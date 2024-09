“Lista de CPF” do CadÚnico pode ter mais de 60% de desconto na conta de luz

As famílias brasileiras cadastradas no CadÚnico (Cadastro Único) têm a oportunidade de reduzir consideravelmente o valor da conta de luz, com descontos que podem chegar a mais de 60%. Esse benefício faz parte do programa Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), uma iniciativa do Governo Federal que visa apoiar as famílias de baixa renda, garantindo acesso mais acessível à energia elétrica.

O CadÚnico é a porta de entrada para diversos programas sociais, como o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC). O programa TSEE, específico para a redução da conta de luz, é uma das principais vantagens para quem está registrado nesse sistema.

As famílias que cumprem os critérios podem receber descontos proporcionais ao seu consumo de energia elétrica, aliviando um dos maiores gastos mensais dessas famílias.

Como funciona a Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE)?

A TSEE foi criada em 2002 com o objetivo de facilitar o acesso à energia elétrica para famílias em situação de vulnerabilidade. O desconto varia de acordo com o consumo mensal de energia e pode ser parcial ou, em alguns casos, até total.

A quantidade de energia utilizada é o principal fator que determina o valor do benefício. Quanto menor o consumo, maior o desconto.

Para famílias com consumo de até 30 kWh por mês, o desconto pode chegar a 65%. Para consumos entre 31 e 100 kWh, o desconto é de 40%, e para aqueles que consomem entre 101 e 220 kWh, o abatimento é de 10%. Acima desse valor, não há desconto.

Famílias pertencentes a comunidades indígenas ou quilombolas também têm direito a descontos diferenciados. Para esses grupos, o desconto é de 100% para consumos de até 50 kWh, 40% para consumos entre 51 e 100 kWh, e 10% para consumos entre 101 e 220 kWh.

Quem pode receber o desconto?

O desconto da Tarifa Social de Energia Elétrica está disponível para dois grupos principais de beneficiários.

O primeiro grupo inclui famílias com renda per capita de até meio salário mínimo, ou que tenham uma renda total de até três salários mínimos, especialmente quando há um membro da família que necessite de aparelhos elétricos para tratamento médico.

O segundo grupo são as comunidades indígenas e quilombolas, que, além da redução no valor da conta de luz, têm critérios de desconto mais amplos, conforme mencionado anteriormente.

É importante que todos os beneficiários estejam devidamente cadastrados no CadÚnico, sistema que reúne informações socioeconômicas das famílias brasileiras. Esse cadastro é fundamental para que o governo identifique e ofereça os benefícios às famílias que realmente precisam.

Como solicitar o desconto?

Para solicitar o desconto da Tarifa Social, a família deve estar inscrita no CadÚnico. O processo de inscrição pode ser feito nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) ou em postos de atendimento municipais.

Após a inscrição, o desconto é aplicado automaticamente na conta de luz, sem necessidade de um novo cadastro junto à concessionária de energia.

O CadÚnico é atualizado periodicamente, por isso é importante que as famílias mantenham seus dados sempre em dia. Alterações na composição familiar, renda ou mudança de endereço devem ser informadas ao CRAS para garantir a continuidade do benefício.

Outros benefícios do CadÚnico

Além da Tarifa Social de Energia Elétrica, o CadÚnico oferece acesso a uma série de outros benefícios importantes para famílias de baixa renda. O Bolsa Família, por exemplo, oferece uma transferência de renda para famílias que têm uma renda per capita de até R$ 218.

Outro benefício é o Vale Gás, que ajuda as famílias a comprarem gás de cozinha, item essencial para o dia a dia.

Outro programa importante é o BPC (Benefício de Prestação Continuada), destinado a idosos e pessoas com deficiência que vivem em situação de pobreza. Esse benefício oferece um salário mínimo mensal para essas pessoas, proporcionando mais segurança financeira.

Como se inscrever no CadÚnico?

Para se inscrever no CadÚnico, as famílias interessadas devem procurar um CRAS ou um posto de atendimento municipal. O processo é simples e gratuito, sendo necessário apresentar documentos como CPF, identidade com foto e comprovante de residência.

A inscrição deve ser feita por um membro da família, maior de 16 anos, e é preferível que seja uma mulher, de acordo com as diretrizes do programa.

Após a inscrição, é importante acompanhar a atualização do cadastro para garantir que os benefícios continuem sendo oferecidos à família. Manter os dados atualizados é fundamental para assegurar o acesso a programas como a Tarifa Social de Energia Elétrica, Bolsa Família e Vale Gás.

O desconto na conta de luz oferecido pelo TSEE é um importante auxílio para as famílias que enfrentam dificuldades financeiras.

A inscrição no CadÚnico, além de permitir o acesso a esse benefício, também abre portas para uma série de outros programas sociais que podem melhorar a qualidade de vida dos brasileiros em situação de vulnerabilidade. Manter o cadastro atualizado é essencial para continuar recebendo esses auxílios e garantir uma maior tranquilidade financeira.