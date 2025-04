Habilitação de graça? Detran libera 5 mil vagas no Programa CNH Social

Habilitação de graça já pode ser solicitada. Programa do Detran abre 5 mil vagas e atende quem está no CadÚnico com CPF regular.

Habilitação de graça está disponível a partir desta quarta-feira, 09 de abril de 2025. O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) iniciou as inscrições para o Programa CNH Social, que vai oferecer 5 mil vagas nesta edição.

A saber, o objetivo é permitir que pessoas de baixa renda consigam a primeira habilitação ou realizem mudança e adição de categoria sem custos.

As inscrições já estão abertas e vão até o dia 7 de maio. Todo o processo deve ser feito exclusivamente pelo site oficial do Detran, sem cobrança de taxa. A iniciativa atende moradores de todos os municípios acreanos e será dividida em duas fases ao longo do ano.

Quem pode participar do programa?

Para participar, é preciso ter mais de 18 anos, saber ler e escrever, morar no estado do Acre e estar cadastrado no CadÚnico como titular ou dependente há pelo menos seis meses. Além disso, é necessário possuir CPF regular. Esses critérios garantem que o benefício chegue a quem realmente precisa.

A presidente do Detran/AC, Taynara Martins, ressaltou a importância de ler o edital com atenção. Nele, o interessado pode verificar se se encaixa em uma das modalidades disponíveis. O programa é voltado a beneficiários do Bolsa Família e de outros programas do governo federal.

Aproveite e confira:

Modalidades disponíveis no Programa CNH Social

O programa oferece três modalidades diferentes para atender a perfis variados da população. Cada uma delas tem seus critérios específicos:

CNH Estudantil: voltada para jovens de 18 a 25 anos que concluíram o ensino médio em escolas públicas do estado do Acre.

voltada para jovens de 18 a 25 anos que concluíram o ensino médio em escolas públicas do estado do Acre. CNH Rural: destinada a moradores da zona rural, mediante apresentação de comprovante de residência no campo.

destinada a moradores da zona rural, mediante apresentação de comprovante de residência no campo. CNH Urbana: voltada para quem vive em áreas urbanas, também mediante apresentação de comprovante de residência.

O que está incluído no benefício?

Quem for selecionado terá direito a todo o processo de habilitação sem qualquer custo, desde o curso teórico de legislação até as aulas práticas de direção. O programa também cobre até três repetições em cada etapa do processo, o que ajuda quem tiver dificuldade de aprovação.

As aulas e exames serão realizados por meio de parceria com centros de formação de condutores credenciados. Isso garante que o processo ocorra dentro das normas do Detran e com a devida qualidade técnica.

Como se inscrever corretamente?

Para se inscrever, é necessário acessar o site oficial do Detran/AC, disponível em https://www.detran.ac.gov.br/ , selecionar a modalidade de CNH desejada e preencher o formulário com os dados pessoais.

Em seguida, o candidato deve aceitar o termo de responsabilidade. As informações fornecidas serão verificadas, e dados incorretos resultam em desclassificação. É importante destacar que o Detran não cobra taxa de inscrição, e qualquer link externo oferecendo o serviço deve ser considerado suspeito.

Números do programa e expectativas

Em 2024, mais de 40 mil pessoas se inscreveram no programa, mas apenas 5 mil foram selecionadas. A expectativa para 2025 é semelhante. Por isso, é fundamental que os interessados façam a inscrição com calma e cuidado, já que a seleção segue critérios rigorosos definidos no edital.

Mesmo com o grande número de acessos, o site permanecerá aberto até o encerramento do prazo, permitindo que todos tenham a chance de participar. O Detran continuará divulgando orientações e prazos por meio de seus canais oficiais.