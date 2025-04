Quer viajar para fora do Brasil? Estes países NÃO exigem passaporte; aproveite!

Alguns países não exigem passaporte de brasileiros que querem viajar por aí conhecendo outras culturas, o que torna tudo mais fácil e econômico.

Viajar é um dos maiores sonhos de muitas pessoas, pois proporciona experiências únicas, amplia horizontes e cria memórias inesquecíveis. Conhecer novas culturas, experimentar sabores diferentes e visitar paisagens deslumbrantes são apenas alguns dos benefícios que tornam cada viagem tão especial.

No entanto, muitas vezes o processo burocrático, como a necessidade de um passaporte, acaba desanimando quem deseja explorar outros países. O processo pode ser caro, não sobrando dinheiro para aproveitar a estadia nos locais.

A boa notícia é que existem destinos que facilitam a entrada de turistas brasileiros, permitindo a realização desse sonho sem tantas exigências. Assim, com organização e planejamento, é possível conhecer lugares incríveis, mesmo sem ter um passaporte em mãos.

Você sabe quais países não exigem passaporte de brasileiros? Veja a lista e se surpreenda! / Fonte: Freepik.

Estes países não exigem passaporte de brasileiros

Para quem deseja viajar ao exterior, mas ainda não possui passaporte, existem opções acessíveis e encantadoras. Vários países sul-americanos permitem a entrada de brasileiros apenas com o RG atualizado, desde que o documento tenha menos de dez anos de emissão e a foto esteja visível.

Argentina

A Argentina é um dos destinos mais procurados por brasileiros que querem viajar sem passaporte. Buenos Aires, sua capital, encanta com sua arquitetura europeia, a gastronomia e o tango tradicional. As Cataratas do Iguaçu, em Puerto Iguazú, também figuram entre os pontos turísticos imperdíveis.

Em relação ao câmbio, o peso argentino apresenta cotação muito inferior ao real, o que favorece o poder de compra dos turistas brasileiros. Portanto, é uma viagem BBB: boa, bonita e barata, que pode trazer muito enriquecimento.

Uruguai

Outro país que não exige passaporte para brasileiros é o Uruguai. Montevidéu, sua charmosa capital, combina praias tranquilas, feiras de artesanato e muita história. Já Punta del Este atrai quem busca praias sofisticadas e vida noturna agitada.

A moeda local, o peso uruguaio, é mais desvalorizada em comparação ao real, tornando as viagens mais acessíveis financeiramente. Ou seja, você pode comprar muita coisa sem medo de se comprometer financeiramente: traga presente para todos os familiares!

Chile

O Chile oferece experiências para todos os gostos, desde o deserto do Atacama até as paisagens nevadas da Patagônia. Santiago, a capital, é moderna, vibrante e cheia de atrações culturais. A moeda chilena, o peso chileno, tem valor inferior ao real, permitindo que os brasileiros aproveitem o turismo local.

Paraguai

Conhecido principalmente pelo comércio em Ciudad del Este, o Paraguai também surpreende com suas belezas naturais, como a Represa de Itaipu e a Reserva Natural Tatí Yupí. O guarani, moeda paraguaia, é bastante desvalorizado em relação ao real, o que possibilita compras vantajosas e viagens econômicas.

Bolívia

A Bolívia, rica em cultura e natureza, oferece atrações como o Salar de Uyuni, o maior deserto de sal do mundo, e a charmosa cidade de La Paz, uma das capitais mais altas do planeta. O boliviano, moeda local, é bem mais barato que o real, proporcionando uma experiência intensa e econômica para os turistas.

Colômbia

A Colômbia mistura praias paradisíacas, como as de Cartagena, com cidades modernas e vibrantes, como Bogotá e Medellín. A cultura rica, o café renomado e a receptividade dos colombianos tornam o país ainda mais atrativo. O peso colombiano apresenta desvalorização significativa em comparação ao real.

Como é possível viajar sem passaporte

Para viajar aos países que aceitam apenas o RG, o primeiro passo é garantir que o documento esteja em bom estado de conservação e tenha sido emitido há menos de dez anos. A validade prática do RG é fundamental, pois as autoridades de imigração exigem uma identificação do titular.

Caso o documento esteja muito antigo ou a foto não corresponda à aparência atual, recomenda-se providenciar a segunda via antes da viagem. Outro detalhe importante é verificar o motivo da viagem. Apenas deslocamentos turísticos dispensam o uso do passaporte.

Viagens para trabalho, estudos, tratamento de saúde ou residência permanente continuam exigindo o passaporte, mesmo nos países que aceitam o RG para turismo. Assim, para viagens a lazer, basta portar a identidade correta, respeitando as exigências específicas de cada destino.

Além disso, é fundamental planejar com antecedência, organizando documentos, passagens, reservas e eventuais comprovantes que possam ser solicitados no desembarque. Embora o RG seja suficiente para a entrada, as autoridades podem solicitar:

Comprovação de hospedagem;

Passagens de volta;

Condições financeiras para se manter no país durante o período de estadia.

Seguindo essas orientações, viajar para países que não exigem passaporte torna-se uma experiência simples, segura e inesquecível.

