Starlink Mini já está no Brasil: saiba quanto custa e como pedira internet de Elon Musk

A Starlink Mini é uma versão portátil da internet mais famosa do mundo e, agora, pode ser adquirida também por brasileiros.

A Starlink é uma empresa de internet via satélite criada pela SpaceX, fundada por Elon Musk, um dos empresários mais influentes da atualidade. A companhia tem como objetivo levar conexão rápida e de alta qualidade a locais remotos e de difícil acesso, onde as tecnologias tradicionais enfrentam limitações.

Utilizando uma rede de milhares de satélites de órbita baixa, a Starlink propõe uma verdadeira revolução na maneira como a internet é distribuída pelo mundo. Afinal, ela pode chegar em pontos que nenhuma outra internet consegue, incluindo alto-mar.

Elon Musk, conhecido por projetos visionários como Tesla e SpaceX, aposta na Starlink para democratizar o acesso à informação globalmente. Com isso, a expansão da Starlink vem chamando atenção no Brasil, especialmente com o lançamento da Starlink Mini.

A Starlink Mini já está disponível para contratação. Confira como funciona. / Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiademanha.com.br

Quais as características da Starlink Mini?

A Starlink Mini é a versão portátil da antena de internet via satélite, desenvolvida especialmente para atender usuários que precisam de mobilidade ou que vivem em locais ainda mais afastados, independentemente de onde seja.

Menor e mais leve que a antena tradicional, o novo modelo oferece acesso à internet de alta velocidade em qualquer lugar onde haja cobertura da rede Starlink. Isso torna a tecnologia ideal para quem viaja com frequência, trabalha em áreas remotas ou busca uma alternativa prática para manter conectividade.

Essa nova versão foi desenhada para facilitar o transporte e a instalação, já que pesa apenas 900 gramas e possui dimensões bastante compactas. Apesar de suas pequenas medidas, a Starlink Mini mantém a promessa de velocidade superior a 100 Mbps, possibilitando a realização de tarefas online exigentes.

O kit inclui roteador embutido com baixo consumo de energia, entrada para alimentação DC e suporte técnico para usuários que buscam instalação rápida. Portanto, a proposta da Starlink Mini é atender a uma demanda crescente por conectividade portátil e confiável.

Diferenças entre ela e a versão tradicional

Embora a Starlink Mini ofereça os mesmos recursos básicos da antena convencional, existem algumas diferenças importantes entre os modelos. A antena tradicional pesa 4,2 kg e mede 50 x 30 x 24 cm, enquanto a Mini reduz essas dimensões para 30 x 25 x 3,8 cm.

No entanto, o alcance da cobertura também varia: enquanto a versão padrão cobre até 297 metros quadrados, a Mini atende uma área de até 112 metros quadrados. Essa diferença deve ser considerada por quem precisa de conexão em espaços amplos, como grandes sítios ou áreas comerciais.

Outro aspecto relevante é que, para utilizar qualquer uma das antenas, é obrigatório contratar um plano de internet da Starlink. Apesar das diferenças físicas, ambas garantem conexão rápida e estável, mantendo o compromisso da empresa com a excelência em conectividade.

Saiba mais: Quer aumentar vendas nas redes sociais? Veja as 4 etapas que fazem a diferença

Quanto a Starlink Mini está custando?

O preço da Starlink Mini no Brasil foi estabelecido em R$ 1.799 à vista, valor que pode ser parcelado em até 12 vezes de R$ 150 sem acréscimos de juros. A antena oferece uma opção acessível para quem precisa de internet de alta velocidade em qualquer localidade, com facilidade de transporte.

Entretanto, além da compra do equipamento, o usuário deve assinar um dos planos disponíveis. Para a Starlink Mini, o plano Viagem é o mais recomendado, custando R$ 315 por mês e oferecendo uma franquia de 50 GB. Essa assinatura é essencial para ativar a antena e ter acesso ao serviço de internet.

Vale lembrar que o plano permite o uso flexível em diferentes locais, ideal para quem viaja ou muda de ambiente frequentemente. Dessa forma, o investimento na Starlink Mini se torna uma solução prática para quem valoriza mobilidade sem abrir mão de uma conexão confiável.

Como contratar a Starlink Mini

Contratar a Starlink Mini é um processo simples e totalmente digital. O interessado deve acessar o site oficial da empresa, selecionar a opção de serviço desejada entre “Residencial” ou “Viagem” e, em seguida, informar o endereço de utilização da antena. Depois disso, basta clicar em “Pedir agora” para concluir.

O kit enviado inclui todos os equipamentos necessários para instalação e ativação do serviço. Além disso, a própria Starlink fornece instruções detalhadas para a configuração inicial, garantindo que mesmo usuários sem experiência técnica consigam realizar o processo com facilidade.

O suporte técnico também está disponível para esclarecer dúvidas e solucionar problemas que possam surgir durante a instalação ou no uso contínuo da antena. Dessa forma, a Starlink oferece uma experiência de contratação e ativação rápida, prática e eficiente para seus novos usuários no Brasil.

Veja mais: Nova lei do farol está pegando motoristas desprevenidos com multas altíssimas: confira

Polêmicas com a Starlink no Brasil

Apesar da popularização da tecnologia, a expansão da Starlink no Brasil gerou polêmicas e resistência de diversos setores. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) aprovou a ampliação da cobertura de satélites da empresa de 4,4 mil para até 11,9 mil unidades.

O Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) protocolou um pedido para a revogação da autorização concedida, alegando falta de rigor técnico e jurídico no processo. Entre as principais preocupações estão os riscos à concorrência no setor de telecomunicações e o impacto da atuação de Elon Musk.

Outro problema grave foi a apreensão de antenas Starlink utilizadas ilegalmente por garimpeiros em terras indígenas. A Polícia Federal realizou diversas operações de combate a essa prática, alertando para a necessidade de fiscalização rigorosa sobre a utilização da tecnologia no país.

Veja outros: Sofrendo com hipertensão? Veja quais alimentos podem aliviar a pressão alta!