Score de crédito Nubank pode ser consultado direto no app; veja o passo a passo

Score de crédito Nubank está disponível no app e traz dicas personalizadas. Ferramenta mostra nota, histórico e fatores que influenciam o perfil do cliente.

Score de crédito Nubank agora pode ser consultado diretamente no aplicativo da fintech. O banco digital anunciou que a ferramenta NuScore está sendo liberada para os clientes de forma gradual.

Com essa novidade, os usuários poderão acompanhar sua pontuação de crédito e entender quais hábitos influenciam nos resultados. A consulta é simples e pode ser feita na aba “Meus Cartões”, localizada logo na tela inicial do app.

A pontuação vai de 0 a 1.000 pontos, sendo dividida em cinco faixas diferentes, que indicam o nível de confiança do cliente na análise de crédito do Nubank. A ideia é oferecer mais clareza e ajudar quem deseja melhorar sua reputação financeira.

Score de crédito Nubank pode ser consultado com poucos toques. A função revela o comportamento financeiro e orienta quem quer melhorar sua pontuação. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

O que é o NuScore do Nubank?

O NuScore é uma ferramenta que analisa o comportamento do cliente e transforma essas informações em uma nota. Essa pontuação mostra o quanto o usuário é considerado confiável para obter crédito com o banco. Além do número, o app apresenta dicas personalizadas para melhorar o desempenho, caso o score esteja abaixo do ideal.

Entre os critérios avaliados estão o uso do cartão de crédito, os hábitos de poupança nas Caixinhas do Nubank, o nível de dívidas no mercado e a análise de serviços de proteção ao crédito. Tudo isso compõe um panorama financeiro que ajuda o cliente a entender o que pode estar influenciando sua nota.

Que tal conferir?

Como consultar o score de crédito Nubank?

Para ver o NuScore, o processo é bem simples. Primeiro, é necessário abrir o aplicativo e tocar em “Cartão de crédito”. Em seguida, basta selecionar a aba “NuScore”, que mostrará a pontuação atual, o histórico recente e os fatores que afetaram o resultado. O app destaca tanto os comportamentos positivos quanto os negativos, o que permite ao cliente ajustar suas finanças com mais facilidade.

Quem ainda não vê a função ativa deve aguardar, pois a liberação está acontecendo aos poucos. O Nubank informou que em breve todos os usuários elegíveis terão acesso à ferramenta.

Classificação da pontuação no NuScore

A pontuação no NuScore segue cinco faixas distintas, que ajudam a identificar o nível de risco ou confiança no perfil de crédito do cliente. Veja como funciona:

De 0 a 400 pontos : muito baixo

: muito baixo De 401 a 650 pontos : baixo

: baixo De 651 a 800 pontos : regular

: regular De 801 a 900 pontos : alto

: alto De 901 a 1.000 pontos: muito alto

Essas classificações servem de referência para entender como o Nubank enxerga o perfil financeiro de seus clientes. Quanto mais alta a pontuação, maior a chance de conseguir limite mais elevado ou ter acesso a novos produtos de crédito.

Importância do feedback financeiro

Um dos diferenciais do NuScore é a presença de orientações personalizadas. Sempre que o sistema identificar um comportamento que prejudica a pontuação, ele indicará ações para ajudar a recuperar ou melhorar a nota. Isso inclui, por exemplo, evitar atrasos no pagamento da fatura ou reduzir o uso do limite do cartão.

O usuário também pode acompanhar a evolução da nota ao longo dos meses. Isso permite ter um controle mais claro sobre a situação financeira e perceber se as mudanças de comportamento estão surtindo efeito.

Facilidade de acesso e visualização no app

A interface do NuScore é simples e pensada para quem não tem familiaridade com números e termos técnicos. Os dados são apresentados com cores e ícones que facilitam a interpretação. Com poucos toques, o cliente já consegue ter uma visão geral do seu desempenho financeiro.

Mesmo com outras plataformas que oferecem serviços semelhantes, o NuScore ganha destaque por estar integrado diretamente ao ambiente do banco. Assim, tudo é feito no mesmo app, sem necessidade de baixar ferramentas externas.