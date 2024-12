Fique longe do prejuízo! 10 coisas para você JAMAIS fazer com o seu celular

Evite danos ao seu celular com dicas simples. Descubra quais práticas podem reduzir a durabilidade do aparelho e saiba como evitar problemas comuns.

Todo mundo quer que o celular dure mais tempo, ainda mais quando se trata de um modelo novo. Manter o aparelho em bom estado não só ajuda no desempenho como também evita gastos desnecessários com reparos.

No entanto, algumas práticas comuns podem prejudicar o dispositivo e reduzir sua vida útil. Mas há uma boa notícia! Algumas dicas podem ajudar a proteger seu investimento e garantir que o aparelho permaneça eficiente.

Veja as 10 coisas que você deve evitar fazer com o seu celular para que ele continue funcionando bem por muito mais tempo.

10 coisas que você não deve fazer com seu celular

Descubra as 10 coisas que devem ser evitadas:

1. Não usar capinha e película

Para começar, usar uma capinha protetora e uma película para a tela é indispensável. Esses acessórios protegem contra quedas e arranhões que podem danificar a estrutura do aparelho.

Além disso, tanto a tela quanto a câmera traseira são áreas especialmente vulneráveis a impactos. Evitar esses danos prolonga a vida útil do celular.

2. Exposição a temperaturas extremas

Outro cuidado importante é não expor o celular a condições de calor ou frio extremos. Deixar o aparelho no sol, embaixo de um travesseiro ou utilizá-lo após ele aquecer demais pode desgastar os componentes internos. Isso pode levar à perda de desempenho e consumo excessivo de bateria.

3. Não limpar o celular

Limpar o celular regularmente é importante para evitar o acúmulo de sujeira que pode causar problemas. Resíduos na entrada de carregamento podem dificultar o funcionamento e poeira na entrada do chip pode impedir o reconhecimento do cartão SIM.

OBSERVAÇÃO: use um pano macio e evite produtos químicos que possam danificar o aparelho.

4. Usar carregadores falsos

Jamais utilize carregadores de procedência duvidosa ou falsificados. Carregadores de baixa qualidade podem comprometer a bateria do aparelho e até causar acidentes. Prefira sempre acessórios originais ou de marcas confiáveis.

5. Deixar a bateria descarregar completamente

Deixar a bateria atingir 0% pode reduzir sua vida útil. O ideal é recarregar quando estiver perto de 20% e desconectar quando atingir 80%. Esses limites evitam que a bateria seja submetida a níveis de tensão que aceleram o desgaste.

6. Usar o celular enquanto carrega

Evite usar o celular enquanto ele está conectado à tomada. Essa prática pode superaquecer o aparelho e exigir mais da bateria, reduzindo sua durabilidade. Sempre que possível, deixe o aparelho recarregar antes de utilizá-lo novamente.

7. Não atualizar o software

Manter o sistema operacional atualizado é importante para o bom funcionamento do celular. As atualizações corrigem falhas de segurança e melhoram o desempenho, garantindo maior eficiência com o passar do tempo. Ative as notificações de atualização para não perder nenhuma novidade.

8. Manter aplicativos e arquivos desnecessários

Ter muitos aplicativos ou arquivos ocupando espaço no celular pode deixá-lo mais lento. Deixe instalados apenas os apps que você realmente usa e apague arquivos antigos para liberar memória. Isso ajuda a evitar travamentos e melhora o desempenho do dia a dia.

9. Baixar aplicativos de fontes desconhecidas

Evite instalar aplicativos de sites desconhecidos ou que não sejam confiáveis. No Android, use apenas a Play Store ou lojas como a Galaxy Store. No iOS, a App Store é a única opção segura. Aplicativos de fontes duvidosas podem conter vírus ou roubar dados.

10. Acessar sites maliciosos

Por fim, evite navegar em sites que não sejam confiáveis. Muitos portais maliciosos têm como objetivo roubar informações pessoais ou infectar o aparelho com vírus. Sempre verifique o endereço do site antes de clicar em qualquer link.

