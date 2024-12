Renegocie dívidas e acesse oportunidades imperdíveis no novo mutirão de crédito Sebrae

Sebrae promove mutirão de crédito para MEIs e pequenas empresas. Veja como participar e aproveitar as vantagens exclusivas

O Sebrae (sebrae.com.br) inicia, nesta segunda-feira (9), o mutirão de crédito “Acredita”. A iniciativa busca fomentar o crescimento sustentável de pequenos negócios por meio de acesso facilitado a crédito e renegociação de dívidas.

O programa, que contará com R$ 2 bilhões em garantias através do Fundo de Aval para Micro e Pequena Empresa (Fampe), viabilizará cerca de R$ 30 bilhões em operações de crédito nos próximos três anos.

O objetivo é fortalecer os pequenos empreendimentos, criando oportunidades de geração de emprego e expansão de mercado.

Foco em dívidas e consultoria

O mutirão acontecerá em Brasília, no Museu da República. Com apoio de mais de 30 instituições financeiras, o evento oferece condições diferenciadas para microempreendedores individuais (MEIs), microempresas (MEs) e empresas de pequeno porte (EPPs).

Durante o evento, especialistas do Sebrae estarão disponíveis para orientar os participantes sobre as melhores opções de crédito.

O foco será oferecer soluções personalizadas que atendam às necessidades de cada empreendedor, ajudando a renegociar dívidas e encontrar linhas de crédito com condições mais vantajosas.

Além disso, o mutirão promove a educação financeira, auxiliando os empresários a planejarem suas finanças de forma mais eficiente. Essa abordagem evita decisões precipitadas e incentiva o uso consciente do crédito, essencial para a saúde financeira das empresas.

Participação facilitada

O mutirão está aberto a todos os microempreendedores e não exige inscrição prévia. Para participar, basta comparecer ao local do evento com os seguintes documentos:

RG ou CNH;

CPF;

CNPJ, no caso de microempresas ou EPPs;

Comprovante de residência;

Documentos financeiros da empresa, como extratos bancários ou balanços, se disponíveis.

O programa Acredita e sua importância

Fomento ao crédito sustentável

O programa Acredita, idealizado pelo Sebrae em parceria com o governo federal, busca ampliar o acesso de pequenos negócios ao crédito.

O Fampe, parte integrante do programa, atua como avalista, garantindo mais segurança para as instituições financeiras e facilitando a liberação de recursos aos empreendedores.

Com esse apoio, empresários de diversos setores podem investir em suas operações, adquirir equipamentos ou reorganizar suas finanças. A iniciativa contribui diretamente para o fortalecimento da economia, incentivando o desenvolvimento de negócios locais e a criação de empregos.

Ampliação nacional

Segundo o presidente do Sebrae, Décio Lima, o mutirão de crédito será expandido para outros estados ao longo de 2025. A meta é alcançar o maior número possível de micro e pequenos empresários, promovendo acesso a crédito com condições exclusivas em todo o território nacional.

“A presença do Sebrae como avalista reforça a importância de um planejamento financeiro bem estruturado. Queremos ajudar os empreendedores a crescerem de maneira sustentável”, destacou Lima.

Benefícios do mutirão para pequenos negócios

Oportunidades para crescer

O mutirão oferece uma chance única para micro e pequenas empresas enfrentarem desafios financeiros com apoio especializado. Além da renegociação de dívidas, os participantes podem acessar linhas de crédito voltadas para:

Aquisição de equipamentos;

Expansão de negócios;

Melhoria na infraestrutura;

Capital de giro.

Essas oportunidades podem ser decisivas para o crescimento dos empreendimentos e para o aumento da competitividade no mercado.

Conexão com instituições financeiras

Com a presença de mais de 30 bancos e entidades de crédito, os empresários têm acesso direto a uma ampla gama de opções. Essa proximidade facilita a escolha da melhor solução para cada necessidade, além de reduzir burocracias no processo de contratação de crédito.

Serviço

Mutirão de Crédito Acredita

Data: 9 a 11 de dezembro

9 a 11 de dezembro Local: Museu da República, Brasília (DF)

Museu da República, Brasília (DF) Horário: Das 9h às 18h

Oportunidade ímpar para microempreendedores

O mutirão de crédito do Sebrae representa uma oportunidade ímpar para microempreendedores regularizarem suas finanças e impulsionarem seus negócios.

Com condições exclusivas e suporte especializado, o evento se destaca como um importante aliado no fortalecimento da economia local e nacional.

Empreendedores interessados em crescer de forma sustentável não podem perder essa chance. Compareça ao evento, renegocie suas dívidas e acesse recursos para alavancar seu negócio com mais segurança e planejamento.