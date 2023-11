O processo de encerramento do sinal analógico e a transição para a TV Digital teve início em 2016, com a projeção de concluir a fase 3 no último dia de 2023, no entanto, muitas cidades brasileiras ainda não receberam o sinal digitalizado, que tem sido implementado em cidades no interior do país através do programa Digitaliza Brasil, desde 2012. Siga a leitura e saiba mais detalhes.

Você tem TV analógica? Ela tem data para parar de funcionar. — Foto: Reprodução / Pexels

Uma relíquia em seus últimos dias

O prazo para o desligamento do sinal analógico das TVs, inicialmente previsto para o final deste ano, está prestes a ser prorrogado.

O Ministério das Comunicações está nos estágios finais de análise de uma portaria que estenderá o período de transição. Uma vez sem objeções, é aguardado a assinatura e publicação do texto. A nova previsão aponta para o desligamento e a migração total para a TV digital apenas em 2025.

Acompanhe a leitura, a seguir, e saiba mais detalhes sobre a questão.

Desligamento da TV Analógica e Digitalização

O processo de encerramento do sinal analógico e a transição para a TV Digital teve início em 2016, com a projeção de concluir a fase 3 no último dia de 2023.

Contudo, a instalação de transmissores digitais em pequenas cidades brasileiras, onde as emissoras de radiodifusão não estão presentes, começou somente em 2012, através do programa Digitaliza Brasil.

Próximo ao término do projeto, não todas as cidades conseguiram implementar a digitalização proposta.

Nova data de desligamento é anunciada

A portaria do Ministério das Comunicações propõe a extensão do prazo para o desligamento em 1.005 cidades. Se não houver objeções, é esperado que seja encaminhada para a assinatura do ministro Juscelino Filho.

De acordo com o site Telesíntese, a expectativa é de uma rápida assinatura e publicação, introduzindo um novo cronograma dividido em duas etapas.

A primeira etapa será concluída até 15 de dezembro deste ano, com o desligamento do sinal analógico em 3.187 cidades que atingiram a digitalização.

A segunda etapa ocorrerá somente em 30 de junho de 2025 e envolverá 712 cidades que não alcançaram a digitalização de todas as emissoras locais.

Outras 284 cidades que chegaram à digitalização, mas possuem “pendências de consignação”, também terão o desligamento programado para 2025, totalizando 1.005 municípios.

A história por trás da imagem

É bem possível que muitos da nova geração jamais tenham visto sequer um aparelho de tv analógico, popularmente conhecido como televisão de tubo. No entanto, a história por trás desta invenção vale ser relembrada.

A invenção do aparelho de televisão é um marco na história da comunicação e do entretenimento. A trajetória da televisão teve início no final do século XIX e ganhou impulso ao longo do século XX, envolvendo contribuições de diversos inventores e cientistas.

A criação da tv de tubo nos anos 20

O conceito fundamental por trás da televisão foi desenvolvido por figuras como Paul Nipkow, que inventou o disco de Nipkow em 1884, um dispositivo mecânico que se tornou a base para a transmissão de imagens.

No entanto, o avanço significativo ocorreu com a introdução do tubo de cinescópio por Vladimir Zworykin e Philo Farnsworth na década de 1920.

O primeiro sistema totalmente eletrônico foi demonstrado por Farnsworth em 1927, utilizando o método de varredura eletrônica. Zworykin, por outro lado, desenvolveu o Iconoscópio, um tubo de câmera eletrônica. Essas inovações pavimentaram o caminho para a transmissão eletrônica de imagens em movimento.

O criação da televisão comercial ocorreu na década de 1930, e a primeira transmissão pública regular teve lugar nos Estados Unidos em 1939, durante a Feira Mundial de Nova York. O crescimento da televisão acelerou após a Segunda Guerra Mundial, com a popularização do meio como fonte principal de entretenimento e informação.

Desde então, a televisão passou por contínuas transformações tecnológicas, evoluindo de transmissões em preto e branco para transmissões coloridas e, posteriormente, para alta definição. A transição para a televisão digital também representou um marco importante na história do meio.

