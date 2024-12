Prepare o bolso: estes são os 5 shows de artistas GRINGOS confirmados no Brasil em 2025

Quem não gostaria de ir ao show do seu artista gringo favorito? Em 2025, alguns deles já confirmaram presença no Brasil!

O Brasil se consolidou como um dos principais destinos para grandes turnês internacionais, recebendo artistas renomados em apresentações memoráveis. Inclusive, muitos artistas gringos amam o nosso país porque a energia do brasileiro é diferente!

Nesse sentido, o ano de 2025 promete ser repleto de shows que irão movimentar o cenário musical do país, oferecendo experiências únicas para os fãs. É hora de preparar o bolso, porque alguns ingressos podem estar salgados, mas vale a pena se programar!

Com espetáculos que variam entre gêneros e estilos, as expectativas para essas performances já estão elevadas, e os ingressos para muitos eventos já estão disponíveis. Confira os detalhes dos shows que estão agendados para marcar o calendário de 2025.

Que tal curtir os shows dos seus artistas favoritos? Saiba quando acontecem!

Confira os shows gringos confirmados no Brasil em 2025

Diversos artistas internacionais escolheram o Brasil como parte de suas turnês mundiais, trazendo performances de peso para os palcos brasileiros. Com atrações que vão do pop ao rock, passando pelo punk e pelo metal, há opções para todos os gostos. Vamos lá?

Twenty One Pilots. / Foto: Ashley Osborn

Twenty One Pilots – The Clancy World Tour

A dupla norte-americana Tyler Joseph e Josh Dunse, conhecida como Twenty One Pilots, chega ao Brasil em janeiro com a turnê mundial The Clancy World Tour. Esta será a primeira passagem do grupo pela América Latina em apresentações solo, após participações em festivais anteriores.

Os shows estão marcados para os dias 22, 24 e 26 de janeiro, nas cidades de Curitiba (PR), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP). Os ingressos já estão disponíveis a partir de R$ 165.

Christina Aguilera. Imagem: REUTERS/David Swanson

Christina Aguilera

Os fãs de Christina Aguilera finalmente terão a chance de assistir à estrela pop ao vivo no Brasil. A cantora fará sua estreia em território brasileiro no dia 6 de fevereiro, com apresentação na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro (RJ).

Além disso, Aguilera será a atração principal do CarnaUOL, no dia 8 de fevereiro, no Allianz Parque, em São Paulo (SP). O repertório promete incluir sucessos icônicos da carreira da artista. Os ingressos custam a partir de R$ 450.

The Offspring. Foto: Daveed Benito

The Offspring e outras bandas do cenário punk

O punk rock invadirá o Brasil em março, com shows imperdíveis de grandes nomes do gênero. Bandas como The Offspring, Sublime, Rise Against, The Damned, The Warning e Amyl and the Sniffers estarão juntas em uma turnê inédita no país.

As apresentações ocorrerão entre os dias 5 e 11 de março, passando por Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Curitiba (PR) e Porto Alegre (RS). Os ingressos para esse evento começam em R$ 195.

Simply Red. / Fonte: (Reprodução/VEJA)

Simply Red – 40th Anniversary Tour 2025

Celebrando 40 anos de carreira, a banda britânica Simply Red retorna ao Brasil após 13 anos para uma turnê comemorativa. Os shows acontecerão nos dias 12 de março, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), e no dia 15 de março, no Allianz Parque, em São Paulo (SP). Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 195, e o público pode esperar um setlist recheado de clássicos.

Monsters of Rock. Fonte: Reprodução

Festival Monsters of Rock Brasil

Para comemorar 30 anos de história no Brasil, o Monsters of Rock volta em 2025 com um line-up que inclui lendas do hard rock e do heavy metal. Bandas como Scorpions, Judas Priest, Europe, Savatage, Queensrÿche, Opeth e Stratovarius se apresentarão no Allianz Parque, em São Paulo (SP), no dia 19 de abril. Os ingressos para esse evento histórico começam a partir de R$ 240.

Com tantas opções incríveis, 2025 será um ano inesquecível para os amantes da música internacional. E aí, para qual deles você está mais ansioso?

