2025 NÃO terá 13º salário para milhares de trabalhadores; entenda

13º salário em 2025 terá mudanças para alguns beneficiários. Veja quem pode perder o direito ao pagamento extra e os critérios para recebê-lo.

O 13º salário é uma renda extra aguardada por muitos brasileiros ao final de cada ano. O benefício, garantido por lei aos trabalhadores com carteira assinada e a alguns beneficiários do INSS, como aposentados e pensionistas, faz parte do planejamento financeiro de milhares de famílias.

No entanto, em 2025, algumas pessoas não terão mais direito a esse pagamento, devido às regras que definem quem pode receber o abono.

As mudanças podem impactar quem depende de auxílios temporários, como o benefício por incapacidade ou o auxílio-maternidade, e não renovou o benefício junto ao INSS. Entenda a seguir quem ainda poderá contar com o 13º salário e quem ficará de fora.

Quem terá direito ao 13º salário em 2025?

Trabalhadores com vínculo formal de emprego: Todos os empregados com carteira assinada continuarão recebendo o 13º salário normalmente.

O valor será proporcional ao período trabalhado ao longo do ano, conforme previsto na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Aposentados e pensionistas do INSS: Aqueles que recebem aposentadoria ou pensão terão direito ao pagamento extra no fim do ano.

O valor segue as mesmas regras de proporcionalidade aplicadas aos demais beneficiários do INSS.

Quem deixará de receber o 13º salário em 2025?

Beneficiários de auxílios temporários do INSS: Pessoas que recebem benefício por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença) não terão direito ao 13º salário se o benefício não for renovado ou se for encerrado antes do fim do ano.

não terão direito ao 13º salário se o benefício não for renovado ou se for encerrado antes do fim do ano. O mesmo ocorre com beneficiárias do auxílio-maternidade, que é concedido por período limitado. Cidadãos que não receberam pagamentos durante todo o ano: O 13º salário é concedido apenas a quem teve algum tipo de recebimento contínuo ao longo do ano.

Se o benefício temporário foi encerrado ou não foi renovado pelo INSS, não há pagamento do abono salarial.

Por que algumas pessoas perderão o benefício?

O 13º salário é uma extensão dos valores recebidos ao longo do ano. Isso significa que, para ter direito ao pagamento extra, é necessário estar vinculado a um contrato de trabalho formal ou receber pagamentos mensais contínuos do INSS.

Benefícios temporários, como os auxílios por incapacidade ou maternidade, são condicionados a períodos limitados e, por isso, não garantem o abono quando deixam de ser pagos.

Dicas para evitar problemas com o 13º salário