Você está calibrando os pneus do carro ERRADO: veja como fazer da melhor forma!

Calibrar os pneus do carro requer atenção, por mais que esse trabalho apreça simples de ser feito: qualquer erro pode colocar sua vida em risco.

Manter o carro vistoriado regularmente é uma prática essencial para garantir a segurança no trânsito, além de preservar a vida útil dos componentes do veículo. A inspeção frequente identifica falhas mecânicas e elétricas que podem comprometer o desempenho, o que também ajuda a evitar acidentes.

Entre os itens que mais exigem atenção durante as vistorias, os pneus do carro merecem destaque, pois são o único ponto de contato entre o veículo e o solo. Ou seja, o motorista deve saber exatamente o que acontece com seu veículo para evitar problemas maiores.

A correta manutenção desses itens influencia diretamente na dirigibilidade, no consumo de combustível e na estabilidade em diferentes condições de uso. Assim, cuidar dos pneus do carro vai muito além da estética: trata-se de uma medida vital para a segurança de todos.

O que levar em consideração ao calibrar os pneus do carro

A calibragem dos pneus do carro precisa respeitar alguns fatores fundamentais que garantem o melhor desempenho e prolongam a durabilidade do componente. Em primeiro lugar, é imprescindível consultar a pressão recomendada pelo fabricante, informação que geralmente se encontra no manual.

Vale ressaltar que essa pressão pode variar entre os pneus dianteiros e traseiros e sofrer alterações conforme o veículo esteja carregado ou vazio. Outro ponto importante é realizar a calibragem com os pneus frios, como se diz popularmente.

Ou seja, antes de percorrer grandes distâncias ou depois de pelo menos três horas de inatividade. Isso porque o calor gerado pelo atrito da rodagem dilata o ar dentro dos pneus, elevando a pressão e gerando leituras imprecisas.

Caso não seja possível calibrar os pneus frios, recomenda-se adicionar de 2 a 4 PSI ao valor indicado, seguindo a orientação do manual do veículo para ajustes em condições especiais. Além disso, a escolha de um calibrador confiável influencia diretamente no sucesso da operação.

Seja em postos de combustível, oficinas ou utilizando equipamentos pessoais, é necessário verificar se o calibrador está funcionando corretamente e se realiza medições precisas. Dessa forma, pequenos detalhes, se bem observados, garantem que os pneus do carro permaneçam sempre perfeitos.

Erros de calibragem podem ser fatais

Ignorar a calibragem correta dos pneus do carro pode resultar em graves consequências, tanto para o veículo quanto para a segurança dos ocupantes. Pneus subinflados, com pressão abaixo da recomendada, aumentam a área de contato com o solo, provocando superaquecimento e desgaste irregular.

Além disso, isso pode elevar o risco de estouro em altas velocidades. Esse descuido também compromete a estabilidade do carro em curvas e aumenta o consumo de combustível, gerando prejuízos a longo prazo, fazendo com que você gaste bem mais.

Da mesma forma, pneus sobreinflados, com pressão acima do ideal, reduzem a área de contato com o solo, o que diminui a aderência e prejudica a absorção de impactos. Assim, além de tornar a direção mais dura e desconfortável, o excesso de pressão causa desgaste prematuro no centro da banda de rodagem.

Outro erro bastante comum é calibrar os pneus apenas esporadicamente ou esquecer do estepe, que também deve estar com a pressão correta para situações de emergência. Situações como viagens longas, transporte de cargas pesadas ou uso de pneus diferentes dos originais, exigem ajustes na pressão.

Como calibrar os pneus do carro corretamente

Consulte a pressão correta : sempre verifique o manual do proprietário ou a etiqueta do veículo para encontrar a pressão recomendada para cada eixo e condição de carga.

: sempre verifique o manual do proprietário ou a etiqueta do veículo para encontrar a pressão recomendada para cada eixo e condição de carga. Calibre com pneus frios : realize a calibragem com o carro parado há pelo menos três horas ou após trajetos curtos de baixa velocidade.

: realize a calibragem com o carro parado há pelo menos três horas ou após trajetos curtos de baixa velocidade. Use um calibrador confiável : escolha um equipamento de boa qualidade, disponível em postos de combustível ou mantenha um calibrador pessoal bem calibrado.

: escolha um equipamento de boa qualidade, disponível em postos de combustível ou mantenha um calibrador pessoal bem calibrado. Remova a tampa da válvula : guarde-a em local seguro para evitar perdas e contaminação da válvula.

: guarde-a em local seguro para evitar perdas e contaminação da válvula. Encaixe o calibrador corretamente : pressione o bico firmemente sobre a válvula até que o ruído de vazamento cesse, garantindo a leitura correta da pressão.

: pressione o bico firmemente sobre a válvula até que o ruído de vazamento cesse, garantindo a leitura correta da pressão. Ajuste a pressão : se necessário, infle ou esvazie o pneu para atingir exatamente o valor recomendado pelo fabricante.

: se necessário, infle ou esvazie o pneu para atingir exatamente o valor recomendado pelo fabricante. Verifique novamente : confirme a pressão após o ajuste, garantindo que os pneus estejam calibrados de acordo com as especificações.

: confirme a pressão após o ajuste, garantindo que os pneus estejam calibrados de acordo com as especificações. Não esqueça o estepe : calibre também o pneu reserva, geralmente com pressão ligeiramente superior à dos pneus em uso.

: calibre também o pneu reserva, geralmente com pressão ligeiramente superior à dos pneus em uso. Mantenha uma rotina de calibragem: realize a verificação a cada semana ou, no máximo, a cada quinze dias, intensificando os cuidados em viagens longas ou mudanças bruscas de temperatura.

