É real! Ganhe dinheiro assistindo vídeos; 5 opções confiáveis e que pagam mesmo

Ganhe dinheiro assistindo vídeos em 2024 com essas plataformas confiáveis. Veja como aumentar sua renda com apps que realmente pagam de forma simples.

Ganhar dinheiro online já não é mais um sonho distante, e assistir vídeos pode ser uma forma divertida e acessível de conseguir uma renda extra em 2024.

Se você está procurando uma maneira de complementar sua renda sem sair de casa, saiba que existem plataformas confiáveis que realmente pagam por assistir a vídeos.

Algumas delas oferecem também bônus por convidar amigos, participar de desafios e até mesmo responder pesquisas. Neste conteúdo, você vai descobrir 5 opções confiáveis para começar a ganhar dinheiro agora mesmo.

5 apps que pagam de verdade

1. Kwai: ganhe com vídeos curtos e missões diárias

O Kwai ( https://www.kwai.com/pt-BR ) é uma plataforma conhecida por vídeos curtos e divertidos, mas o que muitas pessoas não sabem é que também é possível ganhar dinheiro assistindo vídeos.

Ao assistir os vídeos, você acumula as chamadas Kwai Golds, que podem ser convertidas em dinheiro. A cada 10 mil Kwai Golds, você ganha o equivalente a R$ 1, e as recompensas podem ser maiores dependendo do tempo gasto na plataforma.

Além disso, o Kwai oferece várias maneiras de aumentar seus ganhos. Você pode participar de missões diárias, onde precisa assistir a vídeos por um determinado período, convidar amigos para se cadastrar no app e até mesmo produzir seu próprio conteúdo.

Os valores acumulados podem ser sacados via Pix ou transferência bancária, com valores de até R$ 20 por dia.

Resumo de como ganhar dinheiro no Kwai:

Como ganhar: assistindo vídeos, check-in diário e convidando amigos.

assistindo vídeos, check-in diário e convidando amigos. Resgate: Pix e transferência bancária, até R$ 20 por dia.

Pix e transferência bancária, até R$ 20 por dia. Avaliação: 4,7 com mais de 9 milhões de avaliações.

2. TikTok: o gigante dos vídeos também paga

O TikTok ( https://www.tiktok.com/pt-BR/ ) se tornou um fenômeno mundial com seus vídeos curtos e virais, mas o que muita gente não sabe é que você também pode ganhar dinheiro assistindo vídeos na plataforma.

Ao assistir por 3 minutos, você acumula rubis, a moeda do TikTok, que pode ser trocada por dinheiro. Para ter uma ideia, 10 mil rubis equivalem a R$ 1.

Além de assistir vídeos, o TikTok também paga por lives, parcerias e até missões diárias, como convidar amigos e interagir com novos usuários. Os ganhos podem ser retirados via Pix ou transferência bancária, e você pode sacar até R$ 20 por dia.

Resumo de como ganhar dinheiro no TikTok:

Como ganhar: assistindo vídeos, lives e convidando amigos.

assistindo vídeos, lives e convidando amigos. Resgate: Pix e transferência bancária, até R$ 20 por dia.

Pix e transferência bancária, até R$ 20 por dia. Avaliação: 4,5 com mais de 50 milhões de avaliações.

3. Make Money: responda pesquisas e ganhe em dólar

O Make Money ( https://makemoney.tech/ ) é uma opção bastante atrativa, pois além de pagar por assistir vídeos, também permite que você ganhe dinheiro respondendo pesquisas.

Um diferencial do app é que ele paga em dólar, o que pode ser vantajoso dependendo da cotação. Os valores podem ser transferidos para sua conta no PayPal, e o mínimo para saque é de U$ 5.

O aplicativo também oferece outras formas de ganhar dinheiro, como testar produtos e serviços. Isso faz do Make Money uma ótima opção para quem quer diversificar as formas de aumentar a renda.

Resumo de como ganhar dinheiro no Make Money:

Como ganhar: assistindo vídeos e respondendo pesquisas.

assistindo vídeos e respondendo pesquisas. Resgate: disponível via PayPal.

disponível via PayPal. Avaliação: 4,7 com mais de 20 mil avaliações.

4. Swagbucks: a plataforma mais antiga e confiável

O Swagbucks ( https://www.swagbucks.com/ ) é uma das plataformas mais confiáveis e antigas para quem quer ganhar dinheiro online. Além de assistir vídeos, você pode acumular pontos respondendo questionários e participando de desafios. O pagamento é feito em dólar, e os valores também são transferidos para uma conta PayPal.

Cada desafio e vídeo assistido oferece uma pequena recompensa em centavos, mas o que torna o Swagbucks interessante é a variedade de formas de ganhar. Se você busca uma plataforma confiável e bem estabelecida, essa é uma excelente escolha.

Resumo de como ganhar dinheiro no Swagbucks:

Como ganhar: assistindo vídeos, preenchendo questionários.

assistindo vídeos, preenchendo questionários. Resgate: via PayPal.

via PayPal. Avaliação: 4,3 com mais de 98 mil avaliações.

5. COS.TV: ganhe em criptomoedas assistindo e curtindo vídeos

A COS.TV ( https://cos.tv/ ) é uma plataforma que também permite que você ganhe dinheiro assistindo vídeos, mas com um diferencial: o pagamento é feito em criptomoedas.

Cada vídeo assistido gera moedas, e a cada 100 moedas você ganha aproximadamente R$ 0,13. Além disso, o app oferece bônus diários e baús com prêmios em dinheiro, que podem chegar até R$ 2 por vez.

Para receber o dinheiro, você precisa ter uma conta em uma exchange, então é importante escolher uma empresa confiável. Embora o processo envolva criptomoedas, a COS.TV oferece uma boa oportunidade para quem busca diversificar sua renda.

Resumo de como ganhar dinheiro no COS.TV:

Como ganhar: assistindo, curtindo e comentando vídeos.

assistindo, curtindo e comentando vídeos. Resgate: em criptomoedas.

em criptomoedas. Avaliação: 3,8 com mais de 5 mil avaliações.

