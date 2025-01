Perdeu o prazo do PIS/Pasep? Veja como recuperar o benefício e conheça o calendário de 2025

Saiba o que fazer para recuperar o PIS/Pasep de 2024 e veja o calendário de pagamentos de 2025. Datas e orientações completas.

Terminou na última sexta-feira (27) o prazo para o saque do abono salarial PIS/Pasep referente ao ano de 2024. De acordo com o Ministério do Trabalho, cerca de 26 milhões de trabalhadores foram beneficiados, recebendo valores que variaram de R$ 118 a R$ 1.412.

O abono salarial, calculado com base no ano de 2022, foi liberado inicialmente em fevereiro e teve seu calendário encerrado em agosto, com pagamentos organizados por mês de nascimento.

Após o fim do cronograma, o saque ficou disponível para todos os trabalhadores até o último dia permitido, 27 de dezembro.

PIS/Pasep 2024: trabalhadores que perderam o prazo têm até 2029 para resgatar. Veja como proceder e conheça o calendário de 2025. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

O que fazer se você perdeu o prazo de saque do PIS/Pasep?

Para aqueles que não conseguiram sacar o abono salarial dentro do prazo, ainda há alternativas. Veja o que fazer:

Aguardar o novo calendário : o próximo cronograma de pagamento do PIS/Pasep começará em fevereiro de 2025.

: o próximo cronograma de pagamento do PIS/Pasep começará em fevereiro de 2025. Prazo de cinco anos: o trabalhador tem até 2029 para resgatar o abono salarial referente a 2024, seguindo a regra de validade do benefício.

O pagamento será realizado em agências específicas:

Banco do Brasil : para funcionários públicos.

: para funcionários públicos. Caixa Econômica Federal: para trabalhadores do setor privado.

Quem tem direito ao PIS/Pasep de 2024?

Ter trabalhado formalmente em 2022, com carteira assinada.

Ter recebido, em média, até dois salários mínimos por mês naquele ano.

Estar cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos.

Ter os dados informados corretamente pelo empregador na Rais ou no eSocial.

Calendário do PIS/Pasep 2025

O novo calendário de pagamento do PIS/Pasep, referente ao ano-base de 2023, será iniciado em fevereiro de 2025. Aproximadamente 25 milhões de trabalhadores terão direito ao benefício. Confira as datas de acordo com o mês de nascimento:

Nascidos em janeiro : 17 de fevereiro.

: 17 de fevereiro. Nascidos em fevereiro : 17 de março.

: 17 de março. Nascidos em março e abril : 15 de abril.

: 15 de abril. Nascidos em maio e junho : 15 de maio.

: 15 de maio. Nascidos em julho e agosto : 16 de junho.

: 16 de junho. Nascidos em setembro e outubro : 15 de julho.

: 15 de julho. Nascidos em novembro e dezembro: 15 de agosto.

A partir de abril, os pagamentos serão feitos para dois grupos por vez, agilizando o cronograma.

