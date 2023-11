Nubank: presente de R$ 2.000 para os clientes; veja como ter chance

No última segunda-feira (27), o banco digital Nubank anunciou os 14 contemplados da segunda semana da promoção “N Chances de Ganhar”. Os resultados do próximo sorteio que pode dar R$ 2.000 para seus clientes, está agendado para terça-feira (5) e serão disponibilizados para consulta dentro do aplicativo da fintech. Saiba mais detalhes sobre a novidade na leitura abaixo.

Vantagens oferecidas pelo “roxinho”

O Nubank, como parte de sua estratégia de marketing, anuncia a distribuição de R$ 2.000 para 14 sortudos no próximo sábado (2) como parte da iniciativa da promoção “N Chances de Ganhar”.

Esta ação permite aos clientes concorrerem a prêmios semanais por meio de sorteios realizados pela Loteria Federal. Continue lendo, a seguir, e saiba mais detalhes sobre mais uma novidade anunciada pelo banco digital.

Valores e datas de sorteios

Ao todo, são 132 prêmios em disputa, sendo 130 no valor de R$ 2.000 e outros 2 extraordinários no valor de R$ 200.000 cada. O cronograma dos sorteios se estenderá até o dia 13 de janeiro de 2024. Na última segunda-feira, 27, a fintech divulgou os nomes dos felizardos ganhadores, seguindo a dinâmica da promoção.

Por que o Nubank premiará seus clientes com R$ 2.000?

No último dia 27 de novembro, a Nubank anunciou os 14 contemplados da segunda semana da promoção. Os resultados do próximo sorteio, agendado para terça-feira, 5 de dezembro, serão disponibilizados para consulta na área “N Chances de Ganhar” dentro do aplicativo do banco.

Para participar ou simplesmente conferir os vencedores e seus cupons, basta acessar essa seção no app.

O procedimento é simples: a cada R$ 100 gastos no cartão de crédito, o cliente acumula um cupom contendo uma sequência de dez dígitos, denominados “números da sorte”, fundamentais para os sorteios vinculados aos números da Loteria Federal.

A adição de cupons extras é possível por meio de missões de bônus, aumentando as chances de vitória. Além disso, o banco mantém uma comunidade de usuários para esclarecimento de dúvidas sobre a promoção.

Conheça o “N Chances de Ganhar”

O Nubank celebra seu décimo aniversário presenteando os clientes sorteados na promoção com prêmios de R$ 2.000. Vale destacar que a promoção está em vigor desde o último dia 23 de outubro e permanecerá ativa até 26 de dezembro para acumulação de números da sorte.

