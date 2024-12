Regras da aposentadoria vão MUDAR em 2025? Confira as novidades e se prepare!

A partir de 2025, as regras da aposentadoria como os trabalhadores conhecem podem passar por mudanças importantes.

Com a chegada de 2025, as regras para a aposentadoria no Brasil ganham novos ajustes, resultado das mudanças implementadas pela Reforma da Previdência de 2019.

Essas alterações têm como objetivo garantir a sustentabilidade do sistema previdenciário, mas também representam desafios para quem está se preparando para dar entrada no benefício.

A adaptação às regras de transição é crucial para entender as exigências de idade, tempo de contribuição e pontos necessários para se aposentar de forma planejada e segura.

Pensando em pedir aposentadoria em 2025? Veja como ficam as regras a partir do próximo ano! / Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Quais são as regras da aposentadoria em 2025?

As regras da aposentadoria variam de acordo com o perfil do trabalhador e a modalidade escolhida. As principais modalidades incluem aposentadoria por pontos, por idade mínima e tempo de contribuição, além de critérios específicos para professores. Veja os detalhes a seguir.

Saiba mais: Seguro-desemprego vai MUDAR em 2025: como ficam os desempregados com as novas regras?

Aposentadoria por pontos

A regra de pontos combina a idade do trabalhador com o tempo de contribuição ao INSS. Em 2025, os requisitos serão mais altos:

Mulheres: Devem atingir 92 pontos, com pelo menos 30 anos de contribuição.

Devem atingir 92 pontos, com pelo menos 30 anos de contribuição. Homens: Precisam alcançar 102 pontos, com um mínimo de 35 anos de contribuição.

Por exemplo, um homem que contribuiu por 35 anos deverá ter 67 anos de idade para somar os 102 pontos exigidos. Essa regra continuará em transição até 2035, quando o requisito será de 105 pontos para homens e 100 para mulheres.

Aposentadoria por idade mínima e tempo de contribuição

Outra modalidade popular é a que combina idade mínima e tempo de contribuição. Em 2025, os critérios serão os seguintes:

Homens: Idade mínima de 64 anos e 35 anos de contribuição.

Idade mínima de 64 anos e 35 anos de contribuição. Mulheres: Idade mínima de 59 anos e 30 anos de contribuição.

Esses requisitos aumentarão gradualmente, atingindo 65 anos para homens em 2027 e 62 anos para mulheres em 2031.

Aposentadoria para professores

Professores da educação básica têm regras diferenciadas devido à especificidade de sua profissão. Em 2025, os requisitos serão:

Por pontos: Professoras: 87 pontos, com 25 anos de contribuição. Professores: 97 pontos, com 30 anos de contribuição.

Por idade mínima e tempo de contribuição: Professoras: Idade mínima de 54 anos. Professores: Idade mínima de 59 anos.



Para quem planeja se aposentar exclusivamente por idade, as regras permanecem inalteradas: 65 anos para homens e 62 anos para mulheres, com um mínimo de 15 anos de contribuição.

Veja outros: Nova Carteira do Idoso 2025: regras, benefícios e como solicitar o documento

Como saber quanto vou receber de aposentadoria?

O valor do benefício é calculado com base na média de todas as contribuições realizadas ao INSS, seguindo as regras definidas pela Reforma da Previdência. Em 2025, o cálculo considera 60% dessa média, adicionando 2% para cada ano de contribuição que exceder os 15 anos para mulheres e os 20 anos para homens.

Para atingir 100% da média, será necessário:

Mulheres: Contribuir por 35 anos.

Contribuir por 35 anos. Homens: Contribuir por 40 anos.

Além disso, o benefício nunca será inferior ao salário mínimo vigente, nem poderá ultrapassar o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), que está projetado para cerca de R$ 8 mil em 2025. Fazer simulações no site ou aplicativo do Meu INSS é uma forma prática de calcular o valor aproximado.

Veja outros: CNH grátis para idosos: confira como garantir a isenção e conquistar a sua