REVIRAVOLTA! Pix ganha novas funcionalidades em 2025; saiba o que muda nos pagamentos

Saiba como as novidades do Pix vão facilitar pagamentos em 2025. Descubra como funcionará o Pix por aproximação, o Pix automático e o novo formato para boletos.

O Pix, criado pelo Banco Central, transformou a forma como os brasileiros realizam transações financeiras, oferecendo rapidez e praticidade em pagamentos instantâneos. Agora, com o anúncio de novas funcionalidades previstas para 2025, o serviço promete facilitar ainda mais o dia a dia dos usuários.

As mudanças incluem o Pix por aproximação, o Pix automático e novas regras para pagamento de boletos, ampliando as possibilidades de uso dessa ferramenta.

Pensando em tornar as transações ainda mais ágeis e seguras, o Banco Central está em fase de testes com essas novidades, que já mostram potencial para revolucionar a experiência dos usuários.

Com datas de lançamento definidas, essas atualizações trarão recursos práticos que simplificam desde pagamentos no varejo até a organização de contas recorrentes.

Novas funcionalidades do Pix estão chegando. Veja quando o Pix por aproximação e o Pix automático estarão disponíveis e como usá-los no dia a dia. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como vai funcionar o PIX por aproximação?

Para começar, o Pix por aproximação é uma solução que utiliza a tecnologia contactless para facilitar os pagamentos. Com esse recurso, os usuários poderão realizar transações aproximando o celular de uma maquininha de pagamento compatível, sem a necessidade de QR Code.

A tecnologia NFC (Near Field Communication) é necessária para o funcionamento dessa novidade, garantindo uma interação rápida e segura.

O processo de pagamento será confirmado por meio da biometria cadastrada no aplicativo do banco. No entanto, o recurso só poderá ser usado em máquinas habilitadas.

Na prática, significa que o Pix por aproximação será uma alternativa adicional, sem substituir métodos já conhecidos, como o QR Code.

Atualmente, o recurso está em fase de testes com alguns usuários. Ele já pode ser usado por clientes do Google Wallet que têm contas no PicPay, C6 Bank e Banco Itaú.

Além disso, clientes do Banco do Brasil em cidades como São Paulo e Brasília estão testando a funcionalidade em maquininhas Cielo de estabelecimentos selecionados.

De acordo com o Banco Central, o Pix por aproximação estará disponível para todos os usuários até o dia 28 de fevereiro de 2025.

Ei, confira também:

Pix automático: o que é e como funciona?

Outra novidade interessante é o Pix automático, que será uma alternativa ao débito automático. Com essa funcionalidade, será possível programar pagamentos recorrentes, como contas de luz, água, academia e mensalidades escolares.

A grande diferença está na forma de contratação: enquanto no débito automático o cliente autoriza a empresa a realizar as cobranças, no Pix automático a cobrança é cadastrada diretamente pelo prestador de serviço no banco do cliente.

Além disso, o Pix automático será diferente do Pix programado, que já está disponível. No Pix programado, o próprio usuário é responsável por cadastrar o pagamento, configurando os dados do recebedor.

Já no Pix automático, todo o processo será simplificado para o cliente, que só precisará autorizar a transação.

De acordo com o cronograma oficial, a liberação dessa funcionalidade está prevista para acontecer até o dia 16 de junho de 2025. Com isso, pagamentos frequentes e rotineiros se tornam ainda mais práticos, eliminando atrasos ou esquecimentos.

Pagamento de boletos com Pix

Por fim, o Banco Central anunciou uma mudança importante no pagamento de boletos. A partir de 2025, todos os boletos deverão contar com um QR Code que permitirá a quitação instantânea do valor.

Atualmente, o pagamento de boletos via Pix só é possível usando o código de barras, e a compensação leva até um dia útil.

Com essa novidade, será possível realizar o pagamento na hora, aproveitando toda a rapidez do Pix. Essa atualização tem previsão de lançamento para o dia 3 de fevereiro de 2025, tornando o processo ainda mais ágil e seguro para os consumidores.