INSS terá que pagar R$ 140 mil; seu CPF está na lista?

Recentemente, segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) têm enfrentado dificuldades com a redução de benefícios pela Previdência Social.

Diante disso, a busca por justiça tem sido uma saída para a reversão desse cenário, resultando em compensações financeiras consideráveis para aposentados e pensionistas.

As ações judiciais têm garantido aposentados e pensionistas valores substanciais, alcançando até R$ 140 mil. Será que você está na lista para receber estes valores? A seguir, continue lendo para entender quem tem direito.

Judiciário determina que o INSS pague quantia de R$ 140 mil para beneficiários/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

INSS terá que indenizar beneficiários: entenda

A batalha nos tribunais contra o INSS acontece em função de cortes indevidos em benefícios. Após anos de contribuição regular, visando garantir a segurança na aposentadoria, muitos se deparam com a negação ou o cancelamento desses benefícios, sem aviso prévio.

O advogado especializado em questões previdenciárias, Renan Fontana, compartilhou com o jornal Tribuna Online exemplos de aposentados e pensionistas no Espírito Santo que conseguiram receber até R$ 140 mil após buscar a justiça.

Em um caso, um pedido de auxílio-doença feito em 2005 foi negado pelo INSS em 2015. No entanto, a Justiça reconheceu o direito do requerente, determinando o pagamento retroativo desde 2015, totalizando R$ 140 mil.

Outro caso citado pelo advogado resultou na condenação do instituto a indenizar um aposentado em R$ 20 mil devido à interrupção indevida do benefício.

Quando buscar a Justiça para solicitar indenização do INSS

Diante das recusas do INSS, os segurados recorrem à Justiça para ampliar a análise de seus pedidos. Isto engloba casos de atraso na concessão de benefícios, demora no cumprimento de decisões administrativas e necessidade de revisão do valor dos benefícios, bem como contestações em avaliações médicas.

No entanto, é crucial ressaltar que ao buscar o Judiciário, é fundamental contar com o auxílio de um advogado especializado em questões previdenciárias. Além disso, a informação é uma arma importante para garantir os direitos dos segurados.

INSS: fundamental na proteção social e amparo previdenciário

Apesar dos problemas encontrados por alguns beneficiários, o INSS continua sendo uma instituição extremamente importante para a população.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) desempenha um papel crucial na vida dos brasileiros, responsável por assegurar a proteção social e o amparo previdenciário a milhões de cidadãos do país.

Criado em 1990, o INSS consolidou a gestão e execução da previdência social no Brasil, unificando diversas instituições previdenciárias que existiam anteriormente.

Leia mais: Quanto tempo o INSS tem para responder ao recurso; veja como entrar e acompanhar

Garantia de direitos previdenciários para quem mais precisa

Sua criação foi fundamental para garantir direitos previdenciários aos trabalhadores, aposentados, pensionistas e pessoas em situações específicas, oferecendo benefícios como aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, entre outros.

O instituto atua como um pilar de segurança social, proporcionando apoio financeiro em momentos de necessidade, como em casos de invalidez, doença ou perda do provedor familiar.

Além de sua importância direta na vida dos beneficiários, o instituto tem um papel essencial na economia do país, contribuindo para a redução da desigualdade social ao oferecer uma rede de proteção social abrangente.

Sua criação e atuação representam um marco na história da proteção social no Brasil, buscando garantir a dignidade e o amparo social a todos os cidadãos.

No vídeo abaixo, entenda como o INSS efetua o pagamento dos atrasados:

Leia mais: Aposentados do INSS podem pedir isenção do IPTU; saiba como