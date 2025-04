Golpe do PIX por telefone faz vítimas em silêncio e pode esvaziar sua conta

Golpe do PIX por ligação voltou a circular em grupos. Veja o que é mentira e como se proteger dos golpes reais que usam transferências bancárias.

Golpe do PIX tem sido citado em mensagens que estão se espalhando novamente por grupos de WhatsApp. O alerta envolve uma ligação suspeita que, segundo a mensagem, zeraria a conta bancária da vítima. O conteúdo da mensagem, no entanto, é falso.

Nesta quinta-feira, 10 de abril de 2025, autoridades reforçam que não é possível hackear um celular apenas ao pressionar um número durante uma ligação. Mesmo assim, é preciso ficar atento, pois golpes verdadeiros usando o PIX continuam acontecendo no Brasil.

A falsa história envolve um número de telefone e uma pergunta sobre vacinação. A vítima, ao apertar a tecla 2, supostamente teria o celular bloqueado e a conta esvaziada por meio de transferências instantâneas. A informação é antiga, já foi desmentida e voltou a circular.

Como funciona a mensagem falsa sobre o golpe do PIX por ligação?

O texto que circula diz que uma pessoa recebeu uma ligação do número 95004-1117. Durante a chamada, foi solicitada a confirmação de vacinação apertando a tecla 2. A seguir, a mensagem afirma que o celular teria sido hackeado e o dinheiro roubado via PIX.

Especialistas em segurança digital explicam que esse tipo de ação não é tecnicamente possível. Apertar uma tecla durante uma ligação não permite acesso remoto ao aparelho. A fraude usa um enredo convincente para causar medo e incentivar o compartilhamento da mentira.

O site Fato ou Fake, da Globo, já analisou esse boato em 2022. Na época, ele circulava também em inglês, com conteúdo idêntico. Apesar de falso, o alerta serve para lembrar que golpes reais com uso do PIX ainda fazem vítimas diariamente.

Golpes reais com PIX: veja os mais comuns em 2025

Entre os golpes mais frequentes está o phishing, em que o criminoso envia links falsos por mensagens. A pessoa acessa um site que imita o do banco e informa seus dados. Com isso, o golpista consegue acesso à conta e realiza transferências.

Outro tipo é o falso pedido de dinheiro. Alguém se passa por um amigo ou parente pedindo ajuda urgente por mensagem. Sem confirmar a identidade, a vítima faz o envio via PIX. Esse golpe se espalha rápido e causa grandes prejuízos.

Há ainda casos de QR Codes adulterados. O golpista altera o código de pagamento em anúncios ou estabelecimentos físicos. Quem escaneia acaba transferindo para a conta do criminoso sem perceber o erro.

Fraudes também envolvem compras online e anúncios falsos

Outro golpe comum envolve vendas de produtos que não existem. Os criminosos anunciam itens com preços atrativos, principalmente em redes sociais ou marketplaces. Após o pagamento, o produto nunca é entregue. Nesses casos, o comprador não consegue recuperar o dinheiro.

Em muitos casos, os golpistas usam perfis falsos, fotos reais e até dados de empresas verdadeiras. Isso dificulta a identificação do golpe de imediato. Por isso, é importante pesquisar antes de fechar qualquer compra feita pela internet.

Verificar a reputação do vendedor e escolher meios de pagamento mais seguros são atitudes que podem evitar prejuízos. Sempre que possível, prefira fazer pagamentos em plataformas que oferecem proteção ao consumidor.

Como se proteger de golpes envolvendo o PIX?

Uma das dicas principais é nunca clicar em links recebidos por mensagens ou e-mails suspeitos. A recomendação é sempre acessar o site do banco digitando o endereço manualmente no navegador. Evitar links encurtados e mensagens com senso de urgência também ajuda.

No caso de pedidos de dinheiro, vale confirmar com a pessoa por outro canal. Uma ligação rápida pode evitar o golpe. Além disso, ativar notificações de movimentações bancárias ajuda a identificar ações suspeitas em tempo real.

Outra medida importante é evitar compartilhar dados pessoais com desconhecidos. Mesmo informações simples, como CPF e data de nascimento, podem ser usadas em golpes. Mantenha os aplicativos do celular atualizados e use senhas fortes para proteger sua conta.