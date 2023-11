Melhor investir o valor do 13º salário ou gastar nas compras de final de ano?

A cada final de ano, trabalhadores formais aguardam ansiosamente pelo 13º salário, seja para terem um alívio em seu orçamento, ou para utilizarem o dinheiro extra em projetos pessoais. No entanto, para aqueles que não têm dívidas pendentes e podem destinar parte desse valor para investimentos que aumentarão tal quantia em médio prazo, as opções se tornam interessantes e vantajosas. A seguir, confira algumas dicas de especialistas sobre a melhor maneira de usar seu salário adicional da melhor maneira.

Use com sabedoria

A primeira parcela do 13° salário referente ao ano de 2023 já foi depositada nas contas de milhões de trabalhadores em todo o país.

No entanto, diante desse valor extra, surge a incerteza comum sobre a melhor utilização desse recurso. Pagar contas atrasadas, adquirir presentes ou investir são opções que rondam o pensamento dos beneficiados. Continue lendo a seguir e saiba as melhores opções para utilizar seu salário extra.

O caminho das pedras para usar o 13º salário em investimentos

Em entrevista ao g1, a professora da FIA Business School, Paula Sauer, ressalta que, conforme os princípios da educação financeira, uma abordagem “padrão” sugere a alocação dessa gratificação — ao menos em parte — na criação de uma reserva de emergência para aqueles que ainda não a possuem, ou para reforçar a reserva daqueles que já a constituíram.

Dívidas x investimentos

Paula destaca que a orientação geral é que, mensalmente, uma fração da renda seja direcionada para investimentos, estabelecendo um compromisso equivalente ao pagamento de uma conta.

Em situações como a do 13° salário, uma injeção extra nesses investimentos pode potencializar os rendimentos, gerando benefícios futuros.

Em um contexto nacional com uma considerável parcela da população endividada, esse comprometimento financeiro pode representar um desafio significativo.

Paula comenta: “Sabemos que nem todas as pessoas possuem remuneração estável para destinar parte desse recurso para o investimento. Em alguns meses será necessário, inclusive, sacar parte da reserva de emergência para compor o orçamento mensal.”

Quando investir seu 13º salário vale à pena

Contudo, ela sugere uma forma de avaliar se investir parte do 13° salário é vantajoso:

Se o trabalhador não possui dívidas em atraso, é recomendável utilizar o 13° para investir e iniciar (ou fortalecer) uma reserva de emergência.

Se o trabalhador está endividado, é crucial analisar a taxa de juros da dívida. Se essa taxa supera o rendimento do investimento, quitar a dívida é mais vantajoso do que investir.

Como escolher onde investir?

O ponto de partida para qualquer investidor é compreender seu perfil de investimento. Este perfil, obtido por meio de um teste online em instituições financeiras confiáveis, delineia os objetivos do investidor e sua tolerância ao risco, indicando os tipos de investimentos mais adequados.

A especialista em finanças da FIA, Paula Sauer, destaca a importância de começar com ativos seguros, mesmo para investidores com perfil mais tolerante ao risco.

Ela ressalta que esses ativos, como os investimentos em renda fixa, podem oferecer retornos ligeiramente menores, mas proporcionam uma maior sensação de segurança.

Paula comenta que, para aqueles que estão dando os primeiros passos no mundo dos investimentos, é crucial explorar gradualmente o risco na carteira. À medida que o investidor vivencia diferentes cenários no mercado financeiro, econômico e político, estará mais bem preparado para tomar decisões.

Ela destaca que alguns investidores podem descobrir uma menor tolerância ao risco, optando por investimentos mais conservadores, enquanto outros, mais propensos ao risco e com prazo mais dilatado, podem buscar rentabilidades mais elevadas em investimentos mais arrojados.

Investindo o 13° para realizar sonhos

A concretização de sonhos certamente está entre as principais metas do planejamento financeiro. Para aqueles que não têm dívidas pendentes e podem destinar parte do 13° salário para objetivos pessoais, esse dinheiro extra pode ser valioso.

Paula Sauer orienta sobre a transformação do sonho em objetivo tangível. É importante nomear, planejar, estabelecer prazo e identificar todos os custos envolvidos na realização desse objetivo, desde celebrações até passagens aéreas.

A etapa seguinte consiste em reunir o montante necessário e, se possível, investir em ativos com alto nível de segurança.

Nesse contexto, Paula conclui que o 13° salário pode ser um ponto de partida excelente ou uma forma de acelerar o processo já em andamento.

*Com informações do g1.

