Aproveite o WhatsApp para comemorar o Ano Novo de um jeito diferente; veja como

Surpreenda-se com os novos recursos do WhatsApp para o Ano Novo. Mensagens criativas, filtros temáticos e mais para suas celebrações.

O WhatsApp é uma ferramenta prática para se conectar com pessoas. Durante o Ano Novo, o app se destaca com funcionalidades que tornam as celebrações ainda mais especiais.

Desde mensagens personalizadas até ferramentas de organização, o mensageiro oferece opções para deixar as comemorações mais animadas e criativas.

Pensando nisso, o WhatsApp apresentou recursos úteis e práticos voltados para as festas de fim de ano. Com essas novidades, você pode enviar mensagens festivas, criar eventos ou até decorar chamadas de vídeo com temas especiais.

Fique por dentro das novidades do WhatsApp para a virada. Ferramentas para fotos, vídeos e organização de eventos de fim de ano. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Novidades no WhatsApp para celebrar o Réveillon

Confira a seguir como aproveitar melhor o aplicativo para celebrar a chegada de 2025:

1. Novo filtro de câmera

Para quem gosta de registrar momentos especiais, o WhatsApp agora oferece filtros temáticos para fotos e vídeos. Entre as opções, está uma moldura com o ano de 2025 e papéis de parede que remetem a festas. Esses recursos também podem ser usados durante videochamadas, tornando tudo mais divertido.

Veja como usar:

Abra a câmera do WhatsApp ou inicie uma videochamada.

Toque no ícone da varinha mágica.

Escolha um filtro ou efeito temático para aplicar.

Que tal uma nova leitura?

2. Mensagens de vídeo

As mensagens de vídeo são uma alternativa simples para enviar recados rápidos e criativos. Em vez de texto ou áudio, você pode gravar pequenos vídeos para compartilhar a festa com amigos e familiares.

Para gravar, siga estes passos:

Abra a câmera do WhatsApp.

Toque em “Recado de vídeo”.

Pressione o botão central e grave seu recado.

3. Figurinhas temáticas

Outra forma divertida de celebrar no WhatsApp é utilizando figurinhas. O app lançou um novo pacote chamado “Feliz Ano Novo!”, cheio de animações e imagens temáticas.

Além disso, você pode criar suas próprias figurinhas para deixar as mensagens ainda mais personalizadas. Para acessar, basta abrir a pasta de stickers e procurar pelo conjunto disponível.

4. Reações festivas

As reações no WhatsApp ganharam um toque especial para as festas de fim de ano. Emojis como Rosto Festivo (🥳), Confete (🎊) e Cone de Festa (🎉) agora contam com animações que espalham confetes sobre as mensagens destacadas.

Para usar, basta selecionar um desses emojis no menu de reações. Eles aparecem com destaque no final do ano, facilitando o acesso.

5. Organização de eventos

Se você precisa organizar uma festa, o WhatsApp também pode ajudar. O recurso de criar eventos permite incluir informações como horário, local e até links para chamadas de vídeo.

Para configurar um evento:

Abra uma conversa em grupo.

Toque no ícone de clipe.

Selecione “Evento” e preencha os detalhes.

Recapitulando os recursos do WhatsApp para o Ano Novo