Alerta trabalhador: empresas vão indenizar profissionais por porblemas com o FGTS; tudo aqui

Benefícios sociais são programas governamentais que visam garantir o bem-estar da população, como saúde, educação, habitação e auxílio financeiro. Eles ajudam a reduzir desigualdades e promovem inclusão social.

O FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) é um benefício trabalhista criado no Brasil para proteger o trabalhador demitido sem justa causa. Empregadores depositam mensalmente 8% do salário do funcionário em uma conta vinculada ao seu nome, que é administrada pela Caixa Econômica Federal.

O saldo do FGTS pode ser sacado em situações específicas, como demissão sem justa causa, compra de imóvel, aposentadoria, doenças graves ou desastres naturais.

Além disso, ele rende juros e correção monetária, funcionando como uma espécie de poupança forçada para o trabalhador.

É fundamental que todos os trabalhadores consultem o extrato do FGTS regularmente para verificar se os depósitos estão sendo realizados corretamente.(Foto: Jeane de Oliveira /noticiasmanha.com.br).



Falta de pagamento do FGTS?

A falta de pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) por parte de empresas está gerando uma dívida bilionária e prejudicando milhões de trabalhadores em todo o país.

Além de comprometer a segurança financeira dos empregados, essa situação afeta diretamente a estabilidade econômica e o bem-estar dos trabalhadores.

Entenda a situação, conheça as implicações legais para as empresas e saiba como proteger seus direitos para garantir que o FGTS seja pago corretamente e tempestivamente.

FGTS: um direito fundamental

O FGTS é um direito essencial para todos os trabalhadores com carteira assinada, garantindo proteção em momentos cruciais da vida profissional.

Ele serve como um “seguro” para o trabalhador em caso de demissão sem justa causa, além de ser fundamental para a compra de imóveis, aposentadoria e outras necessidades.

Além disso, é uma reserva financeira que pode ajudar a enfrentar emergências e manter a estabilidade econômica, sublinhando a importância de sua correta administração e pagamento pelas empresas.

Obrigação das empresas e o problema da inadimplência

A lei exige que os empregadores efetuem depósitos mensais no FGTS, correspondentes a 8% do salário bruto do trabalhador (ou 11,2% para empregados domésticos). Esses depósitos devem ser realizados até o dia 20 de cada mês, garantindo que o trabalhador tenha acesso a esses recursos quando precisar.

No entanto, a realidade é bem diferente. De acordo com o Instituto Fundo de Garantia do Trabalhador (IFGT), mais de 215 mil empresas estão inadimplentes com o FGTS e constam na Dívida Ativa da União.

Esse problema se traduz em uma dívida total estimada em R$ 45,8 bilhões, afetando diretamente o saldo do FGTS de pelo menos 5 milhões de trabalhadores.

Como saber se seus direitos estão sendo respeitados?

Diante dessa situação preocupante, é fundamental que todos os trabalhadores consultem o extrato do FGTS regularmente para verificar se os depósitos estão sendo realizados corretamente. Essa verificação pode ser feita de forma simples e rápida através do site ou aplicativo do FGTS.

Através dessas plataformas, o trabalhador pode consultar o extrato da sua conta e verificar mês a mês se os depósitos estão sendo efetuados conforme a lei. O extrato detalha a data e o valor de cada depósito, facilitando a conferência.

Para quem não tem acesso à internet, é possível obter o extrato do FGTS em qualquer agência da Caixa, solicitando as informações a um atendente.

O que fazer se a empresa não está depositando o FGTS?

Se você identificar que os depósitos do FGTS não estão sendo realizados corretamente, é crucial agir para garantir seus direitos.

A primeira medida é verificar diretamente com o departamento de Recursos Humanos (RH) da empresa. Em muitos casos, a falta de depósito pode ser resultado de um simples erro administrativo, que pode ser facilmente corrigido.

No entanto, se o problema persistir ou se você não se sentir confortável em abordar o tema diretamente com a empresa, existem outras formas de denúncias.

Outras formas de denúncias

Delegacia Regional do Trabalho: é uma das primeiras instituições para procurar em caso de irregularidades com o FGTS.

é uma das primeiras instituições para procurar em caso de irregularidades com o FGTS. Sindicato da categoria: O sindicato da sua profissão também pode auxiliar na resolução de problemas com o FGTS, oferecendo suporte e orientação.

O sindicato da sua profissão também pode auxiliar na resolução de problemas com o FGTS, oferecendo suporte e orientação. Superintendência Regional do Trabalho: Essa instituição é responsável por fiscalizar as empresas e garantir que os trabalhadores estejam recebendo seus direitos trabalhistas.

Essa instituição é responsável por fiscalizar as empresas e garantir que os trabalhadores estejam recebendo seus direitos trabalhistas. Ministério Público do Trabalho: Se as outras vias não solucionarem o problema, o Ministério Público do Trabalho pode ser acionado para investigar as denúncias e defender os direitos dos trabalhadores.

Além dessas instituições, o portal Gov.br oferece um canal de denúncias trabalhistas, que facilita o processo para quem busca discrição.

Confira também:

A importância de agir para proteger seus direitos

É fundamental que os trabalhadores estejam atentos à situação do seu FGTS e que busquem suporte caso identifiquem irregularidades.

O FGTS é um direito fundamental que garante a segurança financeira dos trabalhadores em diversas situações, como na aposentadoria, em momentos de emergência e em caso de demissão sem justa causa.

A falta de pagamento do FGTS pode prejudicar o futuro profissional e financeiro de milhares de trabalhadores, por isso, é crucial que todos estejam informados e mobilizados para garantir seus direitos.

Assista: