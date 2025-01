Empréstimo FGTS a partir de R$ 150,00: veja como funciona e onde contratar

Antecipe parcelas do FGTS com empréstimos a partir de R$ 150. Veja como contratar, quais bancos oferecem e como consultar seu saldo.

O empréstimo FGTS é uma alternativa para quem deseja acesso rápido a dinheiro usando o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço como garantia.

Com a possibilidade de contratação a partir de R$ 150, ele oferece condições mais acessíveis, sem parcelas mensais ou taxas abusivas.

A modalidade está disponível para quem opta pelo saque-aniversário do FGTS, permitindo antecipar várias parcelas de uma só vez. Entenda como funciona, onde contratar e o que considerar antes de solicitar.

Empréstimo FGTS com condições acessíveis: veja como antecipar valores e quais instituições financeiras permitem contratação a partir de R$ 150. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

O que é o empréstimo FGTS?

O empréstimo FGTS funciona como um crédito com garantia, utilizando o saldo do fundo como base para a operação.

Disponível para trabalhadores que aderiram ao saque-aniversário, ele permite antecipar os valores anuais liberados pela modalidade.

As parcelas do empréstimo são descontadas automaticamente no mês de aniversário do contratante, sem a necessidade de pagamentos manuais.

Aproveite e veja:

Como funciona o empréstimo FGTS?

Adesão ao saque-aniversário : o trabalhador precisa ativar a modalidade no aplicativo do FGTS.

: o trabalhador precisa ativar a modalidade no aplicativo do FGTS. Antecipação de parcelas : o valor correspondente a várias parcelas do saque-aniversário é liberado de uma vez.

: o valor correspondente a várias parcelas do saque-aniversário é liberado de uma vez. Descontos automáticos: no mês de aniversário, os valores são descontados diretamente no saldo do FGTS.

Como solicitar um empréstimo FGTS a partir de R$ 150?

Para contratar, siga os passos abaixo:

Acesse o aplicativo FGTS no celular. Faça login na sua conta ou cadastre-se. Consulte o saldo disponível no FGTS. Ative a modalidade saque-aniversário.

Após essa etapa, escolha o banco de sua preferência e siga as instruções para finalizar o processo de empréstimo. Algumas instituições permitem que o dinheiro seja disponibilizado via PIX, o que agiliza o acesso ao valor solicitado.

Quais bancos oferecem empréstimo FGTS a partir de R$ 150?

Diversos bancos e plataformas de crédito oferecem a antecipação do saque-aniversário do FGTS. Entre as opções disponíveis estão:

Santander : permite simular e contratar o empréstimo diretamente no aplicativo ou site do banco.

: permite simular e contratar o empréstimo diretamente no aplicativo ou site do banco. Empréstimo Sim: oferece condições personalizadas de crédito com base no saldo disponível.

Qual o saldo necessário para antecipar R$ 150 do FGTS?

O saldo necessário varia conforme o valor que o trabalhador deseja antecipar, o saldo disponível no FGTS e o número de parcelas que serão adiantadas.

Para saber o valor exato, é necessário consultar o aplicativo FGTS, que informa em tempo real o saldo disponível para a operação.

Dicas importantes antes de contratar o empréstimo FGTS

Analise sua situação financeira : use o empréstimo apenas se ele estiver alinhado às suas necessidades e orçamento.

: use o empréstimo apenas se ele estiver alinhado às suas necessidades e orçamento. Considere o impacto em caso de demissão : caso seja desligado da empresa, o saldo do FGTS utilizado para o crédito não estará disponível para saque.

: caso seja desligado da empresa, o saldo do FGTS utilizado para o crédito não estará disponível para saque. Faça uma simulação: verifique as taxas de juros e planeje-se para evitar surpresas.

Simulação do empréstimo FGTS

Ao simular o empréstimo, é importante considerar:

O valor que será antecipado.

As taxas de juros aplicadas pela instituição financeira.

O custo total do crédito.

Ferramentas como simuladores de crédito online podem ajudar a calcular as parcelas e o valor final a ser pago. Assim, você pode planejar melhor seu orçamento.