Não perca! Últimos dias para apostar na Mega da Virada e tentar ganhar R$ 600 milhões

Confira até quando apostar na Mega da Virada. Veja como jogar pelo celular e acompanhe o sorteio de R$ 600 milhões em 2024.

Todos os anos, a Mega da Virada chama atenção de milhões de brasileiros que sonham em mudar de vida com um grande prêmio. Em 2024, a Caixa Econômica Federal estima um prêmio de R$ 600 milhões, e as apostas já estão abertas.

Essa é uma das maiores premiações do país, com regras e um prazo bem definido para participação. Neste ano, o prazo para preencher os volantes e participar do sorteio vai até 31 de dezembro de 2024, às 18h (horário de Brasília).

As apostas podem ser feitas tanto de forma presencial nas casas lotéricas quanto pelo site ou aplicativo da Loterias Caixa. Veja como funciona o processo e tire suas dúvidas sobre como garantir sua participação.

Fique por dentro do prazo para participar da Mega da Virada. Saiba como apostar online ou nas lotéricas e veja o horário do sorteio. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como jogar na Mega da Virada?

Para começar, você pode realizar sua aposta de duas formas: presencialmente ou pela internet. No caso das apostas online, é necessário um valor mínimo de R$ 20, com limite diário de até R$ 500 por CPF.

No jogo tradicional, é preciso escolher seis números na cartela, sendo que o prêmio principal é pago a quem acertar todas as dezenas sorteadas. Caso ninguém acerte os seis números, o valor total é dividido entre os apostadores que acertarem cinco números, e assim sucessivamente.

Se preferir, você também pode participar de bolões organizados pelas lotéricas. Nesse formato, mais pessoas contribuem com uma cota e compartilham o prêmio em caso de vitória.

Que tal conferir também?

Dá para apostar pelo celular?

Sim, é possível apostar diretamente pelo aplicativo ou site oficial da Loterias Caixa. Essa opção é prática para quem deseja evitar filas e fazer sua aposta de qualquer lugar. O processo é simples:

Baixe o aplicativo ou acesse o site oficial da Loterias Caixa. Crie uma conta e faça login. Escolha a Mega da Virada e preencha sua cartela. Finalize o pagamento e guarde o comprovante.

Essa funcionalidade permite maior comodidade, mas lembre-se de fazer as apostas antes das 18h do dia 31 de dezembro.

Quando será o sorteio da Mega da Virada?

O sorteio da Mega da Virada será realizado na noite de terça-feira, 31 de dezembro de 2024, às 20h (horário de Brasília). O evento é transmitido ao vivo e costuma atrair a atenção de todo o país.

Além disso, os resultados serão divulgados na internet pela Caixa Econômica Federal, assim como ocorre nos concursos regulares da Mega-Sena. Fique atento para acompanhar a transmissão e conferir as dezenas sorteadas.

Como ver o resultado do sorteio?

Após o sorteio, os números vencedores estarão disponíveis no site da Caixa Econômica Federal ( https://www.caixa.gov.br/Paginas/home-caixa.aspx ).

Você também pode acessar o aplicativo da Loterias Caixa para verificar rapidamente se sua aposta foi premiada. Além disso, programas de TV e sites de notícias costumam divulgar os resultados logo após o sorteio.

Enfim, fique de olho nos detalhes: