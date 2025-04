Celular lento e travando? Faça ISTO para tornar seu smartphone em uma máquina potente!

Quando o celular está lento e travando, é importante tomar algumas atitudes que podem fazer com que ele volte a funcionar plenamente.

Ter um celular lento e travando constantemente é um dos problemas mais frustrantes da vida moderna, especialmente quando dependemos dele para trabalhar, estudar e nos comunicar. Mesmo com o avanço da tecnologia, não é raro que aparelhos, após certo tempo de uso, apresentem quedas de desempenho.

Muitas vezes, esse problema surge de pequenos fatores acumulados, que juntos impactam negativamente a fluidez e a velocidade do sistema. Não saber disso pode até dificultar os cuidados necessários para deixá-lo mais fluido.

Assim, entender as principais causas e adotar medidas práticas de otimização se torna essencial para quem deseja manter o celular funcionando bem por mais tempo, sem precisar investir em um novo dispositivo de forma prematura.

Taxa de atualização pode deixar o celular lento

A taxa de atualização da tela é um fator que influencia diretamente a sensação de fluidez e resposta do celular durante o uso. Modelos mais recentes, como alguns da linha Galaxy, oferecem telas com taxa de 120 Hz, proporcionando imagens muito mais suaves em vídeos, jogos e até na navegação.

No entanto, esse benefício também tem um custo: o aumento do consumo de energia e do processamento gráfico. Quando a taxa de atualização mais alta está ativada de forma constante, o celular precisa trabalhar mais intensamente para atualizar a tela múltiplas vezes por segundo.

Em dispositivos com hardware mais modesto ou já envelhecido, essa exigência adicional pode resultar em travamentos, lentidão e até superaquecimento. Por isso, ajustar a taxa de atualização pode ser uma estratégia inteligente para equilibrar desempenho e autonomia da bateria.

Para alterar essa configuração, basta acessar as “Configurações” do aparelho, tocar em “Visor” e selecionar “Suavidade de movimento”. Ao escolher a opção padrão ou adaptativa, que alterna entre altas e baixas taxas conforme a necessidade, o celular reduz o esforço desnecessário.

Desative as animações do seu celular

Outro ajuste que contribui significativamente para acelerar o celular é a desativação ou redução das animações do sistema. As animações, apesar de deixarem a interface mais agradável e bonita, exigem processamento gráfico constante, o que em aparelhos mais antigos pode gerar lentidão perceptível.

Nas “Opções do desenvolvedor”, é possível modificar as escalas de animação da janela, de transição e de duração. Reduzindo essas escalas para 0,5x ou até mesmo desativando-as completamente (0x), o sistema responde quase que instantaneamente aos toques e comandos, tornando a navegação muito mais ágil.

Além disso, diminuir ou desativar as animações também ajuda a economizar um pouco de bateria, já que o processador gráfico realiza menos operações visuais pesadas. Assim, além de ganhar velocidade, o usuário ainda prolonga o tempo de uso do celular ao longo do dia.

Outras dicas para melhorar um aparelho lento e travando

Além das alterações na taxa de atualização e nas animações, outros cuidados diários podem fazer uma grande diferença na performance do celular. Veja cinco dicas práticas para manter seu dispositivo funcionando de forma mais leve e fluida:

Remova aplicativos que não usa mais : Muitos aplicativos permanecem ocupando espaço e consumindo recursos mesmo sem serem abertos. Eliminar apps desnecessários libera memória e reduz o uso de processamento em segundo plano.

: Muitos aplicativos permanecem ocupando espaço e consumindo recursos mesmo sem serem abertos. Eliminar apps desnecessários libera memória e reduz o uso de processamento em segundo plano. Limpe o cache com frequência : O acúmulo de arquivos temporários pode deixar o sistema pesado e propenso a falhas. A limpeza periódica do cache dos aplicativos ajuda a recuperar espaço e melhora o desempenho geral do celular.

: O acúmulo de arquivos temporários pode deixar o sistema pesado e propenso a falhas. A limpeza periódica do cache dos aplicativos ajuda a recuperar espaço e melhora o desempenho geral do celular. Mantenha o sistema sempre atualizado : Atualizações de sistema corrigem falhas de segurança, otimizam o desempenho e melhoram a compatibilidade de aplicativos. Assim, manter o celular atualizado é uma medida simples, mas muito eficaz.

: Atualizações de sistema corrigem falhas de segurança, otimizam o desempenho e melhoram a compatibilidade de aplicativos. Assim, manter o celular atualizado é uma medida simples, mas muito eficaz. Use papéis de parede simples : Papéis de parede animados ou altamente detalhados consomem mais recursos gráficos. Optar por imagens estáticas e leves ajuda a reduzir o esforço do processador e contribui para uma operação mais rápida.

: Papéis de parede animados ou altamente detalhados consomem mais recursos gráficos. Optar por imagens estáticas e leves ajuda a reduzir o esforço do processador e contribui para uma operação mais rápida. Reinicie o celular pelo menos uma vez por semana: Reiniciar o aparelho libera memória, encerra processos desnecessários e resolve pequenos bugs acumulados com o uso contínuo. Esse hábito simples pode restaurar parte da performance original do sistema.

Ao seguir essas dicas combinadas com os ajustes manuais sugeridos, o usuário consegue otimizar significativamente o desempenho do celular, prolongar sua vida útil e ter uma experiência de uso muito mais satisfatória. Dessa forma, é possível manter o dispositivo eficiente e confiável.

