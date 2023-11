Pagar boleto com Pix: veja o passo a passo para fazer isso

O método de pagamento de boletos via Pix trouxe uma revolução no sistema financeiro, ganhando a adesão de inúmeras pessoas em todo o país.

Com sua disponibilidade 24/7 e custo zero para pessoas físicas e MEIs, o Pix viabiliza transferências rápidas e eficientes.

Pagar boletos utilizando o Pix tornou-se uma opção cada vez mais oferecida pelas empresas desde seu lançamento em 2020, facilitando o processo de quitação de boletos e agilizando transações financeiras para os usuários. A seguir, continue lendo para ver um passo a passo prático de como pagar boletos usando este sistema de pagamentos.

Veja como pagar boletos com o Pix. / Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Como pagar boletos usando o Pix

O pagamento de boletos via Pix exige a presença de um QR Code no boleto, o qual é lido pelo aplicativo do banco ou instituição financeira do usuário, possibilitando a conclusão da transação.

Para realizar esse tipo de pagamento, é possível um seguir um passo a passo, disponível em muitos aplicativos bancários:

Selecionar a opção “Pix” no menu principal;

escolher “Pagar Boleto” ou similar;

escanear o código de barras do boleto via câmera do celular ou inserir os dados manualmente;

confirmar as informações e, se necessário, adicionar a chave Pix do destinatário;

inserir o valor a ser pago e confirmar a transação

finalizando com a verificação dos detalhes antes de concluir o pagamento.

Boleto deve apresentar QRCode para pagamento

No entanto, é importante ressaltar que, para realizar o pagamento de um boleto pelo Pix, é necessário que o documento contenha tanto o código de barras quanto o QR Code. Caso o boleto não apresente o QR Code, não será viável realizar o pagamento desta forma.

Outra opção é gerar um boleto com QR Code Pix para receber pagamentos através do aplicativo da instituição financeira.

Ao acessar a opção “cobrar”, o usuário informa o valor da cobrança desejada e confirma os dados, clicando em “Criar QR Code” para gerar o código de pagamento e, por fim, enviando a cobrança.

O pagamento de boletos através deste sistema de pagamentos inovador proporciona uma confirmação praticamente instantânea, diferentemente do pagamento tradicional via código de barras, que pode levar até 3 dias úteis para confirmação.

Fraudes no Pix exigem cuidados redobrados

É importante, no entanto, tomar alguns cuidados ao realizar pagamentos via Pix para evitar fraudes, como verificar se a instituição oferece a opção de pagamento de boleto por Pix, confirmar a presença do QR Code, verificar os dados após a leitura do QR Code para evitar fraudes e estar atento à data de vencimento do boleto.

Além dos boletos, o sistema oferece a praticidade de pagamento de contas tanto em ambientes digitais quanto em estabelecimentos físicos.

Utilizando a chave cadastrada, escaneando o QR Code do ou utilizando o código Pix copia e cola, é possível quitar contas de forma digital e eficiente.

Outras modalidades de pagamento com Pix foram anunciadas pelo Banco Central, como o Pix Parcelado, que permite pagar produtos e serviços de maneira parcelada, e o Pix com cartão de crédito, que transforma o limite de crédito em dinheiro, porém sujeito a taxa de juros definida pela instituição financeira.

As novidades mais recentes incluem o Pix Saque, que possibilita transferir valores para uma conta Pix em estabelecimentos cadastrados para saque, e o Pix Troco, onde o cliente faz um Pix maior que o valor da compra e recebe o troco em espécie junto com a compra realizada.

