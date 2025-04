Aposentados do INSS recebem aviso importante sobre o 13º de 2025; valor já foi calculado

Aposentados do INSS vão receber o 13º salário antecipado. Veja como consultar o valor e a data da liberação de forma simples e rápida.

Os aposentados do INSS devem ficar atentos ao depósito do décimo terceiro salário neste ano. O Governo Federal confirmou a antecipação dos pagamentos para abril. O valor será liberado em duas parcelas, como já ocorreu em anos anteriores.

A primeira parte será paga junto com o benefício mensal de abril, e a segunda será liberada em maio. Essa medida beneficia aposentados, pensionistas e segurados que recebem auxílios do INSS. O crédito será feito diretamente na conta em que o benefício é depositado.

O INSS reforçou que os valores serão pagos conforme o calendário oficial. A ordem de pagamento depende do valor do benefício e do número final do NIS de cada segurado.

Aposentados do INSS recebem primeira parcela do 13º em abril. Saiba como acompanhar o valor direto pelo site ou aplicativo do INSS. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quem tem direito a receber o 13º do INSS antecipado?

A antecipação do décimo terceiro é destinada a quem recebe aposentadoria, pensão, auxílio por incapacidade e Benefício de Prestação Continuada. Todos os segurados ativos do INSS em 2025 devem receber o pagamento proporcional ou completo.

Quem começou a receber o benefício até janeiro terá direito ao valor cheio do décimo terceiro salário. Já aqueles que entraram no INSS nos meses seguintes terão um valor proporcional. A regra leva em conta os meses em que o benefício esteve ativo.

É importante lembrar que o valor é dividido em duas partes. Na primeira, não há desconto de imposto. Já a segunda parcela pode ter descontos, dependendo do total recebido. O valor final pode variar conforme o tipo de benefício e o tempo de recebimento.

Que tal conferir?

Como saber quanto você vai receber com o 13º do INSS?

O valor do 13º pode ser consultado online de forma simples. Basta acessar a plataforma Meu INSS com o CPF e a senha cadastrada no Gov.br. No portal, o cidadão pode visualizar os valores liberados e o calendário de pagamento.

O sistema mostra o valor total depositado, incluindo o benefício mensal e a parcela do décimo terceiro. Para saber o valor real da antecipação, o segurado deve subtrair o valor normal do benefício. Assim, ele terá uma noção clara do que está recebendo a mais.

A consulta também pode ser feita por telefone, ligando para o número 135. O atendimento é gratuito e funciona de segunda a sábado. O operador poderá informar o valor e a data exata do depósito com base no número do benefício.

Quando os valores serão liberados para os segurados?

A ordem de pagamento segue o calendário do INSS, com base no último número do NIS. Quem recebe até um salário mínimo será o primeiro grupo atendido. Os demais segurados, com benefícios acima do mínimo, recebem logo em seguida. Essa separação ajuda a evitar filas e sobrecarga nos bancos.

O crédito da primeira parcela do décimo terceiro será feito junto com o pagamento de abril. A segunda parcela virá em maio, também no mesmo dia do benefício mensal. Quem já acompanha o extrato bancário notará o valor extra liberado sem precisar fazer novo pedido.

A antecipação é automática e não exige solicitação. O INSS faz o cálculo e inclui a parcela adicional no valor a ser pago. Apenas quem teve o benefício suspenso ou cancelado não receberá o pagamento extra neste momento.

Proporcionalidade do pagamento em casos recentes de concessão

Segundo especialistas, quem começou a receber o benefício depois de janeiro vai receber um valor menor. Isso ocorre porque o décimo terceiro é calculado com base no número de meses de recebimento. Cada mês equivale a 1/12 do valor integral do benefício.

Por exemplo, se o segurado começou a receber em março, ele terá direito a dez doze avos do valor do décimo terceiro. Essa proporção será aplicada automaticamente pelo sistema. Não é preciso fazer cálculos ou pedir revisão junto ao INSS.

Quem tem dúvidas pode procurar o aplicativo Meu INSS, o site oficial ou o telefone 135. Esses canais estão atualizados e disponíveis para todos os segurados. A consulta é gratuita e pode ser feita a qualquer momento, inclusive nos fins de semana.