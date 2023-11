Quando você receberá o novo valor do salário mínimo?

Todos os anos milhões de trabalhadores ficam aguardando o novo valor do salário mínimo. Neste ano de 2023 — o salário mínimo aumentou por duas vezes. Entretanto — neste ano de 2024; tudo indica que haverá somente um aumento. Trata-se do aumento anual do salário mínimo; na qual ocorre todos os anos a fim de preservar o poder de compra dos brasileiros.

Qual o valor do salário mínimo 2024?

Trata-se de um segredo que está quase a ser revelado. O valor do salário mínimo possui como base alguns fatores externos. Lembrando que existem índices econômicos que são levados em consideração.

O intuito é conseguir preservar o poder de compra dos brasileiros, por este motivo; todos os anos a medida que a inflação sobe — o salário mínimo também aumenta. De acordo com especialistas; há alguns anos não havia tido um aumento real do salário.

Entretanto, neste ano de 2023; os brasileiros conseguiram presenciar o aumento real do salário mínimo; indo de R$ 1302 para R$ 1320. O que acabou acarretando em um aumento significativo de uma série de benefícios em paralelo.

Como é o caso da aposentadoria, pensão, BPC e tantos outros benefícios. Além disso, aumentando a margem consignável para empréstimo por parte dos brasileiros. Este valor representa um grande avanço para a maioria dos brasileiros.

O valor do salário mínimo para 2024, deverá ser de R$ 1421. Como propõe especialistas. Haja vista que não é uma informação oficial; mas de fontes próximas ao Governo. Portanto, é possível que seja alterada.

Afinal, quando o novo valor será pago?

O novo valor do salário mínimo será pago a partir do dia 1° de janeiro. Trata-se do período padrão estipulado pelo Governo para a realização dos aumentos de salário. O mesmo será o valor mínimo que deverá ser pago para os trabalhadores brasileiros. Sendo necessário que eles estejam sob as regras do CLT; a fim de conseguir todos os benefícios prescritos.

Lembrando que esta alteração do salário acaba alterando uma série de benefícios. Bem como a aposentadoria ou pensão. Sem contar que o valor da margem do consignado pode oscilar. Por fim: os MEIs irão ser atingidos; lembrando que o valor referente ao pagamento mensal é com base em uma porcentagem direta ao salário mínimo.

Portanto, a partir do ano de 2024 o salário será ajustado novamente e os brasileiros poderão usufruir das vantagens e benefícios oriundos dos novos valores pagos pelas empresas aos seus funcionários; lembrando que é o mínimo — podendo ganhar mais acima desta faixa.

