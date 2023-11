Notícia falsa do Bolsa Família viraliza e governo toma atitude

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT), não está programado para pagar uma 13ª parcela do Bolsa Família em 2023, ao contrário do que afirmam algumas publicações nas redes sociais.

Estas publicações que propagam desinformação baseiam-se em reportagens antigas, que anunciavam benefícios distribuídos anteriormente pelo governo federal e pelo governo da Paraíba. A seguir, continue lendo para entender o que é verdade nesta informação.

Notícia falsa sobre o Bolsa Família faz governo se manifestar; entenda/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Notícia de que Bolsa Família terá 13ª parcela este ano é falsa

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social já comunicou em março que não haverá a 13ª parcela do Bolsa Família neste ano.

Apesar disso, postagens com conteúdo enganoso obtiveram significativa visualização, acumulando 1,6 milhão de visualizações no Instagram e 5.000 no TikTok, além de centenas de compartilhamentos no Facebook até a tarde de terça-feira (28).

Estas publicações utilizam reportagens antigas para erroneamente alegar que o governo Lula irá efetuar o pagamento da 13ª parcela do Bolsa Família em 2023.

No entanto, o anúncio oficial do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, em março, confirmou a inexistência desse benefício adicional para este ano.

Posts em redes sociais veiculam informações antigas: fique atento

É preciso prestar atenção na fonte das informações, mas também na data em que as notícias foram realmente veiculadas. Atualmente, em publicações nas redes sociais, existem reportagens propagadas fora de contexto ou sem a data de veiculação correta.

Desta forma, os perfis divulgam uma informação que já foi verdadeira, em outro momento, mas atualmente não condiz com a realidade dos fatos.

Entre as reportagens veiculadas de maneira enganosa, nas redes sociais, uma foi apresentada pela Record, em dezembro de 2019, destacando o pagamento da parcela extra pelo governo federal para aproximadamente 13 milhões de famílias.

Outra notícia, exibida em dezembro de 2018 pela TV Tambaú, abordou o pagamento do abono natalino aos beneficiários do Bolsa Família na Paraíba.

Este estado possui um sistema próprio que prevê a distribuição de uma parcela extra, atualmente no valor de R$ 64, para os participantes do programa.

Leia mais: Em 2024, cuidado para não perder o Bolsa Família

Em 2019, 13ª parcela foi paga através de medida provisória

A implementação da 13ª parcela do Bolsa Família em 2019 foi realizada por meio de uma medida provisória.

Inicialmente, a medida provisória tinha validade prevista apenas para aquele ano, mas uma proposta do senador Randolfe Rodrigues (sem partido) buscava torná-la permanente.

No entanto, para se tornar lei, o texto precisaria ser aprovado pelo Congresso em até 120 dias, o que não aconteceu.

Na época, o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, do Partido Progressista (PP) do Paraná, afirmou que a votação não ocorreu a pedido do próprio governo Bolsonaro, alegando escassez de recursos.

A discussão sobre o pagamento de uma parcela extra anual do Bolsa Família não é recente. Em 2007, durante o segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara rejeitou um projeto de lei que visava criar o 13º do benefício.

Leia mais: ALERTA GERAL: governo anuncia novo corte no Bolsa Família