequadamente todas as partes móveis. Além disso, observe atentamente qualquer comportamento estranho, como barulhos, falhas ou luzes de advertência no painel.

