BPC suspenso por superação de renda: tem como recuperar o pagamento?

Milhares de beneficiários, todos os anos, se deparam com o BPC suspenso por superação de renda. O tópico parece complexo, mas é importante entender as regras do benefício.

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) integra a política de assistência social do Brasil, oferecendo suporte financeiro a indivíduos em situação de vulnerabilidade. É importante destacar que o critério de renda, portanto, é um dos mais importantes aqui.

Administrado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o BPC assegura um salário mínimo mensal a idosos com 65 anos ou mais e a pessoas com deficiência de qualquer idade que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família.

Diferentemente dos benefícios previdenciários, o BPC não exige contribuições prévias ao INSS, sendo destinado exclusivamente a quem atende aos critérios estabelecidos pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). Portanto, é bom conferir sua elegibilidade.

Entendendo as regras de concessão do BPC

Para ter direito ao BPC, é necessário atender a critérios específicos que visam identificar a condição de vulnerabilidade do solicitante. Primeiramente, a renda familiar per capita deve ser inferior a 1/4 do salário mínimo vigente, que atualmente é R$ 379,50.

Esse cálculo considera a soma dos rendimentos brutos de todos os membros da família que residem na mesma casa, dividida pelo número total de integrantes. Além disso, é imprescindível que o beneficiário esteja inscrito e com dados atualizados no Cadastro Único.​

No caso das pessoas com deficiência, além dos critérios de renda e inscrição no CadÚnico, é necessária a comprovação da deficiência por meio de avaliação médica e social realizada por profissionais do INSS. Portanto, a concessão do BPC depende de uma análise criteriosa.

É importante destacar que o BPC não é vitalício. O beneficiário deve passar por revisões periódicas para comprovar a continuidade das condições que deram origem ao benefício. A falta de atualização cadastral ou a alteração na renda familiar podem levar à suspensão ou cancelamento do benefício.

Status do BPC: saiba como está a situação do seu benefício

O BPC pode apresentar diferentes status que refletem a situação atual do benefício. Compreender cada um deles é fundamental para que o beneficiário tome as medidas adequadas em cada caso.​

Ativo : Indica que o benefício está regular e os pagamentos estão sendo efetuados normalmente.​

: Indica que o benefício está regular e os pagamentos estão sendo efetuados normalmente.​ Suspenso : Significa que houve uma interrupção temporária nos pagamentos, geralmente devido a pendências cadastrais, necessidade de atualização de informações ou identificação de inconsistências nos dados fornecidos.​

: Significa que houve uma interrupção temporária nos pagamentos, geralmente devido a pendências cadastrais, necessidade de atualização de informações ou identificação de inconsistências nos dados fornecidos.​ Cancelado: Refere-se à cessação definitiva do benefício, ocorrendo quando o beneficiário deixa de atender aos critérios estabelecidos ou em casos de falecimento.​

Como consultar o status do meu benefício?

Para verificar a situação do BPC, o beneficiário pode utilizar as seguintes opções:

Meu INSS : Acesse o site ou aplicativo Meu INSS, faça login com CPF e senha, e selecione a opção “Meus Benefícios” para visualizar o status atual do benefício.​

: Acesse o site ou aplicativo Meu INSS, faça login com CPF e senha, e selecione a opção “Meus Benefícios” para visualizar o status atual do benefício.​ Central de Atendimento 135 : Entre em contato pelo telefone 135, forneça as informações solicitadas pelo atendente e obtenha detalhes sobre a situação do benefício.

: Entre em contato pelo telefone 135, forneça as informações solicitadas pelo atendente e obtenha detalhes sobre a situação do benefício. Agências do INSS: Compareça pessoalmente a uma agência do INSS, munido de documentos pessoais, para obter informações diretamente com um atendente.​

Manter-se informado sobre o status do benefício é crucial para garantir a continuidade do recebimento e para agir prontamente em caso de eventuais problemas.​

O que significa BPC suspenso por superação de renda?

A suspensão do BPC por superação de renda ocorre quando o INSS identifica que a renda per capita da família ultrapassou o limite. Essa situação pode acontecer devido a diversos fatores, como a obtenção de emprego por um dos membros da família ou o recebimento de outros benefícios.

Nesses casos, o INSS notifica o beneficiário sobre a suspensão, informando o motivo e concedendo um prazo para que ele apresente defesa ou regularize a situação. É fundamental que o beneficiário fique atento às comunicações do INSS e tome as providências necessárias dentro dos prazos.

Tem como recuperar o BPC suspenso por superação de renda?

Sim, é possível reverter a suspensão do BPC por superação de renda, desde que o beneficiário comprove que ainda atende aos critérios estabelecidos. Para isso, é recomendável seguir os seguintes passos:​

Atualização do Cadastro Único: Compareça ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo para atualizar as informações da família no CadÚnico, garantindo que os dados refletem a realidade atual.​ Recurso Administrativo: Caso a suspensão tenha ocorrido por erro ou divergência de informações, protocole um recurso administrativo junto ao INSS, apresentando documentos que comprovem a elegibilidade ao benefício.​ Acompanhamento do Processo: Utilize o Meu INSS ou entre em contato com a Central 135 para acompanhar o andamento do recurso e verificar se há necessidade de fornecer informações adicionais.​

Agir com rapidez e fornecer documentação completa são atitudes essenciais para aumentar as chances de sucesso na reativação do benefício. Manter-se informado e proativo é fundamental para assegurar o direito ao BPC.

