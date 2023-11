Novo pente fino no Bolsa Família? Entenda o cruzamento de dados

O Bolsa Família é um programa social do Governo Federal que todos os meses realiza o repasse de R$ 600 + adicionais referentes aos programas internos do Bolsa Família. Entretanto — em razão do constante avanço e valores; as regras estão sendo muito mais rígidas; sendo necessário entender as regras a fim de não cair no pente fino do Bolsa Família. Veja abaixo todos os detalhes acerca do pente fino.

Bolsa Família terá novos cortes

Estes cortes serão em razão de uma série de beneficiários que estão fraudando o programa do Governo Federal com falsas informações. Além disso — não estão devidamente dentro dos critérios estipulados pelo programa.

Os bloqueios do programa irão acontecer a partir desta semana; na qual milhões de brasileiros já perderam acesso ao programa social — muitos ficando na mão.

Portanto — é importante ficar atento quanto as novas regras. Aos beneficiários que não estão dentro dos requisitos estipulados; haverá o chamado cruzamento de dados. Na qual através de dados concedidos por outros órgãos públicos — será possível validar algumas informações.

Por exemplo: caso a família não tenha preenchido o formulário de membros corretamente; de acordo com as fichas do Posto de Saúde e derivados; será possível verificar se há fraudes ou não.

Novos valores são confirmados

Entretanto, o Bolsa Família terá novos valores confirmados para 2024. Trata-se dos adicionais referentes aos membros gestantes, lactantes e de primeira infância.

Podendo totalizar mais de R$ 1 mil, ao serem somados todos ao valor fixo de R$ 600. Estes adicionais estão presentes no programa em razão da necessidade de muitas famílias conseguirem renda extra através do programa.

Ademais — os valores não serão atualizados em 2024; mas as famílias que tiverem acesso aos critérios legíveis; hão de conseguir obterem mais recursos oriundos do programa.

Novembro terá pagamentos reduzidos

Este mês de novembro terá pagamentos reduzidos para os beneficiários. Muitos também recebem o Vale-Gás. Entretanto — neste mês de novembro como se trata de um mês ímpar; não haverá o pagamento do recurso.

Já que o auxílio é pago a cada dois meses; portanto — os meses que estão confirmados como ímpares, não há o pagamento. Tratando-se de um benefício bimestral.

Todos os anos que há a vigência do benefício; o mesmo começa a ser pago aos brasileiros em fevereiro e se estende até dezembro. Variando a cada dois meses. O valor possui como base a média nacional do gás de cozinha.

Por esse motivo os valores podem aumentarem ou diminuírem; caso a média nacional do gás de cozinha seja reduzido; o valor referente ao auxílio também é; beneficiando a todos os brasileiros.

