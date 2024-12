Saiba por que a conta de luz sobe no verão e veja como economizar

O verão pode elevar a conta de luz. Entenda os motivos, como o uso de ar-condicionado, e veja dicas para economizar energia nesta temporada.

Durante o verão, é comum perceber um aumento no valor da conta de luz. Essa alta está relacionada ao uso intensivo de aparelhos que proporcionam conforto térmico, como ar-condicionado e ventiladores, além de outros fatores sazonais.

O período também coincide com férias escolares e recessos no trabalho, o que aumenta o número de pessoas em casa e, consequentemente, o consumo de energia elétrica.

Outro ponto importante é o aumento das tarifas de energia, como as bandeiras tarifárias que podem ser acionadas em momentos de maior custo de geração.

Ainda assim, é possível adotar estratégias simples para evitar o desperdício e controlar os gastos. Veja os principais fatores que elevam a conta de luz no verão e como lidar com eles.

Saiba por que o verão aumenta sua conta de luz. Descubra práticas para economizar com ventiladores, ar-condicionado e outros aparelhos domésticos. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Conta de luz aumenta no verão?

Entenda os motivos e saiba economizar:

1. Uso intensivo de ar-condicionado e ventiladores

O calor intenso leva ao uso constante de aparelhos como ar-condicionado e ventiladores. Embora sejam eficazes para aliviar as altas temperaturas, esses aparelhos têm alto consumo energético, especialmente quando usados em potência máxima por longos períodos.

Para economizar, algumas estratégias incluem:

Utilizar temporizadores: programe horários específicos para o funcionamento dos aparelhos.

programe horários específicos para o funcionamento dos aparelhos. Combinar ventiladores com ar-condicionado: essa prática ajuda a distribuir o ar refrigerado, permitindo ajustes na temperatura e reduzindo o consumo de energia.

essa prática ajuda a distribuir o ar refrigerado, permitindo ajustes na temperatura e reduzindo o consumo de energia. Funções inteligentes: sensores de presença e ajustes automáticos ajudam a melhorar a eficiência energética.

Veja também:

2. Bandeiras tarifárias mais altas

No verão, o sistema de bandeiras tarifárias da ANEEL pode entrar em alerta. As bandeiras vermelhas, por exemplo, indicam custos mais altos de geração de energia, adicionando valores significativos à conta de luz.

A tarifa pode subir até R$ 0,07877 por quilowatt-hora consumido, impactando diretamente o orçamento. Para reduzir os custos:

Evite usar aparelhos de alto consumo nos horários de pico.

Prefira equipamentos com selo Procel de eficiência energética.

Substitua lâmpadas incandescentes por modelos LED.

Embora a bandeira verde indique custos menores, ela não é garantida durante todo o verão. Fique atento às atualizações da ANEEL.

3. Férias escolares e recesso no trabalho

Com mais pessoas em casa, o uso de aparelhos como televisores, videogames e computadores aumenta. Além disso, o maior tempo em ambientes fechados intensifica o uso de ar-condicionado e ventiladores, elevando o consumo de energia.

Sugestões para controlar os gastos incluem:

Incentivar atividades ao ar livre, como passeios em parques ou praias.

Planejar momentos em família fora de casa, reduzindo o uso de eletrônicos.

4. Sobrecarga nos eletrônicos

O calor excessivo pode causar sobrecarga nos eletrônicos, aumentando o risco de falhas. A alta demanda por energia sobrecarrega a rede elétrica, afetando o funcionamento de aparelhos e podendo resultar em danos.

Para proteger seus equipamentos:

Use estabilizadores ou filtros de linha.

Evite ligar vários aparelhos ao mesmo tempo, reduzindo o estresse na rede elétrica.

5. Maior número de banhos

Durante o verão, é comum tomar mais banhos para aliviar o calor. O uso de chuveiros elétricos, que estão entre os maiores consumidores de energia, pode fazer a conta de luz disparar.

Algumas alternativas incluem:

Optar por banhos frios, desligando a função de aquecimento.

Reduzir o tempo de banho, mesmo em dias mais quentes.

6. Mais alimentos e bebidas geladas

No calor, cresce o consumo de alimentos congelados e bebidas geladas, como sorvetes e refrigerantes. Esse hábito faz com que a geladeira seja aberta com mais frequência, forçando o motor a trabalhar mais para manter a temperatura.

Dicas para otimizar o uso da geladeira: