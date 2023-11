Banco ajuda clientes a comprarem panetone em 2023; confira

É cliente Itaú e que uma oportunidade para comprar panetones com um super desconto?

Com o Natal se aproximando, o Itaú Shop trouxe uma oferta imperdível: um combo de dois panetones Havanna, disponível com 40% de desconto e frete gratuito para todo o território nacional.

Quer saber como aproveitar a promoção? A seguir, continue lendo e entenda como aproveitar o desconto.

Panetone com 40% de desconto? Banco faz promoção imperdível. Confira/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Itaú Shop tem panetone Havanna com 40% de desconto

Aproveitar essa vantagem é simples: acesse a loja por meio do aplicativo Itaú, exclusivo para clientes do banco, selecione a oferta do dia e conclua a compra.

O pacote contém um Panettone de doce de leite de 500g e outro de Duplo recheio, ambos somente por R$ 109. Optando pelo pagamento via Pix, há um retorno de 10% em cashback, reduzindo o valor da transação para R$ 98,10, ou seja, R$ 49,05 por panetone, uma proposta bastante atrativa.

Esta oportunidade é ideal para adquirir o panetone Havanna para as festividades de fim de ano. Vale ressaltar que é importante agir rápido, já que a promoção é válida apenas durante o dia de hoje.

Itaú Shop: entenda como funciona

O Itaú Shop é uma plataforma online oferecida pelo banco Itaú, destinada aos seus clientes, que permite acesso a diversas ofertas, promoções e produtos de diferentes categorias.

Através do aplicativo ou site específico, os usuários podem explorar ofertas exclusivas, como descontos em produtos, cashback em determinadas compras e até mesmo frete gratuito, dependendo das promoções vigentes.

O processo geralmente envolve acessar a plataforma por meio do aplicativo do banco, selecionar a oferta desejada e finalizar a compra seguindo as instruções fornecidas.

O pagamento pode ser feito de diversas formas, incluindo cartão de crédito, débito ou PIX, este último muitas vezes oferecendo benefícios adicionais, como cashback.

O Itaú Shop é uma alternativa conveniente para os clientes do banco encontrarem produtos variados com vantagens exclusivas, facilitando o acesso a promoções especiais de forma direta e simplificada.

Panetone: entenda a origem desta iguaria

O panetone é um ícone culinário natalino com raízes na Itália, mais especificamente na cidade de Milão. Sua história remonta ao século XV, associada à figura do padeiro Toni, que criou uma massa doce e macia, incorporando frutas cristalizadas e passas.

A origem etimológica do nome, “pane di Toni”, refere-se ao pão de Toni, que eventualmente se transformou em “panettone”.

Como o panetone se tornou uma tradição de Natal

A tradição de consumir Panetone durante o Natal está relacionada tanto à sua história quanto à sua composição. Originalmente, o Panetone era reservado para ocasiões especiais, que incluem as festividades natalinas.

Acredita-se que sua associação com o Natal tenha sido fortalecida por sua combinação única de ingredientes, incluindo frutas secas e cristalizadas, que evocam sabores e aromas característicos das celebrações de fim de ano.

Ao longo dos anos, o Panetone ganhou popularidade e difusão internacional, tornando-se um símbolo global do Natal.

Seu sabor único e a tradição de compartilhar uma fatia desta iguaria durante as festividades natalinas ajudaram a consolidar sua presença nas mesas ao redor do mundo, tornando-o um doce emblemático e aguardado durante essa época festiva.

A tradição do Panetone continua a encantar e unir famílias em torno de uma iguaria que evoca o espírito natalino e suas delícias gastronômicas únicas.

No vídeo abaixo, veja o Panetone mais caro do Brasil e saiba a opinião de quem provou:

